https://ria.ru/20221204/moldaviya-1836192969.html

Премьер Молдавии рассказала, сколько страна сможет прожить на запасах газа

Премьер Молдавии рассказала, сколько страна сможет прожить на запасах газа - РИА Новости, 04.12.2022

Премьер Молдавии рассказала, сколько страна сможет прожить на запасах газа

В случае полного прекращения поставок газа Молдавии хватит запасов на два месяца, заявила в эфире радио Moldova премьер-министр республики Наталья Гаврилица. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T11:07

2022-12-04T11:07

2022-12-04T12:03

экономика

молдавия

молдовагаз

наталья гаврилица

газпром

румыния

кишинев

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КИШИНЕВ, 4 дек — РИА Новости. В случае полного прекращения поставок газа Молдавии хватит запасов на два месяца, заявила в эфире радио Moldova премьер-министр республики Наталья Гаврилица.Молдавские запасы газа хранятся на Украине и в Румынии, поскольку у Кишинева собственных хранилищ нет. По словам Гаврилицы, все действия, которые власти предпринимают в области энергетики, позволяют получать ежедневный доступ к этим ресурсам, даже если "Газпром" прекратит поставки. Российская компания при этом напомнила, что вправе приостановить экспорт в случае нарушения Молдавией обязательств по оплате, а это происходит регулярно.Накануне глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что с 4 декабря компания будет закупать топливо не только у "Газпрома", но и у госпредприятия Energocom. Таким образом, общий суточный объем потребления в декабре составит 9,2 миллиона кубометров.Кроме того, румынская компания Transgaz протестировала трансграничный газопровод Яссы — Унгены — Кишинев. По нему компания планирует поставлять в Молдавию примерно миллион кубометров газа.Магистраль Яссы — Унгены, построенную Молдавией и Румынией при финансовой поддержке ЕС, официально открыли в августе 2014 года, но поставки по ней так и не начались. В 2020 году достроили ветку Унгены — Кишинев. Пропускная способность газопровода составляет полтора миллиарда кубометров в год. Но так как Молдавии (с учетом ПМР) требуется порядка трех миллиардов кубов, Румыния не сможет обеспечить газом Приднестровье.

https://ria.ru/20221202/moldaviya-1835840204.html

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

молдавия

румыния

кишинев

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, молдавия, молдовагаз, наталья гаврилица, газпром, румыния, кишинев