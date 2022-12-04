Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили о крепких исторических связях с Россией - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221204/iran-1836191724.html
В Иране заявили о крепких исторических связях с Россией
В Иране заявили о крепких исторических связях с Россией - РИА Новости, 04.12.2022
В Иране заявили о крепких исторических связях с Россией
У России и Ирана исторически крепкие связи, заявил РИА Новости советник губернатора правительства провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T10:56
2022-12-04T12:05
в мире
россия
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. У России и Ирана исторически крепкие связи, заявил РИА Новости советник губернатора правительства провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде."Среди тех, кто сегодня проживает в северной части Ирана, есть и иранцы с русскими корнями. Сто-двести лет назад россияне приезжали в Иран. И у меня есть друзья, у которых, например русская бабушка. Таким образом, иранцы имеют больше культурных связей с Россией по сравнению с другими странами", - сказал он в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью Мойтабы Биназаде &gt;&gt;
https://ria.ru/20221202/podderzhka-1835931701.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_163:0:2374:1658_1920x0_80_0_0_e37399634fe322af08fb5766dbf6cc1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран
В мире, Россия, Иран
10:56 04.12.2022 (обновлено: 12:05 04.12.2022)
 
В Иране заявили о крепких исторических связях с Россией

Советник губернатора иранской провинции заявил о крепких исторических связях с Россией

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Fotolia / Borna_Mir
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. У России и Ирана исторически крепкие связи, заявил РИА Новости советник губернатора правительства провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде.
"Среди тех, кто сегодня проживает в северной части Ирана, есть и иранцы с русскими корнями. Сто-двести лет назад россияне приезжали в Иран. И у меня есть друзья, у которых, например русская бабушка. Таким образом, иранцы имеют больше культурных связей с Россией по сравнению с другими странами", - сказал он в интервью РИА Новости.

Читайте полный текст интервью Мойтабы Биназаде >>
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 16:35
Представители России и Ирана обсудили сотрудничество в сфере науки
 
В миреРоссияИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала