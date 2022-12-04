https://ria.ru/20221204/intsident-1836189921.html

Жуков отменил запрет на вход в бары "Руки вверх!" в камуфляже

Жуков отменил запрет на вход в бары "Руки вверх!" в камуфляже - РИА Новости, 04.12.2022

Жуков отменил запрет на вход в бары "Руки вверх!" в камуфляже

Певец Сергей Жуков, владеющий сетью баров "Руки вверх", заявил, что после инцидента с мужчиной в военной форме отменяет запрет на вход в заведения в камуфляжной РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T10:39

2022-12-04T10:39

2022-12-04T10:39

происшествия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Певец Сергей Жуков, владеющий сетью баров "Руки вверх", заявил, что после инцидента с мужчиной в военной форме отменяет запрет на вход в заведения в камуфляжной одежде.В сети распространилось видео, на котором слышно, как охранник заведения объясняет снимающему, что не может его пустить, так как, согласно дресс-коду бара, приходить в камуфляже запрещено. На что мужчина заявил, что он военный, у него нет другой одежды и "приехал на два дня", спросив охрану, понимают ли они, "в какое время вы сейчас находитесь". Как позже рассказал РИА Новости сотрудник заведения, мужчину в камуфляжной одежде не пустили в краснодарский бар не из-за военной формы, а из-за агрессивного поведения."Когда я об этом узнал, сразу отменил правила о запрете на вход в камуфляже во все наши бары. Ребята правы. Времена изменились, и камуфляжная одежда не должна служить причиной не пускать в бар... Теперь все будет по-другому", - заявил Жуков в видеообращении в Telegram-канале.Кроме того, он сообщил, что попытался связаться с мужчинами, которых не пустили. Если они военные или вернулись из зоны боевых действий, Жуков пообещал лично пригласить их в бар вместе с друзьями и сослуживцами. По его словам, аккаунт, с которого рассылали видео инцидента, закрытый и на контакт не выходит."Многие Telegram-каналы стали призывать рушить сайт и рейтинг баров, обвинять в непатриотичности из-за непроверенной информации... Парней не пустили не потому, что они военные, их не пустили из-за камуфляжа без знаков отличия", - добавил он.

https://ria.ru/20221203/vino-1836056887.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221202/sankt-peterburg-1835829978.html

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происшествия