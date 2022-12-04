Нечеловечески красивое кино: за что мы любим фильмы и актеров Индии

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. На смену западным фильмам приходят восточные — в первую очередь любимые на постсоветском пространстве индийские. Как они изменились со времен легендарного "Танцора диско", почему кино в Индии — почти религия, в чем специфика местного хоррора и чем нам близки герои болливудских боевиков — выяснило РИА Новости на Indian Films Festival.Болливуд и Толливуд — смотри не перепутай!Кино Индии обычно ассоциируется с Болливудом — все, что снимают на хинди в Мумбаи (бывшее название — Бомбей). Но есть еще Толливуд, Колливуд. Представители этих студий — конкуренты и смертельно обижаются, если их путают.В стране снимают около 1100 картин в год — больше, чем где бы то ни было. По словам продюсера фестиваля Карена Мирзояна, индустрия там развивается семимильными шагами.Отношение индийцев к кино напоминает религиозное благоговение.По словам эксперта, есть ленты, которые снимают на экспорт. Но выпускают и очень много фильмов с сюжетами, понятными только индийцам.Национальная приправаИндийские режиссеры постоянно экспериментируют с жанрами. Однако самым популярным и любимым — во всяком случае, в киноиндустрии на экспорт — остается масала. Так называется смесь специй для приготовления национальных блюд.Масала дает режиссерам огромный простор для творчества. Ирландский постановщик Марк Казинс в ленте "История кино: Новое поколение" останавливается на картине "ПиКей". Она об инопланетянине, который попадает в Индию, в кастовое общество. Вначале зритель видит комедию с танцами и песнями, где смешные ситуации строятся вокруг асоциальности пришельца. И вдруг веселье буквально взрывается эпизодом теракта на вокзале. Казинс назвал эту сцену "одним из самых внезапных и крутых поворотов в современном кино".Чувства и танецДля выражения эмоций слов мало — обязательно нужны песни и танцы.Конечно, есть картины, в которых эти приемы не используют, но в индийском кинематографе таких лент мало.Хорроры: ярко и не страшноПо словам исследователя хоррор-фильмов Виктора Буланкина, индийский ужастик — давно существующий и уважаемый жанр. За пределами страны известны такие картины, как "Звуки тишины", "Тайна дома с часами", "Плачь, молись, кричи", "Убойные каникулы", "Гоа больше нет", "Тайна пустыни", "Наина", "Видения" и многие другие. Кроме того, делают ремейки на западные ленты.Большое значение придают звуковому сопровождению: если не музыка, то скрипы и взрывы будут точно. И, конечно, цвет — в отличие от европейских мрачных хорроров, индийцы стремятся добавить как можно больше красок даже в самые ужасные истории.Но чрезмерно эмоциональная игра актеров добавляет комедийности, что подрывает саспенс и сбавляет "градус жути".Пример "нестрашного" хоррора, по мнению Буланкина, — "Махакаал", ремейк "Кошмара на улице Вязов". О богах — в следующей серииВ Индии любят масштабные сериалы, в основе которых — предания, священные тексты и сказания о богах. Например, "Махабхарата" 2013-2014 годов — экранизация древнего эпоса о противостоянии двух родов, Пандавов и Кауравов.Об индуистском пантеоне рассказывают сериалы "Бог Богов Махадев" — о великом разрушителе Шиве и его знакомстве с будущей супругой Сати (Парвати), "Махакали" — история о темной стороне Парвати, которая истребляет демонов и приносит в мир справедливость. "Шани Дэв" — о божественном ребенке, покровителе планеты Сатурн.В этих проектах боги-герои зачастую действуют как люди, решая почти человеческие конфликты и проблемы. Создателей периодически обвиняют в слишком вольной трактовке священных текстов. Чтобы понимать эти ленты, нужно иметь хотя бы поверхностное представление о мифологии и философии Индии.Индийская ментальность русского человекаА вот индийские экшены и боевики у нас очень популярны. Именно их привезли в этом году организаторы Indian Films Festival. Ленты "Пушпа. Восхождение", "Меня зовут Кхан", "RRR: Рядом ревет революция", "Дангал" и "Бой" можно посмотреть в российских кинотеатрах.