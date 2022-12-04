https://ria.ru/20221204/neft-1836231934.html

Новак заявил об улучшении состояния мирового рынка нефти

Новак заявил об улучшении состояния мирового рынка нефти - РИА Новости, 04.12.2022

Новак заявил об улучшении состояния мирового рынка нефти

Мировой нефтяной рынок сегодня в лучшем состоянии, чем два месяца назад, но еще есть неопределенности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T16:24

2022-12-04T16:24

2022-12-04T16:25

россия

китай

опек

александр новак

экономика

цены на нефть

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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Мировой нефтяной рынок сегодня в лучшем состоянии, чем два месяца назад, но еще есть неопределенности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы подчеркнули сегодня (в ходе встречи ОПЕК+ - ред.), что рынок находится в более лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя много неопределенностей, безусловно, мы сегодня отмечали", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".Среди неопределенностей вице-премьер особо отметил высокий уровень инфляции во многих странах, высокий уровень суверенного долга, ужесточение монетарной политики многими странами, а также периодически возобновляющиеся вспышки COVID-19 в Китае.Альянс на заседании в воскресенье решил сохранить действующие параметры сделки, подтвердив свое октябрьское решение.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

https://ria.ru/20221204/neft-1836222123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, опек, александр новак, экономика, цены на нефть