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Нечеловечески красивое кино: за что мы любим фильмы и актеров Индии - РИА Новости, 04.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221204/indiya-1835979672.html
Нечеловечески красивое кино: за что мы любим фильмы и актеров Индии
Нечеловечески красивое кино: за что мы любим фильмы и актеров Индии - РИА Новости, 04.12.2022
Нечеловечески красивое кино: за что мы любим фильмы и актеров Индии
На смену западным фильмам приходят восточные — в первую очередь любимые на постсоветском пространстве индийские. Как они изменились со времен легендарного... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T08:00
2022-12-04T08:14
культура
карен мирзоян
приянка чопра
индия
россия
мумбаи
что посмотреть
кино и сериалы
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. На смену западным фильмам приходят восточные — в первую очередь любимые на постсоветском пространстве индийские. Как они изменились со времен легендарного "Танцора диско", почему кино в Индии — почти религия, в чем специфика местного хоррора и чем нам близки герои болливудских боевиков — выяснило РИА Новости на Indian Films Festival.Болливуд и Толливуд — смотри не перепутай!Кино Индии обычно ассоциируется с Болливудом — все, что снимают на хинди в Мумбаи (бывшее название — Бомбей). Но есть еще Толливуд, Колливуд. Представители этих студий — конкуренты и смертельно обижаются, если их путают.В стране снимают около 1100 картин в год — больше, чем где бы то ни было. По словам продюсера фестиваля Карена Мирзояна, индустрия там развивается семимильными шагами.Отношение индийцев к кино напоминает религиозное благоговение.По словам эксперта, есть ленты, которые снимают на экспорт. Но выпускают и очень много фильмов с сюжетами, понятными только индийцам.Национальная приправаИндийские режиссеры постоянно экспериментируют с жанрами. Однако самым популярным и любимым — во всяком случае, в киноиндустрии на экспорт — остается масала. Так называется смесь специй для приготовления национальных блюд.Масала дает режиссерам огромный простор для творчества. Ирландский постановщик Марк Казинс в ленте "История кино: Новое поколение" останавливается на картине "ПиКей". Она об инопланетянине, который попадает в Индию, в кастовое общество. Вначале зритель видит комедию с танцами и песнями, где смешные ситуации строятся вокруг асоциальности пришельца. И вдруг веселье буквально взрывается эпизодом теракта на вокзале. Казинс назвал эту сцену "одним из самых внезапных и крутых поворотов в современном кино".Чувства и танецДля выражения эмоций слов мало — обязательно нужны песни и танцы.Конечно, есть картины, в которых эти приемы не используют, но в индийском кинематографе таких лент мало.Хорроры: ярко и не страшноПо словам исследователя хоррор-фильмов Виктора Буланкина, индийский ужастик — давно существующий и уважаемый жанр. За пределами страны известны такие картины, как "Звуки тишины", "Тайна дома с часами", "Плачь, молись, кричи", "Убойные каникулы", "Гоа больше нет", "Тайна пустыни", "Наина", "Видения" и многие другие. Кроме того, делают ремейки на западные ленты.Большое значение придают звуковому сопровождению: если не музыка, то скрипы и взрывы будут точно. И, конечно, цвет — в отличие от европейских мрачных хорроров, индийцы стремятся добавить как можно больше красок даже в самые ужасные истории.Но чрезмерно эмоциональная игра актеров добавляет комедийности, что подрывает саспенс и сбавляет "градус жути".Пример "нестрашного" хоррора, по мнению Буланкина, — "Махакаал", ремейк "Кошмара на улице Вязов". О богах — в следующей серииВ Индии любят масштабные сериалы, в основе которых — предания, священные тексты и сказания о богах. Например, "Махабхарата" 2013-2014 годов — экранизация древнего эпоса о противостоянии двух родов, Пандавов и Кауравов.Об индуистском пантеоне рассказывают сериалы "Бог Богов Махадев" — о великом разрушителе Шиве и его знакомстве с будущей супругой Сати (Парвати), "Махакали" — история о темной стороне Парвати, которая истребляет демонов и приносит в мир справедливость. "Шани Дэв" — о божественном ребенке, покровителе планеты Сатурн.В этих проектах боги-герои зачастую действуют как люди, решая почти человеческие конфликты и проблемы. Создателей периодически обвиняют в слишком вольной трактовке священных текстов. Чтобы понимать эти ленты, нужно иметь хотя бы поверхностное представление о мифологии и философии Индии.Индийская ментальность русского человекаА вот индийские экшены и боевики у нас очень популярны. Именно их привезли в этом году организаторы Indian Films Festival. Ленты "Пушпа. Восхождение", "Меня зовут Кхан", "RRR: Рядом ревет революция", "Дангал" и "Бой" можно посмотреть в российских кинотеатрах.Сукумар Банредди, режиссер "Пушпы", уверен: ментальность индийцев и русских одинакова, русские чувствуют этот мир так же, как и индийцы.Герои и правда нам близки. Например, хитроумный Пушпа — незаконнорожденный, бедняк и романтик, который не признает авторитетов и никогда не сдается. Его играет Аллу Арджун — звезда первой величины в индийском кино. Персонаж картины "Меня зовут Кхан" — мусульманин из Индии с синдромом Аспергера. Он живет в Америке и сталкивается с агрессией после 11 сентября 2001 года. Чтобы вернуть любимую, герой пускается в путешествие через все Штаты. "Дангал" — история тренера Махавира Сингха Пхогата, который решает воспитать четырех дочек спортсменками и воплотить давнюю мечту.Сюжеты этих фильмов — разные, но их герои похожи: это люди, которые никогда не сдаются перед трудностями и жестокостью судьбы, остаются добрыми и совершают поступки от широты души. Возможно, потому они так нравятся русским.О бюджетах и влиянии на мирИндийское кино при всей самобытности всегда оказывало влияние на мир.Индиец и М. Найт Шьямалан — режиссер самых неоднозначных остросюжетных фильмов современности.Кинематограф далекой географически и близкой по духу страны берет новые высоты и дает миру ярких актеров. Значит, зритель явно не скоро соскучится.
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Татьяна Рыжкова
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карен мирзоян, приянка чопра, индия, россия, мумбаи, что посмотреть , кино и сериалы, бомбей
Культура, Карен Мирзоян, Приянка Чопра, Индия, Россия, Мумбаи, что посмотреть , Кино и сериалы, Бомбей
08:00 04.12.2022 (обновлено: 08:14 04.12.2022)
 

