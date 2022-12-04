https://ria.ru/20221204/neft-1836222123.html

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращать добычу нефти, сообщил источник

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращать добычу нефти, сообщил источник - РИА Новости, 04.12.2022

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращать добычу нефти, сообщил источник

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу продолжить сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T14:48

2022-12-04T14:48

2022-12-04T15:46

экономика

цены на нефть

опек

россия

евросоюз

владимир путин

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ВЕНА, 4 дек — РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу продолжить сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."Рекомендация — сохранить текущую сделку", — рассказал собеседник агентства, добавив, что теперь ее должны утвердить главы всех делегаций организации.В мае 2020 года ОПЕК+ сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь снизил добычу на два миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Такое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке в четвертом квартале этого года и в начале 2023 года, поэтому вновь рекомендовал сократить добычу.На этом фоне Евросоюз с 5 декабря вводит ограничения цен на морские поставки сырой нефти из России на уровне 60 долларов за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты. Этот лимит начнет действовать параллельно с эмбарго ЕС на покупку российской нефти, перевозимой танкерами.Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.

https://ria.ru/20221202/neft-1836022522.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, цены на нефть, опек, россия, евросоюз, владимир путин