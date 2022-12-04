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Глава МИД Финляндии обвинил Россию в ядерных угрозах

Глава МИД Финляндии обвинил Россию в ядерных угрозах - РИА Новости, 04.12.2022

Глава МИД Финляндии обвинил Россию в ядерных угрозах

Ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку в НАТО, стали якобы ядерные угрозы со стороны России после начала специальной военной операции, заявил в... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T09:33

2022-12-04T09:33

2022-12-04T11:58

в мире

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку в НАТО, стали якобы ядерные угрозы со стороны России после начала специальной военной операции, заявил в интервью агентству Kyodo министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.По его словам, с началом конфликта на Украине "реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась".Финляндия и Швеция в мае, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали заявки на вступление в НАТО. Из 30 стран — членов альянса 28 уже приняли положительное решение о приеме, кроме Турции и Венгрии.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Глава государства подчеркнул, что со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.

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Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, пекка хаависто, финляндия, россия, москва, нато