https://ria.ru/20221204/neftebaza-1836222405.html

В Харьковской области уничтожили нефтебазу, снабжавшую топливом ВСУ

В Харьковской области уничтожили нефтебазу, снабжавшую топливом ВСУ - РИА Новости, 04.12.2022

В Харьковской области уничтожили нефтебазу, снабжавшую топливом ВСУ

Российские войска в Харьковской области уничтожили нефтебазу, с которой снабжалась топливом военная техника украинской группировки на Купянском направлении,... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T14:52

2022-12-04T14:52

2022-12-04T14:59

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские войска в Харьковской области уничтожили нефтебазу, с которой снабжалась топливом военная техника украинской группировки на Купянском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Шевченково Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении", - говорится в сводке российского военного ведомства.В районе населенного пункта Новоалександровка Запорожской области уничтожен украинский склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, отмечает МО РФ.

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)