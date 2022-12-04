https://ria.ru/20221204/infrastruktura-1836236279.html

В Харьковской области заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

В Харьковской области заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры - РИА Новости, 04.12.2022

В Харьковской области заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области, сообщили в главном управлении Национальной полиции в области. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T16:47

2022-12-04T16:47

2022-12-04T16:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьковская область

вооруженные силы рф

владимир зеленский

денис шмыгаль

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области, сообщили в главном управлении Национальной полиции в области."Ударам в очередной раз подверглись Купянский и Волчанский районы Харьковской области. В результате в Купянске-узловом повреждены дорожное покрытие и железнодорожная инфраструктура", - говорится в сообщении Нацполиции в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221204/trevoga-1836206746.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, владимир зеленский, денис шмыгаль