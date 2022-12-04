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В Харьковской области уничтожили нефтебазу, снабжавшую топливом ВСУ - РИА Новости, 04.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Харьковской области уничтожили нефтебазу, снабжавшую топливом ВСУ
В Харьковской области уничтожили нефтебазу, снабжавшую топливом ВСУ - РИА Новости, 04.12.2022
В Харьковской области уничтожили нефтебазу, снабжавшую топливом ВСУ
Российские войска в Харьковской области уничтожили нефтебазу, с которой снабжалась топливом военная техника украинской группировки на Купянском направлении,... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:52
2022-12-04T14:59
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские войска в Харьковской области уничтожили нефтебазу, с которой снабжалась топливом военная техника украинской группировки на Купянском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Шевченково Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении", - говорится в сводке российского военного ведомства.В районе населенного пункта Новоалександровка Запорожской области уничтожен украинский склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, отмечает МО РФ.
харьковская область
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:52 04.12.2022 (обновлено: 14:59 04.12.2022)
 
В Харьковской области уничтожили нефтебазу, снабжавшую топливом ВСУ

Под Харьковом уничтожили нефтебазу, снабжавшую топливом ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракеты по украинским объектам военного управления и энергетики
Пуск ракеты по украинским объектам военного управления и энергетики - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракеты по украинским объектам военного управления и энергетики. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские войска в Харьковской области уничтожили нефтебазу, с которой снабжалась топливом военная техника украинской группировки на Купянском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Шевченково Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении", - говорится в сводке российского военного ведомства.
В районе населенного пункта Новоалександровка Запорожской области уничтожен украинский склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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