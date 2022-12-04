https://ria.ru/20221204/iran-1836219955.html
Делегация Ирана примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ
Делегация Ирана примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 04.12.2022
Делегация Ирана примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ
Делегация парламентариев Ирана прибыла в Москву в воскресенье, чтобы принять участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в понедельник, сообщается в... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:35
2022-12-04T14:35
2022-12-04T14:35
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Делегация парламентариев Ирана прибыла в Москву в воскресенье, чтобы принять участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в понедельник, сообщается в Telegram-канале думского комитета по безопасности и противодействию коррупции."Делегация парламентариев Ирана во главе с председателем комиссии меджлиса Исламского совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахидом Джалалзаде прибыла сегодня в Москву... Иранские парламентарии проведут переговоры с коллегами в Москве, в понедельник примут участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ", - говорится в сообщении.Уточняется, что в аэропорту Шереметьево делегацию встречал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев."Сразу по прилету в аэропорту состоялась краткая беседа Василия Пискарева с Вахидом Джалалзаде. Обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия парламентариев двух стран на уровне профильных комитетов и комиссий", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221202/iran-1835838583.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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иран, россия, госдума рф, одкб, москва, василий пискарев, в мире
Иран, Россия, Госдума РФ, ОДКБ, Москва, Василий Пискарев, В мире
Делегация Ирана примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ
Делегация Ирана прибыла в Москву для участия в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