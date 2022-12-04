https://ria.ru/20221204/neft-1836209198.html

The Hill: на Запад надвигается историческое фиаско из-за России

The Hill: на Запад надвигается историческое фиаско из-за России - РИА Новости, 04.12.2022

The Hill: на Запад надвигается историческое фиаско из-за России

Введение потолка цен на российскую нефть обернется для США и Европы провалом, пишет Питер Доран в статье для издания The Hill. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T12:17

2022-12-04T12:17

2022-12-04T14:15

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цены на нефть

в мире

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть обернется для США и Европы провалом, пишет Питер Доран в статье для издания The Hill. "Потолок цен на российскую нефть имеет все признаки надвигающегося исторического фиаско. Сейчас на мировом энергетическом рынке фактически не осталось свободной нефти. Поэтому велик риск того, что после введения ограничений цены на нефть взлетят", — говорится в публикации. По словам Дорана, еще летом США и их союзники считали такой шаг элегантным решением проблемы по снижению доходов России, но сейчас ситуация совершенно изменилась. "Потолок цен в 60 долларов за баррель выгоден России, потому что стоимость добычи российской нефти составляет от 20 до 40 долларов", — заключает автор. На этой неделе страны "Большой семерки", ЕС и Австралия согласовали ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение касается поставок по морю, оно должно вступить в силу одновременно с эмбраго Евросоюза — с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, подчеркнул, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам. Вице-премьер Александр Новак, со своей стороны, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые установят лимит цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221204/makron-1836178074.html

https://ria.ru/20221203/potolok-1836130685.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, сша, европа, россия, цены на нефть, в мире