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Министр иностранных дел Азербайджана прибудет с визитом в Россию
Министр иностранных дел Азербайджана прибудет с визитом в Россию - РИА Новости, 04.12.2022
Министр иностранных дел Азербайджана прибудет с визитом в Россию
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье отправился с визитом в Россию, сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T21:47
2022-12-04T21:47
2022-12-04T21:47
в мире
джейхун байрамов
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БАКУ, 4 дек – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье отправился с визитом в Россию, сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства."Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Россию. В ходе визита предусмотрены встреча министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и участие в двусторонних мероприятиях", - говорится в сообщении.
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в мире, джейхун байрамов, сергей лавров, россия, азербайджан
В мире, Джейхун Байрамов, Сергей Лавров, Россия, Азербайджан
Министр иностранных дел Азербайджана прибудет с визитом в Россию
Министр иностранных дел Азербайджана Байрамов прибудет с визитом в Россию