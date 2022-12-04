https://ria.ru/20221204/konflikt-1836209478.html

В Новой Москве четыре человека попали в полицию после конфликта в караоке

В Новой Москве четыре человека попали в полицию после конфликта в караоке - РИА Новости, 04.12.2022

В Новой Москве четыре человека попали в полицию после конфликта в караоке

Четыре человека доставили в полицию после конфликта в новой Москве, один гражданин обратился за помощью в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T12:28

2022-12-04T12:28

2022-12-04T12:28

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москва

происшествия

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Четыре человека доставили в полицию после конфликта в новой Москве, один гражданин обратился за помощью в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье в поселении Десеновское. В 5.40 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами."Установлено, что между гражданами произошел конфликт на бытовой почве. Противоправные действия пресечены. В настоящее время в территориальный отдел полиции доставлены четыре гражданина для разбирательства. Один гражданин обратился за помощью в медучреждение", – сказал собеседник агентства.Он отметил, что на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства конфликта, будет принято решение в соответствии с законом.Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт произошел в баре-караоке. После инцидента граждане вышли "на разборки" на улицу, где пострадавший и получил травму. По предварительным данным, у него сломана челюсть.

https://ria.ru/20221204/deti-1836181984.html

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новая москва

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