Сукумар Банредди, режиссер "Пушпы", уверен: ментальность индийцев и русских одинакова, русские чувствуют этот мир так же, как и индийцы.Герои и правда нам близки. Например, хитроумный Пушпа — незаконнорожденный, бедняк и романтик, который не признает авторитетов и никогда не сдается. Его играет Аллу Арджун — звезда первой величины в индийском кино. Персонаж картины "Меня зовут Кхан" — мусульманин из Индии с синдромом Аспергера. Он живет в Америке и сталкивается с агрессией после 11 сентября 2001 года. Чтобы вернуть любимую, герой пускается в путешествие через все Штаты. "Дангал" — история тренера Махавира Сингха Пхогата, который решает воспитать четырех дочек спортсменками и воплотить давнюю мечту.Сюжеты этих фильмов — разные, но их герои похожи: это люди, которые никогда не сдаются перед трудностями и жестокостью судьбы, остаются добрыми и совершают поступки от широты души. Возможно, потому они так нравятся русским.О бюджетах и влиянии на мирИндийское кино при всей самобытности всегда оказывало влияние на мир.Индиец и М. Найт Шьямалан — режиссер самых неоднозначных остросюжетных фильмов современности.Кинематограф далекой географически и близкой по духу страны берет новые высоты и дает миру ярких актеров. Значит, зритель явно не скоро соскучится.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. На смену западным фильмам приходят восточные — в первую очередь любимые на постсоветском пространстве индийские. Как они изменились со времен легендарного "Танцора диско", почему кино в Индии — почти религия, в чем специфика местного хоррора и чем нам близки герои болливудских боевиков — выяснило РИА Новости на Indian Films Festival.
Болливуд и Толливуд — смотри не перепутай!
Кино Индии обычно ассоциируется с Болливудом — все, что снимают на хинди в Мумбаи (бывшее название — Бомбей). Но есть еще Толливуд, Колливуд. Представители этих студий — конкуренты и смертельно обижаются, если их путают.
"Разница в штатах, языке, артистах, стиле съемки", — поясняет Анита Овсепян, один из организаторов Indian Films Festival.
В стране снимают около 1100 картин в год — больше, чем где бы то ни было. По словам продюсера фестиваля Карена Мирзояна, индустрия там развивается семимильными шагами.
Отношение индийцев к кино напоминает религиозное благоговение.
"Это было самое недорогое развлечение в государстве, где жило очень много небогатых людей, спасательный круг для народа, — рассказывает Мирзоян. — Как создавался Голливуд? Кино выводило людей из Великой депрессии. Так и здесь".
По словам эксперта, есть ленты, которые снимают на экспорт. Но выпускают и очень много фильмов с сюжетами, понятными только индийцам.
Национальная приправа
Индийские режиссеры постоянно экспериментируют с жанрами. Однако самым популярным и любимым — во всяком случае, в киноиндустрии на экспорт — остается масала. Так называется смесь специй для приготовления национальных блюд.
"Этот стиль представляет собой смешение всех жанров, — говорит Мирзоян. — Он — основа индийского кино. Практически во всех фильмах там есть элементы боевика, мюзикла, экшена, драмы, мелодрамы".
Масала дает режиссерам огромный простор для творчества. Ирландский постановщик Марк Казинс в ленте "История кино: Новое поколение" останавливается на картине "ПиКей". Она об инопланетянине, который попадает в Индию, в кастовое общество. Вначале зритель видит комедию с танцами и песнями, где смешные ситуации строятся вокруг асоциальности пришельца. И вдруг веселье буквально взрывается эпизодом теракта на вокзале. Казинс назвал эту сцену "одним из самых внезапных и крутых поворотов в современном кино".
Чувства и танец
"Индийские фильмы полны чувств, — замечает Сукумар Банредди, режиссер и сценарист ленты "Пушпа. Восхождение". — Никогда не знаешь, какие именно сыграют главную роль в успехе проекта".
Для выражения эмоций слов мало — обязательно нужны песни и танцы.
"Каждая музыкальная вставка очень естественна и логична. Это профессиональный, нечеловечески красивый клип, который встроен в профессиональное, нечеловечески красивое кино", — подчеркивает Мирзоян.
