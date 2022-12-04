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ДТЭК анонсировала возвращение Украины к стабилизационным отключениям света - РИА Новости, 04.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ДТЭК анонсировала возвращение Украины к стабилизационным отключениям света
ДТЭК анонсировала возвращение Украины к стабилизационным отключениям света - РИА Новости, 04.12.2022
ДТЭК анонсировала возвращение Украины к стабилизационным отключениям света
Стабилизационные отключения света с 5 декабря вводятся в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T21:32
2022-12-04T23:31
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир зеленский
украина
киев
одесская область
дтэк
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Стабилизационные отключения света с 5 декабря вводятся в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили в воскресенье в украинской энергетической компании ДТЭК.В энергохолдинге попросили жителей с пониманием отнестись к возможным отключениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. "Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше", - подчеркнули в компании.Ранее в воскресенье сообщалось, что в указанных регионах введены экстренные отключения электроснабжения.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, жкх, владимир зеленский, украина, киев, одесская область, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Одесская область, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
21:32 04.12.2022 (обновлено: 23:31 04.12.2022)
 
ДТЭК анонсировала возвращение Украины к стабилизационным отключениям света

ДТЭК: несколько регионов Украины 5 декабря вернутся к стабилизационным отключениям света

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Стабилизационные отключения света с 5 декабря вводятся в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили в воскресенье в украинской энергетической компании ДТЭК.
"Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая (подконтрольная Киеву часть - ред.) области с 5 декабря возвращаются к графикам стабилизационных отключений. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной", - сказано в сообщении ДТЭК в Telegram-канале.
В энергохолдинге попросили жителей с пониманием отнестись к возможным отключениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. "Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше", - подчеркнули в компании.
Ранее в воскресенье сообщалось, что в указанных регионах введены экстренные отключения электроснабжения.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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