https://ria.ru/20221204/moroz-1836242323.html

Москвичам пообещали солнечную и морозную погоду до четверга

Москвичам пообещали солнечную и морозную погоду до четверга - РИА Новости, 04.12.2022

Москвичам пообещали солнечную и морозную погоду до четверга

Солнечная и по-январски морозная погода с температурным фоном на 4-7 градусов ниже климатической нормы сохранится до четверга в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T17:21

2022-12-04T17:21

2022-12-04T17:21

москва

общество

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Солнечная и по-январски морозная погода с температурным фоном на 4-7 градусов ниже климатической нормы сохранится до четверга в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В первую половину предстоящей недели характер метеоусловий в Центральной России существенных изменений не претерпит. Благодаря северо-западной периферии сибирского антициклона в регионе сохранится преимущественно солнечная и по-январски морозная погода с температурным фоном на 4-7 градусов ниже климатической нормы начала зимы", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в ночь на понедельник ударят морозы до минус 12-17, днем будет не выше минус 6-11. Во вторник стужа на пару градусов отступит, а в среду под утро будет минус 9-14, после полудня – минус 4-9. Он добавил, что на этом холодный период затянувшегося бесснежья и аномально высокого атмосферного давления закончится."В четверг, в светлое время суток, с запада подберется атмосферный фронт, из-за чего небо нахмурится и пойдет небольшой снег, температура воздуха повысится до минус 2-7", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20221204/pogoda-1836234885.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"