https://ria.ru/20221204/iran-1836209107.html

В Иране упразднили полицию нравов

В Иране упразднили полицию нравов - РИА Новости, 04.12.2022

В Иране упразднили полицию нравов

Власти Ирана на фоне волны протестов, прокатившейся по стране после гибели Махсы Амини, упразднили полицию нравов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T12:17

2022-12-04T12:17

2022-12-04T16:44

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иран

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Власти Ирана на фоне волны протестов, прокатившейся по стране после гибели Махсы Амини, упразднили полицию нравов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на генпрокурора."Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что полиция нравов была упразднена компетентными органами", — говорится в сообщении. По словам Монтазери, она не имела "ничего общего с судебной системой".Массовые беспорядки начались в Иране в середине сентября. Их поводом стала смерть девушки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. Протестующие нападали на полицейских, военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции и других силовиков, а также на духовных лиц. В конце октября и начале ноября произошли два теракта — в городе Шираз и в провинции Хузестан. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия местных жителей и сотрудников полиции.По информации Совета безопасности иранского МВД, в беспорядках погибло как минимум 200 человек, ущерб оценивается в более чем 200 миллионов долларов.Власти Исламской Республики обвиняют Запад в поддержке протестов. Правоохранительные органы проводят массовые задержания людей, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, и практически ежедневно изымают на границе крупные партии оружия, предназначенного для участников беспорядков.

https://ria.ru/20221202/khidzhab-1835888871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран