16:24 04.12.2022 (обновлено: 16:25 04.12.2022)
Новак заявил об улучшении состояния мирового рынка нефти
Новак заявил, что мировой нефтяной рынок сегодня в лучшем состоянии, чем два месяца назад
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Мировой нефтяной рынок сегодня в лучшем состоянии, чем два месяца назад, но еще есть неопределенности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы подчеркнули сегодня (в ходе встречи ОПЕК+ - ред.), что рынок находится в более лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя много неопределенностей, безусловно, мы сегодня отмечали", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Среди неопределенностей вице-премьер особо отметил высокий уровень инфляции во многих странах, высокий уровень суверенного долга, ужесточение монетарной политики многими странами, а также периодически возобновляющиеся вспышки COVID-19 в Китае.
Альянс на заседании в воскресенье решил сохранить действующие параметры сделки, подтвердив свое октябрьское решение.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.