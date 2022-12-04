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России надо укреплять связи с Латинской Америкой, заявил посол Доминиканы - РИА Новости, 04.12.2022
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России надо укреплять связи с Латинской Америкой, заявил посол Доминиканы
России надо укреплять связи с Латинской Америкой, заявил посол Доминиканы - РИА Новости, 04.12.2022
России надо укреплять связи с Латинской Америкой, заявил посол Доминиканы
В странах Латинской Америки открыты к сотрудничеству с Россией, Москве нужно наращивать культурное влияние, экспортировать больше фильмов, заявил в интервью РИА РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T10:04
2022-12-04T10:06
россия
латинская америка
доминикана
ханс данненберг
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В странах Латинской Америки открыты к сотрудничеству с Россией, Москве нужно наращивать культурное влияние, экспортировать больше фильмов, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в Москве Ханс Данненберг."Латиноамериканцы более открыты по отношению к России, даже несмотря на большое влияние американской политики. Когда я рос во времена холодной войны, все советское казалось нам "запретным плодом": мы хотели смотреть советские фильмы, а сейчас российские фильмы в Латинской Америке практически нельзя увидеть. Это та сфера, где России нужно наращивать свой потенциал – больше развивать гуманитарные, культурные связи", - заявил посол.Он пояснил, что дети в школах Доминиканы до сих пор думают, что в России у власти коммунисты, а в магазинах не хватает продуктов."Фильмы могли бы изменить это стереотипное мышление о России, важно показывать, как люди живут по-настоящему. Ведь Америка использует кино для пропаганды, в этих фильмах русские часто показаны плохими. А Россия могла бы показать, что это не так – показать обычную русскую семью в супермаркете, показать образ жизни. Тогда люди за рубежом увидят, как все обстоит на самом деле. Людям нужны такие фильмы", - добавил дипломат.Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга &gt;&gt;
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россия, латинская америка, доминикана, ханс данненберг, в мире
Россия, Латинская Америка, Доминикана, Ханс Данненберг, В мире
10:04 04.12.2022 (обновлено: 10:06 04.12.2022)
 
России надо укреплять связи с Латинской Америкой, заявил посол Доминиканы

Посол Доминиканы посоветовал России укреплять культурные связи с Латинской Америкой

© РИА Новости / Михаил КлиментьеПосол Доминиканской Республики в РФ Франк Ханс Данненберг Кастельянос
Посол Доминиканской Республики в РФ Франк Ханс Данненберг Кастельянос - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентье
Посол Доминиканской Республики в РФ Франк Ханс Данненберг Кастельянос. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В странах Латинской Америки открыты к сотрудничеству с Россией, Москве нужно наращивать культурное влияние, экспортировать больше фильмов, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в Москве Ханс Данненберг.
"Латиноамериканцы более открыты по отношению к России, даже несмотря на большое влияние американской политики. Когда я рос во времена холодной войны, все советское казалось нам "запретным плодом": мы хотели смотреть советские фильмы, а сейчас российские фильмы в Латинской Америке практически нельзя увидеть. Это та сфера, где России нужно наращивать свой потенциал – больше развивать гуманитарные, культурные связи", - заявил посол.
Он пояснил, что дети в школах Доминиканы до сих пор думают, что в России у власти коммунисты, а в магазинах не хватает продуктов.
"Фильмы могли бы изменить это стереотипное мышление о России, важно показывать, как люди живут по-настоящему. Ведь Америка использует кино для пропаганды, в этих фильмах русские часто показаны плохими. А Россия могла бы показать, что это не так – показать обычную русскую семью в супермаркете, показать образ жизни. Тогда люди за рубежом увидят, как все обстоит на самом деле. Людям нужны такие фильмы", - добавил дипломат.
Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга >>
Санто-Доминго, Доминикана - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 09:19
Доминикана намерена наращивать импорт продуктов из России, заявил посол
 
РоссияЛатинская АмерикаДоминиканаХанс ДанненбергВ мире
 
 
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