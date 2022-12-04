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Министр иностранных дел Азербайджана прибудет с визитом в Россию - РИА Новости, 04.12.2022
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Министр иностранных дел Азербайджана прибудет с визитом в Россию
Министр иностранных дел Азербайджана прибудет с визитом в Россию - РИА Новости, 04.12.2022
Министр иностранных дел Азербайджана прибудет с визитом в Россию
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье отправился с визитом в Россию, сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T21:47
2022-12-04T21:47
в мире
джейхун байрамов
сергей лавров
россия
азербайджан
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БАКУ, 4 дек – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье отправился с визитом в Россию, сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства."Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Россию. В ходе визита предусмотрены встреча министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и участие в двусторонних мероприятиях", - говорится в сообщении.
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в мире, джейхун байрамов, сергей лавров, россия, азербайджан
В мире, Джейхун Байрамов, Сергей Лавров, Россия, Азербайджан
21:47 04.12.2022
 
Министр иностранных дел Азербайджана прибудет с визитом в Россию

Министр иностранных дел Азербайджана Байрамов прибудет с визитом в Россию

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 4 дек – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье отправился с визитом в Россию, сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Россию. В ходе визита предусмотрены встреча министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и участие в двусторонних мероприятиях", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 16:40
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В миреДжейхун БайрамовСергей ЛавровРоссияАзербайджан
 
 
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