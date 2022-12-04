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Министр иностранных дел Азербайджана прибудет с визитом в Россию

Министр иностранных дел Азербайджана прибудет с визитом в Россию - РИА Новости, 04.12.2022

Министр иностранных дел Азербайджана прибудет с визитом в Россию

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье отправился с визитом в Россию, сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T21:47

2022-12-04T21:47

2022-12-04T21:47

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сергей лавров

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БАКУ, 4 дек – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье отправился с визитом в Россию, сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства."Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Россию. В ходе визита предусмотрены встреча министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и участие в двусторонних мероприятиях", - говорится в сообщении.

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в мире, джейхун байрамов, сергей лавров, россия, азербайджан