Нечеловечески красивое кино: за что мы любим фильмы и актеров Индии

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVALКадр из фильма "Пушпа"
Кадр из фильма Пушпа
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. На смену западным фильмам приходят восточные — в первую очередь любимые на постсоветском пространстве индийские. Как они изменились со времен легендарного "Танцора диско", почему кино в Индии — почти религия, в чем специфика местного хоррора и чем нам близки герои болливудских боевиков — выяснило РИА Новости на Indian Films Festival.

Болливуд и Толливуд — смотри не перепутай!

Кино Индии обычно ассоциируется с Болливудом — все, что снимают на хинди в Мумбаи (бывшее название — Бомбей). Но есть еще Толливуд, Колливуд. Представители этих студий — конкуренты и смертельно обижаются, если их путают.

"Разница в штатах, языке, артистах, стиле съемки", — поясняет Анита Овсепян, один из организаторов Indian Films Festival.

В стране снимают около 1100 картин в год — больше, чем где бы то ни было. По словам продюсера фестиваля Карена Мирзояна, индустрия там развивается семимильными шагами.
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVALКадр из фильма "Танцор диско"
Кадр из фильма Танцор диско
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
Кадр из фильма "Танцор диско"
Отношение индийцев к кино напоминает религиозное благоговение.

"Это было самое недорогое развлечение в государстве, где жило очень много небогатых людей, спасательный круг для народа, — рассказывает Мирзоян. — Как создавался Голливуд? Кино выводило людей из Великой депрессии. Так и здесь".

По словам эксперта, есть ленты, которые снимают на экспорт. Но выпускают и очень много фильмов с сюжетами, понятными только индийцам.

Национальная приправа

Индийские режиссеры постоянно экспериментируют с жанрами. Однако самым популярным и любимым — во всяком случае, в киноиндустрии на экспорт — остается масала. Так называется смесь специй для приготовления национальных блюд.

"Этот стиль представляет собой смешение всех жанров, — говорит Мирзоян. — Он — основа индийского кино. Практически во всех фильмах там есть элементы боевика, мюзикла, экшена, драмы, мелодрамы".

