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В МИД России сменился замглавы, курирующий вопросы СНГ
В МИД России сменился замглавы, курирующий вопросы СНГ - РИА Новости, 04.12.2022
В МИД России сменился замглавы, курирующий вопросы СНГ
В МИД России сменился замглавы, курирующий вопросы СНГ: вместо Андрея Руденко этими вопросами займется экс-посол России в Японии Михаил Галузин. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T18:45
2022-12-04T18:45
2022-12-04T18:45
общество
андрей руденко
михаил галузин
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снг
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В МИД России сменился замглавы, курирующий вопросы СНГ: вместо Андрея Руденко этими вопросами займется экс-посол России в Японии Михаил Галузин."Замглавы МИД РФ Андрей Руденко займется азиатским направлением, направление СНГ будет вести Михаил Галузин (экс-посол РФ в Японии)", - сообщили РИА Новости в МИД РФ.
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общество, андрей руденко, михаил галузин, япония, россия, снг
Общество, Андрей Руденко, Михаил Галузин, Япония, Россия, СНГ
В МИД России сменился замглавы, курирующий вопросы СНГ
МИД: замглавы Руденко займется азиатским направлением, а экс-посол Галузин — вопросами СНГ