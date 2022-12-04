Рейтинг@Mail.ru
Умер заслуженный артист России Александр Калашниченко - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221204/kalashnichenko-1836160205.html
Умер заслуженный артист России Александр Калашниченко
Умер заслуженный артист России Александр Калашниченко - РИА Новости, 04.12.2022
Умер заслуженный артист России Александр Калашниченко
Актер театра и кино, заслуженный артист России Александр Калашниченко скоропостижно умер на 57-м году жизни, об этом сообщается на сайте Пермского театра юного... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T01:15
2022-12-04T01:15
культура
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:103:2917:1744_1920x0_80_0_0_0d2a50b8c90853c63e86c5e2a5ad3dbf.jpg
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Актер театра и кино, заслуженный артист России Александр Калашниченко скоропостижно умер на 57-м году жизни, об этом сообщается на сайте Пермского театра юного зрителя."Пермское отделение Союза театральных деятелей и Театр юного зрителя с прискорбием сообщают о скоропостижной смерти заслуженного артиста РФ Александра Калашниченко, одного из самых узнаваемых актеров ТЮЗа, где он работал с 1988 по 2016 год", - говорится в заявлении.Артист был занят в таких постановках, как "Кандид" Вольтера, "Ревизор" Гоголя, "Вишневый сад" Чехова, "Недоросль" Фонвизина, "Гроза" Островского и других. Как режиссер он поставил детский спектакль по произведениям Рэя Брэдбери. В 2010 году актер снялся в драме "Воробей".Прощание с Калашниченко состоится 6 декабря в Перми.
https://ria.ru/20221202/akter-1835897044.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:0:2611:1958_1920x0_80_0_0_9d40680117ff39fe4662f02266512f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Культура, Россия
01:15 04.12.2022
 
Умер заслуженный артист России Александр Калашниченко

Заслуженный артист России Александр Калашниченко умер в возрасте 56 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Свеча. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Актер театра и кино, заслуженный артист России Александр Калашниченко скоропостижно умер на 57-м году жизни, об этом сообщается на сайте Пермского театра юного зрителя.
"Пермское отделение Союза театральных деятелей и Театр юного зрителя с прискорбием сообщают о скоропостижной смерти заслуженного артиста РФ Александра Калашниченко, одного из самых узнаваемых актеров ТЮЗа, где он работал с 1988 по 2016 год", - говорится в заявлении.
Артист был занят в таких постановках, как "Кандид" Вольтера, "Ревизор" Гоголя, "Вишневый сад" Чехова, "Недоросль" Фонвизина, "Гроза" Островского и других. Как режиссер он поставил детский спектакль по произведениям Рэя Брэдбери. В 2010 году актер снялся в драме "Воробей".
Прощание с Калашниченко состоится 6 декабря в Перми.
Актер Брэд Уильям Хенке - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 15:13Культура
Умер американский актер сериала "Оранжевый — хит сезона" Брэд Уильям Хэнке
 
КультураРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала