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Делегация Ирана примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 04.12.2022
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Делегация Ирана примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ
Делегация Ирана примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 04.12.2022
Делегация Ирана примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ
Делегация парламентариев Ирана прибыла в Москву в воскресенье, чтобы принять участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в понедельник, сообщается в... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:35
2022-12-04T14:35
иран
россия
госдума рф
одкб
москва
василий пискарев
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Делегация парламентариев Ирана прибыла в Москву в воскресенье, чтобы принять участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в понедельник, сообщается в Telegram-канале думского комитета по безопасности и противодействию коррупции."Делегация парламентариев Ирана во главе с председателем комиссии меджлиса Исламского совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахидом Джалалзаде прибыла сегодня в Москву... Иранские парламентарии проведут переговоры с коллегами в Москве, в понедельник примут участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ", - говорится в сообщении.Уточняется, что в аэропорту Шереметьево делегацию встречал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев."Сразу по прилету в аэропорту состоялась краткая беседа Василия Пискарева с Вахидом Джалалзаде. Обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия парламентариев двух стран на уровне профильных комитетов и комиссий", - добавляется в сообщении.
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иран, россия, госдума рф, одкб, москва, василий пискарев, в мире
Иран, Россия, Госдума РФ, ОДКБ, Москва, Василий Пискарев, В мире
14:35 04.12.2022
 
Делегация Ирана примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ

Делегация Ирана прибыла в Москву для участия в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Делегация парламентариев Ирана прибыла в Москву в воскресенье, чтобы принять участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в понедельник, сообщается в Telegram-канале думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
"Делегация парламентариев Ирана во главе с председателем комиссии меджлиса Исламского совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахидом Джалалзаде прибыла сегодня в Москву... Иранские парламентарии проведут переговоры с коллегами в Москве, в понедельник примут участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в аэропорту Шереметьево делегацию встречал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Сразу по прилету в аэропорту состоялась краткая беседа Василия Пискарева с Вахидом Джалалзаде. Обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия парламентариев двух стран на уровне профильных комитетов и комиссий", - добавляется в сообщении.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 12:59
Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий
 
ИранРоссияГосдума РФОДКБМоскваВасилий ПискаревВ мире
 
 
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