https://ria.ru/20221204/neft-1836281855.html
Эксперт: потолок цен на российскую нефть плохо отразится на Украине
Эксперт: потолок цен на российскую нефть плохо отразится на Украине - РИА Новости, 04.12.2022
Эксперт: потолок цен на российскую нефть плохо отразится на Украине
Установленный потолок цен на российскую нефть не лучшим образом скажется на украинском рынке горючего, ожидаются и дефицит, и космические цены, заявил в... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T21:38
2022-12-04T21:38
2022-12-04T21:38
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Установленный потолок цен на российскую нефть не лучшим образом скажется на украинском рынке горючего, ожидаются и дефицит, и космические цены, заявил в воскресенье ведущий эксперт украинского топливного рынка, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.Страны Евросоюза, G7 и Австралия выступили с заявлением в пятницу, в котором говорится, что они согласовали регулируемый потолок цен на поставки российской сырой нефти морем на уровне 60 долларов за баррель. Ценовой предел вступит в силу 5 декабря."Впереди два-три месяца турбулентности, пока европейский рынок не адаптируется сначала к нефти, а потом к нефтяным санкциям. А теперь, похоже, что эти санкции мы почувствовали первыми. Вопрос даже не в цене, а в наличии товара. Да, у нас есть все возможности привезти, главное, чтобы было что. Так что нельзя спешить ненавидеть наших союзников. Вопрос не в цене, а в отсутствии дефицита. Потому что мы получим и дефицит, и космические цены", - написал Куюн на своей странице в Facebook*.Он также добавил, что Украине необходимо пройти и пережить этот период, "так как весной мы прошли гораздо более сложный этап восстановления рынка", когда "пришлось заменить 100% довоенных источников поставок, а Европе приходится найти "только" 40%".* Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221203/neft-1836104310.html
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экономика, цены на нефть, австралия, украина, европа, g7
Экономика, Цены на нефть, Австралия, Украина, Европа, G7
Эксперт: потолок цен на российскую нефть плохо отразится на Украине
Эксперт Куюн: из-за потолка цен на российскую нефть на Украине ожидается дефицит горючего