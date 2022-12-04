https://ria.ru/20221204/makron-1836178074.html

В Германии поприветствовали неожиданное предложение Макрона по России

В Германии поприветствовали неожиданное предложение Макрона по России - РИА Новости, 04.12.2022

В Германии поприветствовали неожиданное предложение Макрона по России

Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T09:13

2022-12-04T09:13

2022-12-04T12:21

россия

франция

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. "Макрон знает о дипломатии больше, чем немецкие политики", — написал один из комментаторов. "Макрон на правильном пути. Деэскалация — правильный путь. Спасибо Франции за надежду на мир!" — поддержал другой. "Франция до сих пор сохраняет некоторую независимость от США, прагматично преследует свои интересы и обладает дипломатической культурой, в то время как глава МИД Германии Бербок преследует интересы Госдепа", — отметил третий. "Гарантии должны были быть даны еще в прошлом году. Тогда бы не было конфликта на Украине", — поделился мнением пользователь. "Такое заявление Макрона должно было прозвучать не позднее 2021 года. Нужно серьезно задуматься, как экспансия НАТО на восток повлияла на Россию", — заключили читатели. Накануне президент Франции заявил в интервью телеканалу TF1, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для Москвы. В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

https://ria.ru/20221201/peregovory-1835742054.html

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россия, франция, украина, нато, эммануэль макрон, владимир путин, в мире