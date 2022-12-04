https://ria.ru/20221204/moroz-1836169954.html
Гидрометцентр предупредил москвичей о морозе в воскресенье
Гидрометцентр предупредил москвичей о морозе в воскресенье - РИА Новости, 04.12.2022
Гидрометцентр предупредил москвичей о морозе в воскресенье
Гидрометцентр предупредил, что в Москве в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, местами гололедица и до минус 9 градусов мороза,... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T07:19
2022-12-04T07:19
2022-12-04T07:19
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гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Гидрометцентр предупредил, что в Москве в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, местами гололедица и до минус 9 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Облачно с прояснениями. Без осадков. Местами гололедица. Температура воздуха от минус 7 до минус 9 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до минус 15 градусов", - говорится в сообщении.Также в понедельник в столице ожидается до минус 10 градусов мороза.Предупреждение в Москве и Московской области действует до 22.00 5 декабря, отмечается, что ожидается "аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы".Кроме того, в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 12.00 6 декабря.
https://ria.ru/20221202/moroz-1835817202.html
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москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Погода
Гидрометцентр предупредил москвичей о морозе в воскресенье
Гидрометцентр предупредил москвичей о морозе до минус 9 градусов в воскресенье