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL

Кадр из фильма "RRR: Рядом ревет революция"

Кадр из фильма RRR: Рядом ревёт революция
1 из 3

Кадр из фильма "RRR: Рядом ревет революция"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL

Кадр из фильма "Дангал"

Кадр из фильма Дангал
2 из 3

Кадр из фильма "Дангал"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL

Кадр из фильма "Пушпа"

Кадр из фильма Пушпа
3 из 3

Кадр из фильма "Пушпа"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
1 из 3

Кадр из фильма "RRR: Рядом ревет революция"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
2 из 3

Кадр из фильма "Дангал"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
3 из 3

Кадр из фильма "Пушпа"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
Масала дает режиссерам огромный простор для творчества. Ирландский постановщик Марк Казинс в ленте "История кино: Новое поколение" останавливается на картине "ПиКей". Она об инопланетянине, который попадает в Индию, в кастовое общество. Вначале зритель видит комедию с танцами и песнями, где смешные ситуации строятся вокруг асоциальности пришельца. И вдруг веселье буквально взрывается эпизодом теракта на вокзале. Казинс назвал эту сцену "одним из самых внезапных и крутых поворотов в современном кино".

Чувства и танец

"Индийские фильмы полны чувств, — замечает Сукумар Банредди, режиссер и сценарист ленты "Пушпа. Восхождение". — Никогда не знаешь, какие именно сыграют главную роль в успехе проекта".

Для выражения эмоций слов мало — обязательно нужны песни и танцы.
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVALКадр из фильма "RRR: Рядом ревет революция"
Кадр из фильма RRR: Рядом ревёт революция
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
Кадр из фильма "RRR: Рядом ревет революция"

"Каждая музыкальная вставка очень естественна и логична. Это профессиональный, нечеловечески красивый клип, который встроен в профессиональное, нечеловечески красивое кино", — подчеркивает Мирзоян.

Конечно, есть картины, в которых эти приемы не используют, но в индийском кинематографе таких лент мало.

Хорроры: ярко и не страшно

По словам исследователя хоррор-фильмов Виктора Буланкина, индийский ужастик — давно существующий и уважаемый жанр. За пределами страны известны такие картины, как "Звуки тишины", "Тайна дома с часами", "Плачь, молись, кричи", "Убойные каникулы", "Гоа больше нет", "Тайна пустыни", "Наина", "Видения" и многие другие. Кроме того, делают ремейки на западные ленты.

"Индийский хоррор отличается от европейского и голливудского, — говорит Буланкин. — Он связан с национальными ценностями, которые радикально разнятся с западными. Поэтому для нас он не всегда страшен и порой непонятен".

Большое значение придают звуковому сопровождению: если не музыка, то скрипы и взрывы будут точно. И, конечно, цвет — в отличие от европейских мрачных хорроров, индийцы стремятся добавить как можно больше красок даже в самые ужасные истории.

"Они любят такие темы, как переселение душ, общение с призраками, истории о маньяках и сумасшедших, детективы и таинственные происшествия", — перечисляет эксперт.

Но чрезмерно эмоциональная игра актеров добавляет комедийности, что подрывает саспенс и сбавляет "градус жути".

"В болливудских ужастиках есть непривычные для нас приемы, — поясняет специалист. — Авторы могут или открыто объявить о повороте сюжета, или оставить зрителя в полнейшей растерянности до финальных минут. Режиссеры обожают убивать главных героев именно в тот момент, когда кажется, что опасность миновала, — чтобы усугубить переживания публики".

Пример "нестрашного" хоррора, по мнению Буланкина, — "Махакаал", ремейк "Кошмара на улице Вязов".

