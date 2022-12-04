https://ria.ru/20221204/mid-1836255294.html

В МИД России сменился замглавы, курирующий вопросы СНГ

В МИД России сменился замглавы, курирующий вопросы СНГ - РИА Новости, 04.12.2022

В МИД России сменился замглавы, курирующий вопросы СНГ

В МИД России сменился замглавы, курирующий вопросы СНГ: вместо Андрея Руденко этими вопросами займется экс-посол России в Японии Михаил Галузин. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T18:45

2022-12-04T18:45

2022-12-04T18:45

общество

андрей руденко

михаил галузин

япония

россия

снг

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В МИД России сменился замглавы, курирующий вопросы СНГ: вместо Андрея Руденко этими вопросами займется экс-посол России в Японии Михаил Галузин."Замглавы МИД РФ Андрей Руденко займется азиатским направлением, направление СНГ будет вести Михаил Галузин (экс-посол РФ в Японии)", - сообщили РИА Новости в МИД РФ.

https://ria.ru/20211208/vykhod-1762678528.html

япония

россия

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общество, андрей руденко, михаил галузин, япония, россия, снг