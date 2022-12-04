https://ria.ru/20221204/kleschi-1836163856.html

Кинолог призвал даже зимой не забывать об опасности клещей

Кинолог призвал даже зимой не забывать об опасности клещей - РИА Новости, 04.12.2022

Кинолог призвал даже зимой не забывать об опасности клещей

Пик активности клещей приходится на весенне-летний период, когда стоит теплая, в меру влажная погода, однако пренебрегать профилактикой не стоит и с... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T03:16

2022-12-04T03:16

2022-12-04T03:25

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Пик активности клещей приходится на весенне-летний период, когда стоит теплая, в меру влажная погода, однако пренебрегать профилактикой не стоит и с наступлением холодов, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Я всегда советую круглогодично обрабатывать собак от паразитов, поскольку, например, блохи живут и в подвалах ваших домов, их можно принести домой из подъезда в любое время года. Что касается клещей, то зимой, конечно, вероятность встретиться с ними низкая, но все же сохраняется", - сказал Голубев.Он добавил, что одним из мест, где можно встретить клещей зимой, являются теплотрассы. Подстилка из прошлогодней травы и листвы может быть источником активных клещей. Опасность подстерегает даже бдительных собаководов, которые не гуляют в таких местах, потому что клещей могут подцепить и принести к любому общественному месту бродячие собаки.Также клещи, как и блохи, могут обитать в теплых и влажных подвалах многоквартирных домов. Туда они попадают в том числе благодаря бездомным кошкам. Подцепить клеща на обувь или одежду и принести его в дом может и человек, отметил кинолог."Клещи, как правило, замирают и впадают в оцепенение при стабильно низкой минусовой температуре ниже -5 градусов. Но из-за аномально теплой зимы они могут проснуться преждевременно. Если, например, зимой пошел дождь и на время установилась положительная температура воздуха, это может привести к активности клещей, особенно в парках и лесах на проталинах. Прогуливаясь по таким местам, собака может подхватить насекомое", - предупредил он.В то же время Голубев добавил, что чрезмерно переживать из-за того, что собаку может укусить клещ, зимой не стоит. Однако и отменять профилактические мероприятия не нужно, особенно, учитывая, что блохи опасны круглый год. Собаку следует регулярно обрабатывать от паразитов, а после прогулок по проталинам и по лесу шерсть питомца стоит внимательно осматривать. Как уточнил президент РКФ, бывают случаи, что питомцы приносят на шерсти "спящего" клеща, который может пробудиться в теплой квартире.

https://ria.ru/20220531/kleschi-1791822499.html

https://ria.ru/20220502/klesch-1786508556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)