О богах — в следующей серии

В Индии любят масштабные сериалы, в основе которых — предания, священные тексты и сказания о богах. Например, "Махабхарата" 2013-2014 годов — экранизация древнего эпоса о противостоянии двух родов, Пандавов и Кауравов.
Об индуистском пантеоне рассказывают сериалы "Бог Богов Махадев" — о великом разрушителе Шиве и его знакомстве с будущей супругой Сати (Парвати), "Махакали" — история о темной стороне Парвати, которая истребляет демонов и приносит в мир справедливость. "Шани Дэв" — о божественном ребенке, покровителе планеты Сатурн.
© Swastik Productions (2013) Кадр из сериала "Махабхарата"
Кадр из сериала Махабхарата
1 из 4
Кадр из сериала "Махабхарата"
© Swastik Productions (2013)
© Swastik Productions (2013) Кадр из сериала "Махабхарата"
Кадр из сериала Махабхарата
2 из 4
Кадр из сериала "Махабхарата"
© Swastik Productions (2013)
© Swastik Productions (2013) Кадр из сериала "Махабхарата"
Кадр из сериала Махабхарата
3 из 4
Кадр из сериала "Махабхарата"
© Swastik Productions (2013)
© Swastik Productions (2013) Кадр из сериала "Махабхарата"
Кадр из сериала Махабхарата
4 из 4
Кадр из сериала "Махабхарата"
© Swastik Productions (2013)
1 из 4
Кадр из сериала "Махабхарата"
© Swastik Productions (2013)
2 из 4
Кадр из сериала "Махабхарата"
© Swastik Productions (2013)
3 из 4
Кадр из сериала "Махабхарата"
© Swastik Productions (2013)
4 из 4
Кадр из сериала "Махабхарата"
© Swastik Productions (2013)
В этих проектах боги-герои зачастую действуют как люди, решая почти человеческие конфликты и проблемы. Создателей периодически обвиняют в слишком вольной трактовке священных текстов. Чтобы понимать эти ленты, нужно иметь хотя бы поверхностное представление о мифологии и философии Индии.

Индийская ментальность русского человека

А вот индийские экшены и боевики у нас очень популярны. Именно их привезли в этом году организаторы Indian Films Festival. Ленты "Пушпа. Восхождение", "Меня зовут Кхан", "RRR: Рядом ревет революция", "Дангал" и "Бой" можно посмотреть в российских кинотеатрах.
Сукумар Банредди, режиссер "Пушпы", уверен: ментальность индийцев и русских одинакова, русские чувствуют этот мир так же, как и индийцы.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Индийский танец на церемонии открытия Indian Films Festival перед показом фильма "Пушпа" в московском ТРЦ "Океания"

Индийский танец на церемонии открытия Indian film festival перед показом фильма Пушпа в московском ТРЦ Океания
1 из 2

Индийский танец на церемонии открытия Indian Films Festival перед показом фильма "Пушпа" в московском ТРЦ "Океания"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Индийский танец на церемонии открытия Indian Films Festival

Индийский танец на церемонии открытия Indian film festival перед показом фильма Пушпа в московском ТРЦ Океания
2 из 2

Индийский танец на церемонии открытия Indian Films Festival

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 2

Индийский танец на церемонии открытия Indian Films Festival перед показом фильма "Пушпа" в московском ТРЦ "Океания"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
2 из 2

Индийский танец на церемонии открытия Indian Films Festival

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Герои и правда нам близки. Например, хитроумный Пушпа — незаконнорожденный, бедняк и романтик, который не признает авторитетов и никогда не сдается. Его играет Аллу Арджун — звезда первой величины в индийском кино. Персонаж картины "Меня зовут Кхан" — мусульманин из Индии с синдромом Аспергера. Он живет в Америке и сталкивается с агрессией после 11 сентября 2001 года. Чтобы вернуть любимую, герой пускается в путешествие через все Штаты. "Дангал" — история тренера Махавира Сингха Пхогата, который решает воспитать четырех дочек спортсменками и воплотить давнюю мечту.
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL

Кадр из фильма "Пушпа"

Кадр из фильма Пушпа
1 из 7

Кадр из фильма "Пушпа"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL

Кадр из фильма "Дангал"

Кадр из фильма Дангал
2 из 7

Кадр из фильма "Дангал"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL

Кадр из фильма "Меня зовут Кхан"

Кадр из фильма Меня зовут кхан
3 из 7

Кадр из фильма "Меня зовут Кхан"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL

Кадр из фильма "Меня зовут Кхан"

Кадр из фильма Меня зовут кхан
4 из 7

Кадр из фильма "Меня зовут Кхан"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL

Кадр из фильма "RRR: Рядом ревет революция"

Кадр из фильма RRR: Рядом ревёт революция
5 из 7

Кадр из фильма "RRR: Рядом ревет революция"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL

Кадр из фильма "Дангал"

Кадр из фильма Дангал
6 из 7

Кадр из фильма "Дангал"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL

Кадр из фильма "Меня зовут Кхан"

Кадр из фильма Меня зовут кхан
7 из 7

Кадр из фильма "Меня зовут Кхан"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
1 из 7

Кадр из фильма "Пушпа"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
2 из 7

Кадр из фильма "Дангал"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
3 из 7

Кадр из фильма "Меня зовут Кхан"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
4 из 7

Кадр из фильма "Меня зовут Кхан"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
5 из 7

Кадр из фильма "RRR: Рядом ревет революция"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
6 из 7

Кадр из фильма "Дангал"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
7 из 7

Кадр из фильма "Меня зовут Кхан"

© Пресс-служба фестиваля INDIAN FILMS FESTIVAL
Сюжеты этих фильмов — разные, но их герои похожи: это люди, которые никогда не сдаются перед трудностями и жестокостью судьбы, остаются добрыми и совершают поступки от широты души. Возможно, потому они так нравятся русским.

