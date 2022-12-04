https://ria.ru/20221204/dtp-1836222707.html

В Красноярске двое детей попали в реанимацию после ДТП

В Красноярске двое детей попали в реанимацию после ДТП - РИА Новости, 04.12.2022

В Красноярске двое детей попали в реанимацию после ДТП

Трехлетний и полугодовалый ребенок попали в реанимацию после столкновения двух легковых автомобилей в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T14:55

2022-12-04T14:55

2022-12-04T14:56

происшествия

красноярск

россия

советский район

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КРАСНОЯРСК, 4 дек - РИА Новости. Трехлетний и полугодовалый ребенок попали в реанимацию после столкновения двух легковых автомобилей в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.На предоставленном видео видно, как после столкновения из автомобиля вылетают два человека. В соцсетях сообщается, что это были дети."Предварительно, сегодня, около 14.00 (10.00 мск - ред.), на перекрестке в районе Рокоссовского, 20 произошло столкновение двух автомобилей марки Honda. В одном из автомобилей пострадали двое малолетних детей - шести месяцев и трех лет. Дети находятся в реанимации", - говорится в сообщении ведомства.По информации главка, ДТП произошло в Советском районе Красноярска. На месте работает специализированная следственно-оперативная группа ГУМВД России по Красноярскому краю. Для координации работы сотрудников ОВД на место ДТП выехала заместитель начальника главного следственного управления регионального главка.

https://ria.ru/20221204/stolknovenie-1836217683.html

https://ria.ru/20221204/tonnel-1835967511.html

красноярск

россия

советский район

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происшествия, красноярск, россия, советский район