09:33 04.12.2022 (обновлено: 11:58 04.12.2022)
Глава МИД Финляндии обвинил Россию в ядерных угрозах
Глава МИД Финляндии Хаависто назвал ядерную риторику России причиной стремления в НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
© AP Photo / Olivier Matthys
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку в НАТО, стали якобы ядерные угрозы со стороны России после начала специальной военной операции, заявил в интервью агентству Kyodo министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
"С учетом этого Финляндии пришлось задуматься о том, как реагировать и где получить поддержку в случае угрозы применения ядерного или химического оружия. Это и стало основополагающим фактором решения вступить в альянс", — сказал глава финского МИД.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Глава государства подчеркнул, что со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.