21:32 04.12.2022 (обновлено: 23:31 04.12.2022)
ДТЭК анонсировала возвращение Украины к стабилизационным отключениям света
ДТЭК: несколько регионов Украины 5 декабря вернутся к стабилизационным отключениям света
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Стабилизационные отключения света с 5 декабря вводятся в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили в воскресенье в украинской энергетической компании ДТЭК.
"Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая (подконтрольная Киеву часть - ред.) области с 5 декабря возвращаются к графикам стабилизационных отключений. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной", - сказано в сообщении ДТЭК в Telegram-канале.
В энергохолдинге попросили жителей с пониманием отнестись к возможным отключениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. "Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше", - подчеркнули в компании.
Ранее в воскресенье сообщалось, что в указанных регионах введены экстренные отключения электроснабжения.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.