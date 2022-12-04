https://ria.ru/20221204/iran-1836191724.html

В Иране заявили о крепких исторических связях с Россией

В Иране заявили о крепких исторических связях с Россией - РИА Новости, 04.12.2022

В Иране заявили о крепких исторических связях с Россией

У России и Ирана исторически крепкие связи, заявил РИА Новости советник губернатора правительства провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T10:56

2022-12-04T10:56

2022-12-04T12:05

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. У России и Ирана исторически крепкие связи, заявил РИА Новости советник губернатора правительства провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде."Среди тех, кто сегодня проживает в северной части Ирана, есть и иранцы с русскими корнями. Сто-двести лет назад россияне приезжали в Иран. И у меня есть друзья, у которых, например русская бабушка. Таким образом, иранцы имеют больше культурных связей с Россией по сравнению с другими странами", - сказал он в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью Мойтабы Биназаде >>

https://ria.ru/20221202/podderzhka-1835931701.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, иран