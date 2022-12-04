https://ria.ru/20221204/kultura-1836185047.html
России надо укреплять связи с Латинской Америкой, заявил посол Доминиканы
России надо укреплять связи с Латинской Америкой, заявил посол Доминиканы - РИА Новости, 04.12.2022
России надо укреплять связи с Латинской Америкой, заявил посол Доминиканы
В странах Латинской Америки открыты к сотрудничеству с Россией, Москве нужно наращивать культурное влияние, экспортировать больше фильмов, заявил в интервью РИА РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T10:04
2022-12-04T10:04
2022-12-04T10:06
россия
латинская америка
доминикана
ханс данненберг
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В странах Латинской Америки открыты к сотрудничеству с Россией, Москве нужно наращивать культурное влияние, экспортировать больше фильмов, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в Москве Ханс Данненберг."Латиноамериканцы более открыты по отношению к России, даже несмотря на большое влияние американской политики. Когда я рос во времена холодной войны, все советское казалось нам "запретным плодом": мы хотели смотреть советские фильмы, а сейчас российские фильмы в Латинской Америке практически нельзя увидеть. Это та сфера, где России нужно наращивать свой потенциал – больше развивать гуманитарные, культурные связи", - заявил посол.Он пояснил, что дети в школах Доминиканы до сих пор думают, что в России у власти коммунисты, а в магазинах не хватает продуктов."Фильмы могли бы изменить это стереотипное мышление о России, важно показывать, как люди живут по-настоящему. Ведь Америка использует кино для пропаганды, в этих фильмах русские часто показаны плохими. А Россия могла бы показать, что это не так – показать обычную русскую семью в супермаркете, показать образ жизни. Тогда люди за рубежом увидят, как все обстоит на самом деле. Людям нужны такие фильмы", - добавил дипломат.Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латинская америка, доминикана, ханс данненберг, в мире
Россия, Латинская Америка, Доминикана, Ханс Данненберг, В мире
10:04 04.12.2022 (обновлено: 10:06 04.12.2022)
России надо укреплять связи с Латинской Америкой, заявил посол Доминиканы
Посол Доминиканы посоветовал России укреплять культурные связи с Латинской Америкой
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В странах Латинской Америки открыты к сотрудничеству с Россией, Москве нужно наращивать культурное влияние, экспортировать больше фильмов, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в Москве Ханс Данненберг.
"Латиноамериканцы более открыты по отношению к России, даже несмотря на большое влияние американской политики. Когда я рос во времена холодной войны, все советское казалось нам "запретным плодом": мы хотели смотреть советские фильмы, а сейчас российские фильмы в Латинской Америке практически нельзя увидеть. Это та сфера, где России нужно наращивать свой потенциал – больше развивать гуманитарные, культурные связи", - заявил посол.
Он пояснил, что дети в школах Доминиканы до сих пор думают, что в России у власти коммунисты, а в магазинах не хватает продуктов.
"Фильмы могли бы изменить это стереотипное мышление о России, важно показывать, как люди живут по-настоящему. Ведь Америка
использует кино для пропаганды, в этих фильмах русские часто показаны плохими. А Россия могла бы показать, что это не так – показать обычную русскую семью в супермаркете, показать образ жизни. Тогда люди за рубежом увидят, как все обстоит на самом деле. Людям нужны такие фильмы", - добавил дипломат.