О бюджетах и влиянии на мир

"Бюджеты зачастую приближаются к Голливуду, — говорит Мирзоян. — Когда у вас полтора миллиарда благодарных зрителей, деньги найдутся".

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Актриса Рашмика Манданна перед премьерой фильма "Пушпа" на церемонии открытия Indian Films Festival в московском ТРЦ "Океания"

Актриса Рашмика Манданна перед премьерой фильма Пушпа на церемонии открытия Indian film festival в московском ТРЦ Океания
1 из 5

Актриса Рашмика Манданна перед премьерой фильма "Пушпа" на церемонии открытия Indian Films Festival в московском ТРЦ "Океания"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Актер Аллу Арджун перед премьерой фильма "Пушпа" на церемонии открытия Indian Films Festival в московском ТРЦ "Океания"

Актер Аллу Арджун перед премьерой фильма Пушпа на церемонии открытия Indian film festival в московском ТРЦ Океания
2 из 5

Актер Аллу Арджун перед премьерой фильма "Пушпа" на церемонии открытия Indian Films Festival в московском ТРЦ "Океания"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Композитор Деви Шри Прасад выступает перед премьерой фильма "Пушпа" на церемонии открытия Indian Films Festival в московском ТРЦ "Океания"

Композитор Деви Шри Прасад выступает перед премьерой фильма Пушпа на церемонии открытия Indian film festival в московском ТРЦ Океания
3 из 5

Композитор Деви Шри Прасад выступает перед премьерой фильма "Пушпа" на церемонии открытия Indian Films Festival в московском ТРЦ "Океания"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Актриса Рашмика Манданна перед премьерой фильма "Пушпа" на церемонии открытия Indian Films Festival в московском ТРЦ "Океания"

Актриса Рашмика Манданна перед премьерой фильма Пушпа на церемонии открытия Indian film festival в московском ТРЦ Океания
4 из 5

Актриса Рашмика Манданна перед премьерой фильма "Пушпа" на церемонии открытия Indian Films Festival в московском ТРЦ "Океания"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Зрители перед премьерой фильма "Пушпа" на церемонии открытия Indian Films Festival в московском ТРЦ "Океания"

Зрители перед премьерой фильма Пушпа на церемонии открытия Indian film festival в московском ТРЦ Океания
5 из 5

Зрители перед премьерой фильма "Пушпа" на церемонии открытия Indian Films Festival в московском ТРЦ "Океания"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 5

Актриса Рашмика Манданна перед премьерой фильма "Пушпа" на церемонии открытия Indian Films Festival в московском ТРЦ "Океания"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
2 из 5

Актер Аллу Арджун перед премьерой фильма "Пушпа" на церемонии открытия Indian Films Festival в московском ТРЦ "Океания"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 5

Композитор Деви Шри Прасад выступает перед премьерой фильма "Пушпа" на церемонии открытия Indian Films Festival в московском ТРЦ "Океания"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
4 из 5

Актриса Рашмика Манданна перед премьерой фильма "Пушпа" на церемонии открытия Indian Films Festival в московском ТРЦ "Океания"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 5

Зрители перед премьерой фильма "Пушпа" на церемонии открытия Indian Films Festival в московском ТРЦ "Океания"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Индийское кино при всей самобытности всегда оказывало влияние на мир.

"Актрисы, которых формально воспринимают не как индийских, все равно из этой страны, — уточняет эксперт. — Айшвария Рай, Приянка Чопра. И даже Дев Патель, живущий в Британии, — индийский артист".

Индиец и М. Найт Шьямалан — режиссер самых неоднозначных остросюжетных фильмов современности.
Кинематограф далекой географически и близкой по духу страны берет новые высоты и дает миру ярких актеров. Значит, зритель явно не скоро соскучится.
Международный военно-музыкальный фестиваль Спасская башня - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 08:00Шоубиз
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