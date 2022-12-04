https://ria.ru/20221204/kurs-1836168527.html

В Европе призвали к "ядерному варианту" в отношении США

В Европе призвали к "ядерному варианту" в отношении США - РИА Новости, 04.12.2022

В Европе призвали к "ядерному варианту" в отношении США

Евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге призвали к жесткому курсу в отношении США из-за подписанного президентом Джо Байденом закона о снижении инфляции (IRA), РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T06:50

2022-12-04T06:50

2022-12-04T15:37

в мире

джо байден

эммануэль макрон

сша

европа

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

европейская народная партия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге призвали к жесткому курсу в отношении США из-за подписанного президентом Джо Байденом закона о снижении инфляции (IRA), сообщает газета Berliner Morgenpost.Фербер, представитель по экономическим вопросам крупнейшей в ЕП Европейской народной партии, в беседе с изданием выступил "за жесткий курс" в отношении Соединенных Штатов. По его мнению, в случае отсутствия подвижек по спорному закону со стороны Вашингтона Еврокомиссия должна будет "выложить на стол все инструменты для пыток" и подумать об активизации мер по защите торговли."Это, безусловно, было бы ядерным вариантом, и в нынешней ситуации это совершенно нежелательно", — отметил он. Однако, как заметил парламентарий, разочарование протекционистским курсом Вашингтона велико, а принятый в США закон грозит еще большим ухудшением и без того сложной экономической ситуации в Европе.В свою очередь, Ланге, глава комитета по торговле Европарламента, потребовал от властей Евросоюза как можно быстрее подать иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО). "Это даст нам понять, что действия США явно несовместимы с правилами ВТО", — заявил парламентарий изданию Berliner Morgenpost.При этом он выразил мнение, что в ходе предстоящего саммита Совета по торговле и технологиям США — ЕС могут быть согласованы некоторые небольшие изменения в закон, однако существенно в нем ничего не поменяется.Как ранее сообщило агентство Блумберг, еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался от визита в Штаты для участия в саммите США — ЕС, поскольку эта встреча не уделяет достаточного внимания проблемам, волнующим европейских лидеров. Как отмечает агентство, в Брюсселе и других европейских столицах в последнее время не скрывают недовольства американским законом о снижении инфляции.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, предусматривает в частности расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции" (IRA), содержит пункт о выделении 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее открыто высказал недовольство стимуляционными мерами в отношении американских производителей. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским".

https://ria.ru/20221203/bayden-1836116027.html

https://ria.ru/20221203/politika-1835917434.html

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в мире, джо байден, эммануэль макрон, сша, европа, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, европейская народная партия