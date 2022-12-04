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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек, танк и три БТР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек, танк и три БТР - РИА Новости, 04.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек, танк и три БТР
За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях в ЛНР около 65 человек, сообщила в Telegram-канале Народная милиция республики. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T10:21
2022-12-04T10:21
2022-12-04T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях в ЛНР около 65 человек, сообщила в Telegram-канале Народная милиция республики."В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 65 человек личного состава, один танк, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и 15 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в публикации.Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в 85 военнослужащих, четыре танка, шесть БТР, три артиллерийские установки и 17 автомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, технологии, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Луганская Народная Республика
10:21 04.12.2022 (обновлено: 11:05 04.12.2022)
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек, танк и три БТР
Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 65 человек, танк и три БТР