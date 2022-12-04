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В Красноярске двое детей попали в реанимацию после ДТП - РИА Новости, 04.12.2022
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В Красноярске двое детей попали в реанимацию после ДТП
В Красноярске двое детей попали в реанимацию после ДТП - РИА Новости, 04.12.2022
В Красноярске двое детей попали в реанимацию после ДТП
Трехлетний и полугодовалый ребенок попали в реанимацию после столкновения двух легковых автомобилей в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:55
2022-12-04T14:56
происшествия
красноярск
россия
советский район
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КРАСНОЯРСК, 4 дек - РИА Новости. Трехлетний и полугодовалый ребенок попали в реанимацию после столкновения двух легковых автомобилей в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.На предоставленном видео видно, как после столкновения из автомобиля вылетают два человека. В соцсетях сообщается, что это были дети."Предварительно, сегодня, около 14.00 (10.00 мск - ред.), на перекрестке в районе Рокоссовского, 20 произошло столкновение двух автомобилей марки Honda. В одном из автомобилей пострадали двое малолетних детей - шести месяцев и трех лет. Дети находятся в реанимации", - говорится в сообщении ведомства.По информации главка, ДТП произошло в Советском районе Красноярска. На месте работает специализированная следственно-оперативная группа ГУМВД России по Красноярскому краю. Для координации работы сотрудников ОВД на место ДТП выехала заместитель начальника главного следственного управления регионального главка.
https://ria.ru/20221204/stolknovenie-1836217683.html
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красноярск
россия
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происшествия, красноярск, россия, советский район
Происшествия, Красноярск, Россия, Советский район
14:55 04.12.2022 (обновлено: 14:56 04.12.2022)
 
В Красноярске двое детей попали в реанимацию после ДТП

В Красноярске двое детей попали в реанимацию после столкновения двух машин

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 дек - РИА Новости. Трехлетний и полугодовалый ребенок попали в реанимацию после столкновения двух легковых автомобилей в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
На предоставленном видео видно, как после столкновения из автомобиля вылетают два человека. В соцсетях сообщается, что это были дети.
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"Предварительно, сегодня, около 14.00 (10.00 мск - ред.), на перекрестке в районе Рокоссовского, 20 произошло столкновение двух автомобилей марки Honda. В одном из автомобилей пострадали двое малолетних детей - шести месяцев и трех лет. Дети находятся в реанимации", - говорится в сообщении ведомства.
По информации главка, ДТП произошло в Советском районе Красноярска. На месте работает специализированная следственно-оперативная группа ГУМВД России по Красноярскому краю. Для координации работы сотрудников ОВД на место ДТП выехала заместитель начальника главного следственного управления регионального главка.
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