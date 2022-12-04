https://ria.ru/20221204/dtek-1836281028.html

ДТЭК анонсировала возвращение Украины к стабилизационным отключениям света

ДТЭК анонсировала возвращение Украины к стабилизационным отключениям света - РИА Новости, 04.12.2022

ДТЭК анонсировала возвращение Украины к стабилизационным отключениям света

Стабилизационные отключения света с 5 декабря вводятся в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T21:32

2022-12-04T21:32

2022-12-04T23:31

специальная военная операция на украине

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дтэк

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Стабилизационные отключения света с 5 декабря вводятся в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили в воскресенье в украинской энергетической компании ДТЭК.В энергохолдинге попросили жителей с пониманием отнестись к возможным отключениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. "Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше", - подчеркнули в компании.Ранее в воскресенье сообщалось, что в указанных регионах введены экстренные отключения электроснабжения.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

в мире, жкх, владимир зеленский, украина, киев, одесская область, дтэк, вооруженные силы рф