https://ria.ru/20221204/limit-1836166550.html

ЕС опубликовал решение по лимиту цен на российскую нефть

ЕС опубликовал решение по лимиту цен на российскую нефть - РИА Новости, 04.12.2022

ЕС опубликовал решение по лимиту цен на российскую нефть

Европейский союз опубликовал в официальном журнале окончательное решение о введении потолка цен на российскую нефть. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T05:45

2022-12-04T05:45

2022-12-04T13:28

цены на нефть

владимир путин

михаил ульянов (дипломат)

россия

австралия

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Европейский союз опубликовал в официальном журнале окончательное решение о введении потолка цен на российскую нефть.В приложении к документу приведена таблица, согласно которой цена за баррель указана на уровне 60 долларов.В приложении к документу приводится таблица, согласно которой цена установлена на уровне 60 долларов за баррель."Запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из России или были экспортированы из России", - говорится в документе.Переходный периодПотолок цен на российскую нефть, согласованный странами Евросоюза, предполагает наличие переходного периода, говорится в релизе Еврокомиссии.Потолок цен вступит в силу с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов. Будет действовать отсрочка в 45 дней для поставляемой морем российской нефти для судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января.При этом блок намерен на 90 дней лишать страховок и финансирования суда, перевозившие сырье из России по цене сверх установленного потолка. При пересмотрах лимита Евросоюз планирует каждый раз устанавливать его на уровне на пять процентов ниже рыночной цены.Европа без российской нефтиРоссия не будет работать со странами, поддержавшими нефтяное эмбарго, в частности, Европе придется жить без российского топлива, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен. Просто подождите. Совсем скоро ЕС обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия", — написал он в Twitter.Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что страны ЕС сами себе устраивают энергетический кризис."Думаю, последствия такой политики очень скоро бумерангом больно ударят по властям западных стран", - сказал он.Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, иронично прокомментировал решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, выложив в своем Telegram-канале кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика "Сияние"."Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть…", - гласит надпись на картинке.Потолок ценCтраны ЕС 2 декабря, а следом за ними — "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Так называемый потолок цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.При этом санкции допускают корректировку отметки.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что страна решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221203/vred-1836143276.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221203/neft-1836143428.html

https://ria.ru/20221203/nakazanie-1836142439.html

россия

австралия

украина

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цены на нефть, владимир путин, михаил ульянов (дипломат), россия, австралия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире