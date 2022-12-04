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ЕС опубликовал решение по лимиту цен на российскую нефть в 60 долларов - РИА Новости, 04.12.2022
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ЕС опубликовал решение по лимиту цен на российскую нефть в 60 долларов
ЕС опубликовал решение по лимиту цен на российскую нефть в 60 долларов - РИА Новости, 04.12.2022
ЕС опубликовал решение по лимиту цен на российскую нефть в 60 долларов
Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на российскую нефть. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T04:17
2022-12-04T10:09
цены на нефть
владимир путин
александр новак
россия
австралия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на российскую нефть."Запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги и финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из России или были экспортированы из России", — говорится в публикации.Из таблицы в приложении следует, что цена за баррель устанавливается на уровне 60 долларов.На этой неделе страны ЕС, а следом за ними "Большая семерка" и Австралия согласовали ограничение цен на нефть из России. Оно касается морских перевозок и вступит в силу с 5 декабря — для сырой нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов. В дальнейшем потолок цен предполагается регулярно пересматривать.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, подчеркнул, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам. Вице-премьер Александр Новак, со своей стороны, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые установят лимит цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221202/potolok-1835997187.html
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цены на нефть, владимир путин, александр новак, россия, австралия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Новак, Россия, Австралия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
04:17 04.12.2022 (обновлено: 10:09 04.12.2022)
 
ЕС опубликовал решение по лимиту цен на российскую нефть в 60 долларов

ЕС окончательно утвердил решение о потолке цен на нефть из России в 60 долларов за баррель

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на российскую нефть.
"Запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги и финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из России или были экспортированы из России", — говорится в публикации.
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Из таблицы в приложении следует, что цена за баррель устанавливается на уровне 60 долларов.
На этой неделе страны ЕС, а следом за ними "Большая семерка" и Австралия согласовали ограничение цен на нефть из России. Оно касается морских перевозок и вступит в силу с 5 декабря — для сырой нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов. В дальнейшем потолок цен предполагается регулярно пересматривать.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, подчеркнул, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам. Вице-премьер Александр Новак, со своей стороны, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые установят лимит цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.
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Цены на нефтьВладимир ПутинАлександр НовакРоссияАвстралияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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