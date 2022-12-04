11:07 04.12.2022 (обновлено: 12:03 04.12.2022)
Премьер Молдавии рассказала, сколько страна сможет прожить на запасах газа
Премьер Гаврилица: Молдавия проживет на запасах газа два месяца, если не будет поставок
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 дек — РИА Новости. В случае полного прекращения поставок газа Молдавии хватит запасов на два месяца, заявила в эфире радио Moldova премьер-министр республики Наталья Гаврилица.
"У нас уже есть запасы на 230 миллионов, что позволяет нам пережить два месяца зимы, даже если весь объем поставок будет перекрыт завтра", — сказала она.
Молдавские запасы газа хранятся на Украине и в Румынии, поскольку у Кишинева собственных хранилищ нет. По словам Гаврилицы, все действия, которые власти предпринимают в области энергетики, позволяют получать ежедневный доступ к этим ресурсам, даже если "Газпром" прекратит поставки. Российская компания при этом напомнила, что вправе приостановить экспорт в случае нарушения Молдавией обязательств по оплате, а это происходит регулярно.
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Накануне глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что с 4 декабря компания будет закупать топливо не только у "Газпрома", но и у госпредприятия Energocom. Таким образом, общий суточный объем потребления в декабре составит 9,2 миллиона кубометров.
Кроме того, румынская компания Transgaz протестировала трансграничный газопровод Яссы — Унгены — Кишинев. По нему компания планирует поставлять в Молдавию примерно миллион кубометров газа.
Магистраль Яссы — Унгены, построенную Молдавией и Румынией при финансовой поддержке ЕС, официально открыли в августе 2014 года, но поставки по ней так и не начались. В 2020 году достроили ветку Унгены — Кишинев. Пропускная способность газопровода составляет полтора миллиарда кубометров в год. Но так как Молдавии (с учетом ПМР) требуется порядка трех миллиардов кубов, Румыния не сможет обеспечить газом Приднестровье.
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