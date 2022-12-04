https://ria.ru/20221204/kalashnichenko-1836160205.html

Умер заслуженный артист России Александр Калашниченко

Умер заслуженный артист России Александр Калашниченко - РИА Новости, 04.12.2022

Умер заслуженный артист России Александр Калашниченко

Актер театра и кино, заслуженный артист России Александр Калашниченко скоропостижно умер на 57-м году жизни, об этом сообщается на сайте Пермского театра юного... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T01:15

2022-12-04T01:15

2022-12-04T01:15

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россия

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Актер театра и кино, заслуженный артист России Александр Калашниченко скоропостижно умер на 57-м году жизни, об этом сообщается на сайте Пермского театра юного зрителя."Пермское отделение Союза театральных деятелей и Театр юного зрителя с прискорбием сообщают о скоропостижной смерти заслуженного артиста РФ Александра Калашниченко, одного из самых узнаваемых актеров ТЮЗа, где он работал с 1988 по 2016 год", - говорится в заявлении.Артист был занят в таких постановках, как "Кандид" Вольтера, "Ревизор" Гоголя, "Вишневый сад" Чехова, "Недоросль" Фонвизина, "Гроза" Островского и других. Как режиссер он поставил детский спектакль по произведениям Рэя Брэдбери. В 2010 году актер снялся в драме "Воробей".Прощание с Калашниченко состоится 6 декабря в Перми.

https://ria.ru/20221202/akter-1835897044.html

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