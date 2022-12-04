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Жуков отменил запрет на вход в бары "Руки вверх!" в камуфляже - РИА Новости, 04.12.2022
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Жуков отменил запрет на вход в бары "Руки вверх!" в камуфляже
Жуков отменил запрет на вход в бары "Руки вверх!" в камуфляже - РИА Новости, 04.12.2022
Жуков отменил запрет на вход в бары "Руки вверх!" в камуфляже
Певец Сергей Жуков, владеющий сетью баров "Руки вверх", заявил, что после инцидента с мужчиной в военной форме отменяет запрет на вход в заведения в камуфляжной РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T10:39
2022-12-04T10:39
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Певец Сергей Жуков, владеющий сетью баров "Руки вверх", заявил, что после инцидента с мужчиной в военной форме отменяет запрет на вход в заведения в камуфляжной одежде.В сети распространилось видео, на котором слышно, как охранник заведения объясняет снимающему, что не может его пустить, так как, согласно дресс-коду бара, приходить в камуфляже запрещено. На что мужчина заявил, что он военный, у него нет другой одежды и "приехал на два дня", спросив охрану, понимают ли они, "в какое время вы сейчас находитесь". Как позже рассказал РИА Новости сотрудник заведения, мужчину в камуфляжной одежде не пустили в краснодарский бар не из-за военной формы, а из-за агрессивного поведения."Когда я об этом узнал, сразу отменил правила о запрете на вход в камуфляже во все наши бары. Ребята правы. Времена изменились, и камуфляжная одежда не должна служить причиной не пускать в бар... Теперь все будет по-другому", - заявил Жуков в видеообращении в Telegram-канале.Кроме того, он сообщил, что попытался связаться с мужчинами, которых не пустили. Если они военные или вернулись из зоны боевых действий, Жуков пообещал лично пригласить их в бар вместе с друзьями и сослуживцами. По его словам, аккаунт, с которого рассылали видео инцидента, закрытый и на контакт не выходит."Многие Telegram-каналы стали призывать рушить сайт и рейтинг баров, обвинять в непатриотичности из-за непроверенной информации... Парней не пустили не потому, что они военные, их не пустили из-за камуфляжа без знаков отличия", - добавил он.
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происшествия
Происшествия
10:39 04.12.2022
 
Жуков отменил запрет на вход в бары "Руки вверх!" в камуфляже

Жуков после инцидента отменил запрет на вход в бары "Руки вверх!" в камуфляже

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в медиабанкПошив камуфляжной одежды
Пошив камуфляжной одежды - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Пошив камуфляжной одежды. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Певец Сергей Жуков, владеющий сетью баров "Руки вверх", заявил, что после инцидента с мужчиной в военной форме отменяет запрет на вход в заведения в камуфляжной одежде.
В сети распространилось видео, на котором слышно, как охранник заведения объясняет снимающему, что не может его пустить, так как, согласно дресс-коду бара, приходить в камуфляже запрещено. На что мужчина заявил, что он военный, у него нет другой одежды и "приехал на два дня", спросив охрану, понимают ли они, "в какое время вы сейчас находитесь". Как позже рассказал РИА Новости сотрудник заведения, мужчину в камуфляжной одежде не пустили в краснодарский бар не из-за военной формы, а из-за агрессивного поведения.
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"Когда я об этом узнал, сразу отменил правила о запрете на вход в камуфляже во все наши бары. Ребята правы. Времена изменились, и камуфляжная одежда не должна служить причиной не пускать в бар... Теперь все будет по-другому", - заявил Жуков в видеообращении в Telegram-канале.
Кроме того, он сообщил, что попытался связаться с мужчинами, которых не пустили. Если они военные или вернулись из зоны боевых действий, Жуков пообещал лично пригласить их в бар вместе с друзьями и сослуживцами. По его словам, аккаунт, с которого рассылали видео инцидента, закрытый и на контакт не выходит.
"Многие Telegram-каналы стали призывать рушить сайт и рейтинг баров, обвинять в непатриотичности из-за непроверенной информации... Парней не пустили не потому, что они военные, их не пустили из-за камуфляжа без знаков отличия", - добавил он.
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