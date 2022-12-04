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В Харьковской области заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры - РИА Новости, 04.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Харьковской области заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
В Харьковской области заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры - РИА Новости, 04.12.2022
В Харьковской области заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области, сообщили в главном управлении Национальной полиции в области. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T16:47
2022-12-04T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
владимир зеленский
денис шмыгаль
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области, сообщили в главном управлении Национальной полиции в области."Ударам в очередной раз подверглись Купянский и Волчанский районы Харьковской области. В результате в Купянске-узловом повреждены дорожное покрытие и железнодорожная инфраструктура", - говорится в сообщении Нацполиции в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221204/trevoga-1836206746.html
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в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, владимир зеленский, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
16:47 04.12.2022
 
В Харьковской области заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

В Нацполиции заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области, сообщили в главном управлении Национальной полиции в области.
"Ударам в очередной раз подверглись Купянский и Волчанский районы Харьковской области. В результате в Купянске-узловом повреждены дорожное покрытие и железнодорожная инфраструктура", - говорится в сообщении Нацполиции в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Полтава - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФВладимир ЗеленскийДенис Шмыгаль
 
 
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