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В Иране заявили о крепких исторических связях с Россией
В Иране заявили о крепких исторических связях с Россией - РИА Новости, 04.12.2022
В Иране заявили о крепких исторических связях с Россией
У России и Ирана исторически крепкие связи, заявил РИА Новости советник губернатора правительства провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T10:56
2022-12-04T10:56
2022-12-04T12:05
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. У России и Ирана исторически крепкие связи, заявил РИА Новости советник губернатора правительства провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде."Среди тех, кто сегодня проживает в северной части Ирана, есть и иранцы с русскими корнями. Сто-двести лет назад россияне приезжали в Иран. И у меня есть друзья, у которых, например русская бабушка. Таким образом, иранцы имеют больше культурных связей с Россией по сравнению с другими странами", - сказал он в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью Мойтабы Биназаде >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран
10:56 04.12.2022 (обновлено: 12:05 04.12.2022)
В Иране заявили о крепких исторических связях с Россией
Советник губернатора иранской провинции заявил о крепких исторических связях с Россией