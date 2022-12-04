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Новак заявил об улучшении состояния мирового рынка нефти - РИА Новости, 04.12.2022
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Новак заявил об улучшении состояния мирового рынка нефти
Новак заявил об улучшении состояния мирового рынка нефти - РИА Новости, 04.12.2022
Новак заявил об улучшении состояния мирового рынка нефти
Мировой нефтяной рынок сегодня в лучшем состоянии, чем два месяца назад, но еще есть неопределенности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T16:24
2022-12-04T16:25
россия
китай
опек
александр новак
экономика
цены на нефть
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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Мировой нефтяной рынок сегодня в лучшем состоянии, чем два месяца назад, но еще есть неопределенности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы подчеркнули сегодня (в ходе встречи ОПЕК+ - ред.), что рынок находится в более лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя много неопределенностей, безусловно, мы сегодня отмечали", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".Среди неопределенностей вице-премьер особо отметил высокий уровень инфляции во многих странах, высокий уровень суверенного долга, ужесточение монетарной политики многими странами, а также периодически возобновляющиеся вспышки COVID-19 в Китае.Альянс на заседании в воскресенье решил сохранить действующие параметры сделки, подтвердив свое октябрьское решение.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
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россия, китай, опек, александр новак, экономика, цены на нефть
Россия, Китай, ОПЕК, Александр Новак, Экономика, Цены на нефть
16:24 04.12.2022 (обновлено: 16:25 04.12.2022)
 
Новак заявил об улучшении состояния мирового рынка нефти

Новак заявил, что мировой нефтяной рынок сегодня в лучшем состоянии, чем два месяца назад

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Мировой нефтяной рынок сегодня в лучшем состоянии, чем два месяца назад, но еще есть неопределенности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы подчеркнули сегодня (в ходе встречи ОПЕК+ - ред.), что рынок находится в более лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя много неопределенностей, безусловно, мы сегодня отмечали", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Среди неопределенностей вице-премьер особо отметил высокий уровень инфляции во многих странах, высокий уровень суверенного долга, ужесточение монетарной политики многими странами, а также периодически возобновляющиеся вспышки COVID-19 в Китае.
Альянс на заседании в воскресенье решил сохранить действующие параметры сделки, подтвердив свое октябрьское решение.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 14:48
Комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращать добычу нефти, сообщил источник
 
РоссияКитайОПЕКАлександр НовакЭкономикаЦены на нефть
 
 
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