https://ria.ru/20221204/neft-1836251188.html

Эксперт прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть

Эксперт прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 04.12.2022

Эксперт прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть

Введение потолка цен на доставляемую морем российскую нефть в размере 60 долларов за баррель представляет собой рискованную стратегию с непонятным итогом,... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T18:13

2022-12-04T18:13

2022-12-04T18:13

экономика

цены на нефть

россия

доха

австралия

g7

оон

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568229_0:250:2744:1794_1920x0_80_0_0_7a99f838d42b260bb20a4902071ce45c.jpg

ДОХА, 4 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Введение потолка цен на доставляемую морем российскую нефть в размере 60 долларов за баррель представляет собой рискованную стратегию с непонятным итогом, сказал РИА Новости профессор по энергетической политике и дипломатии института Дохи для аспирантов DIGS Лоран Ламбер.Страны Евросоюза, G7 и Австралия выступили с заявлением в пятницу, в котором говорится, что они согласовали регулируемый потолок цен на поставки российской сырой нефти морем на уровне 60 долларов за баррель. Ценовой предел вступит в силу 5 декабря."Очень трудно понять, как это решение на самом деле повлияет на ситуацию. Предполагается, что оно негативно отразится на российской экономике, но мы не знаем, как отреагирует на него международный рынок нефти, какова будет реакция союзников России, Индии, которая закупила много российской нефти по сниженным ценам", - отметил эксперт.По его мнению, решение о введении потолка цен на российскую нефть продолжит обострять ситуацию в то время, когда переговоры могут быть более необходимы, чем дальнейшее обострение."Введение потолка цен на нефть Вашингтон может рассматривать как сильный удар по России перед переговорами, но эта стратегия не всегда срабатывает, как было, например, в случае с движением "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), когда действия США только отсрочили переговоры. По этой причине они должны очень осторожно относиться к такой политике, не проявившей себя эффективно, это рискованная стратегия с непонятным итогом", - заключил он.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221204/opek-1836227934.html

https://ria.ru/20221204/novak-1836230592.html

россия

доха

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, доха, австралия, g7, оон, санкции в отношении россии