https://ria.ru/20221204/infrastruktura-1836236279.html
В Харьковской области заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
В Харьковской области заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры - РИА Новости, 04.12.2022
В Харьковской области заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области, сообщили в главном управлении Национальной полиции в области. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T16:47
2022-12-04T16:47
2022-12-04T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
владимир зеленский
денис шмыгаль
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области, сообщили в главном управлении Национальной полиции в области."Ударам в очередной раз подверглись Купянский и Волчанский районы Харьковской области. В результате в Купянске-узловом повреждены дорожное покрытие и железнодорожная инфраструктура", - говорится в сообщении Нацполиции в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221204/trevoga-1836206746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, владимир зеленский, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
В Харьковской области заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
В Нацполиции заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области