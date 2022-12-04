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Глава МИД Финляндии обвинил Россию в ядерных угрозах - РИА Новости, 04.12.2022
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Глава МИД Финляндии обвинил Россию в ядерных угрозах
Глава МИД Финляндии обвинил Россию в ядерных угрозах - РИА Новости, 04.12.2022
Глава МИД Финляндии обвинил Россию в ядерных угрозах
Ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку в НАТО, стали якобы ядерные угрозы со стороны России после начала специальной военной операции, заявил в... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T09:33
2022-12-04T11:58
в мире
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку в НАТО, стали якобы ядерные угрозы со стороны России после начала специальной военной операции, заявил в интервью агентству Kyodo министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.По его словам, с началом конфликта на Украине "реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась".Финляндия и Швеция в мае, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали заявки на вступление в НАТО. Из 30 стран — членов альянса 28 уже приняли положительное решение о приеме, кроме Турции и Венгрии.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Глава государства подчеркнул, что со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.
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в мире, владимир путин, пекка хаависто, финляндия, россия, москва, нато
В мире, Владимир Путин, Пекка Хаависто, Финляндия, Россия, Москва, НАТО
09:33 04.12.2022 (обновлено: 11:58 04.12.2022)
 
Глава МИД Финляндии обвинил Россию в ядерных угрозах

Глава МИД Финляндии Хаависто назвал ядерную риторику России причиной стремления в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку в НАТО, стали якобы ядерные угрозы со стороны России после начала специальной военной операции, заявил в интервью агентству Kyodo министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
По его словам, с началом конфликта на Украине "реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась".
"С учетом этого Финляндии пришлось задуматься о том, как реагировать и где получить поддержку в случае угрозы применения ядерного или химического оружия. Это и стало основополагающим фактором решения вступить в альянс", — сказал глава финского МИД.
Финляндия и Швеция в мае, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали заявки на вступление в НАТО. Из 30 стран — членов альянса 28 уже приняли положительное решение о приеме, кроме Турции и Венгрии.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Глава государства подчеркнул, что со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.
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