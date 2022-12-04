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В Германии поприветствовали неожиданное предложение Макрона по России - РИА Новости, 04.12.2022
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В Германии поприветствовали неожиданное предложение Макрона по России
В Германии поприветствовали неожиданное предложение Макрона по России - РИА Новости, 04.12.2022
В Германии поприветствовали неожиданное предложение Макрона по России
Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T09:13
2022-12-04T12:21
россия
франция
украина
нато
эммануэль макрон
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. "Макрон знает о дипломатии больше, чем немецкие политики", — написал один из комментаторов. "Макрон на правильном пути. Деэскалация — правильный путь. Спасибо Франции за надежду на мир!" — поддержал другой. "Франция до сих пор сохраняет некоторую независимость от США, прагматично преследует свои интересы и обладает дипломатической культурой, в то время как глава МИД Германии Бербок преследует интересы Госдепа", — отметил третий. "Гарантии должны были быть даны еще в прошлом году. Тогда бы не было конфликта на Украине", — поделился мнением пользователь. "Такое заявление Макрона должно было прозвучать не позднее 2021 года. Нужно серьезно задуматься, как экспансия НАТО на восток повлияла на Россию", — заключили читатели. Накануне президент Франции заявил в интервью телеканалу TF1, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для Москвы. В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221030/lavrov-1827892809.html
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россия, франция, украина, нато, эммануэль макрон, владимир путин, в мире
Россия, Франция, Украина, НАТО, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, В мире
09:13 04.12.2022 (обновлено: 12:21 04.12.2022)
 
В Германии поприветствовали неожиданное предложение Макрона по России

Читатели немецкой Welt поддержали предложение Макрона о гарантиях безопасности для России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.
"Макрон знает о дипломатии больше, чем немецкие политики", — написал один из комментаторов.
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"Макрон на правильном пути. Деэскалация — правильный путь. Спасибо Франции за надежду на мир!" — поддержал другой.
"Франция до сих пор сохраняет некоторую независимость от США, прагматично преследует свои интересы и обладает дипломатической культурой, в то время как глава МИД Германии Бербок преследует интересы Госдепа", — отметил третий.
"Гарантии должны были быть даны еще в прошлом году. Тогда бы не было конфликта на Украине", — поделился мнением пользователь.
"Такое заявление Макрона должно было прозвучать не позднее 2021 года. Нужно серьезно задуматься, как экспансия НАТО на восток повлияла на Россию", — заключили читатели.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад опять заговорил о переговорах по Украине
Накануне президент Франции заявил в интервью телеканалу TF1, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для Москвы.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 23:28
Макрон: развитие ситуации на Украине позволит говорить о сроках переговоров
 
РоссияФранцияУкраинаНАТОЭммануэль МакронВладимир ПутинВ мире
 
 
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