Конечно, есть картины, в которых эти приемы не используют, но в индийском кинематографе таких лент мало.
Хорроры: ярко и не страшно
По словам исследователя хоррор-фильмов Виктора Буланкина, индийский ужастик — давно существующий и уважаемый жанр. За пределами страны известны такие картины, как "Звуки тишины", "Тайна дома с часами", "Плачь, молись, кричи", "Убойные каникулы", "Гоа больше нет", "Тайна пустыни", "Наина", "Видения" и многие другие. Кроме того, делают ремейки на западные ленты.
"Индийский хоррор отличается от европейского и голливудского, — говорит Буланкин. — Он связан с национальными ценностями, которые радикально разнятся с западными. Поэтому для нас он не всегда страшен и порой непонятен".
Большое значение придают звуковому сопровождению: если не музыка, то скрипы и взрывы будут точно. И, конечно, цвет — в отличие от европейских мрачных хорроров, индийцы стремятся добавить как можно больше красок даже в самые ужасные истории.
"Они любят такие темы, как переселение душ, общение с призраками, истории о маньяках и сумасшедших, детективы и таинственные происшествия", — перечисляет эксперт.
Но чрезмерно эмоциональная игра актеров добавляет комедийности, что подрывает саспенс и сбавляет "градус жути".
"В болливудских ужастиках есть непривычные для нас приемы, — поясняет специалист. — Авторы могут или открыто объявить о повороте сюжета, или оставить зрителя в полнейшей растерянности до финальных минут. Режиссеры обожают убивать главных героев именно в тот момент, когда кажется, что опасность миновала, — чтобы усугубить переживания публики".
Пример "нестрашного" хоррора, по мнению Буланкина, — "Махакаал", ремейк "Кошмара на улице Вязов".
О богах — в следующей серии
В Индии любят масштабные сериалы, в основе которых — предания, священные тексты и сказания о богах. Например, "Махабхарата" 2013-2014 годов — экранизация древнего эпоса о противостоянии двух родов, Пандавов и Кауравов.
Об индуистском пантеоне рассказывают сериалы "Бог Богов Махадев" — о великом разрушителе Шиве и его знакомстве с будущей супругой Сати (Парвати), "Махакали" — история о темной стороне Парвати, которая истребляет демонов и приносит в мир справедливость. "Шани Дэв" — о божественном ребенке, покровителе планеты Сатурн.
В этих проектах боги-герои зачастую действуют как люди, решая почти человеческие конфликты и проблемы. Создателей периодически обвиняют в слишком вольной трактовке священных текстов. Чтобы понимать эти ленты, нужно иметь хотя бы поверхностное представление о мифологии и философии Индии.
Индийская ментальность русского человека
А вот индийские экшены и боевики у нас очень популярны. Именно их привезли в этом году организаторы Indian Films Festival. Ленты "Пушпа. Восхождение", "Меня зовут Кхан", "RRR: Рядом ревет революция", "Дангал" и "Бой" можно посмотреть в российских кинотеатрах.
Сукумар Банредди, режиссер "Пушпы", уверен: ментальность индийцев и русских одинакова, русские чувствуют этот мир так же, как и индийцы.
Герои и правда нам близки. Например, хитроумный Пушпа — незаконнорожденный, бедняк и романтик, который не признает авторитетов и никогда не сдается. Его играет Аллу Арджун — звезда первой величины в индийском кино. Персонаж картины "Меня зовут Кхан" — мусульманин из Индии с синдромом Аспергера. Он живет в Америке и сталкивается с агрессией после 11 сентября 2001 года. Чтобы вернуть любимую, герой пускается в путешествие через все Штаты. "Дангал" — история тренера Махавира Сингха Пхогата, который решает воспитать четырех дочек спортсменками и воплотить давнюю мечту.
Сюжеты этих фильмов — разные, но их герои похожи: это люди, которые никогда не сдаются перед трудностями и жестокостью судьбы, остаются добрыми и совершают поступки от широты души. Возможно, потому они так нравятся русским.
О бюджетах и влиянии на мир
"Бюджеты зачастую приближаются к Голливуду, — говорит Мирзоян. — Когда у вас полтора миллиарда благодарных зрителей, деньги найдутся".
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