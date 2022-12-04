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Комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращать добычу нефти, сообщил источник - РИА Новости, 04.12.2022
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Комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращать добычу нефти, сообщил источник
Комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращать добычу нефти, сообщил источник - РИА Новости, 04.12.2022
Комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращать добычу нефти, сообщил источник
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу продолжить сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:48
2022-12-04T15:46
экономика
цены на нефть
опек
россия
евросоюз
владимир путин
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ВЕНА, 4 дек — РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу продолжить сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."Рекомендация — сохранить текущую сделку", — рассказал собеседник агентства, добавив, что теперь ее должны утвердить главы всех делегаций организации.В мае 2020 года ОПЕК+ сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь снизил добычу на два миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Такое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке в четвертом квартале этого года и в начале 2023 года, поэтому вновь рекомендовал сократить добычу.На этом фоне Евросоюз с 5 декабря вводит ограничения цен на морские поставки сырой нефти из России на уровне 60 долларов за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты. Этот лимит начнет действовать параллельно с эмбарго ЕС на покупку российской нефти, перевозимой танкерами.Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.
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экономика, цены на нефть, опек, россия, евросоюз, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, ОПЕК, Россия, Евросоюз, Владимир Путин
14:48 04.12.2022 (обновлено: 15:46 04.12.2022)
 
Комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращать добычу нефти, сообщил источник

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 4 дек — РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу продолжить сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Рекомендация — сохранить текущую сделку", — рассказал собеседник агентства, добавив, что теперь ее должны утвердить главы всех делегаций организации.
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 22:51
Economist предупредил о скачке цен на нефть из-за западного "потолка"
В мае 2020 года ОПЕК+ сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь снизил добычу на два миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
Такое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке в четвертом квартале этого года и в начале 2023 года, поэтому вновь рекомендовал сократить добычу.
На этом фоне Евросоюз с 5 декабря вводит ограничения цен на морские поставки сырой нефти из России на уровне 60 долларов за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты. Этот лимит начнет действовать параллельно с эмбарго ЕС на покупку российской нефти, перевозимой танкерами.
Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 15:10
Европа будет жить без российской нефти, заявил Ульянов
 
ЭкономикаЦены на нефтьОПЕКРоссияЕвросоюзВладимир Путин
 
 
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