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Украинка устроила драку в немецком центре для беженцев - РИА Новости, 04.12.2022
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Украинка устроила драку в немецком центре для беженцев
Украинка устроила драку в немецком центре для беженцев - РИА Новости, 04.12.2022
Украинка устроила драку в немецком центре для беженцев
Молодая украинка устроила драку с сотрудниками центра для временного проживания беженцев в Мюнхене из-за использования сетевого удлинителя, что было запрещено... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T04:05
2022-12-04T06:53
в мире
олаф шольц
фридрих мерц
германия
украина
мюнхен
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Молодая украинка устроила драку с сотрудниками центра для временного проживания беженцев в Мюнхене из-за использования сетевого удлинителя, что было запрещено правилами пожарной безопасности, сообщает Bild.Инцидент произошел в городском приюте для беженцев, рассчитанном на 250 жителей. Одной из участниц конфликта стала 20-летняя украинка, студентка юридического факультета, которая с июня проживает в центре вместе со своей 56-летней матерью.Как рассказала сама беженка, в день происшествия у нее был онлайн-семинар, при этом в боксе, где проходят занятия, не работал беспроводной интернет. "Я занималась в своем контейнерном доме", - сообщила девушка, представленная как Ивана. При этом она проложила сетевой удлинитель в свою комнату на случай, если ее компьютер (очевидно, ноутбук. – ред.) начнет разряжаться."Внезапно в мою комнату вошли мужчина и женщина из службы безопасности. Она (женщина. – ред.) потянулась за проводом и зарядкой. Я крикнула: "Стоп, это мое". Я положила провода под одеяло и легла сверху", - рассказала украинка.По ее словам, после этого в бокс зашла еще одна женщина, которая схватила ее за руку, другая сотрудница охраны взяла ее за свитер, после чего последовала "драка". Женщины, как утверждает Ивана, хотели отобрать у нее гаджеты и провода, а сама она "сопротивлялась и кричала о помощи".На снимках, опубликованных изданием, можно увидеть, как молодая девушка лежит на кровати, прижимая к себе телефон, на нее наседают две сотрудницы службы охрана и пытаются отобрать гаджет. Как пишет Bild, другие проживающие в центре украинцы начали снимать происходящее на видео, в бытовку также пришел директор приюта, который, по словам беженки, "не взял ее под свою защиту".В результате конфликта Ивана получила "легкие" повреждения руки и плеча, а также "душевную" травму. Она заявила, что "уже не чувствует себя в безопасности". "С тех пор мне страшно (жить. – ред.) в этом центре", - пожаловалась украинка.Как заявила представитель местного Консультативного совета по миграции Ольга Даб-Бюссеншютт, на указанный городской приют было подано много жалоб. "Многие беженцы там чувствуют себя дискриминированными", - заявила она. Местный социальный департамент выразил сожаление из-за произошедшего, подчеркнув, что использование удлинителей в боксах запрещено правилами пожарной безопасности, а украинка отказалась его сдать.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в страну прибыли свыше миллиона беженцев с Украины. При этом лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью Bild употребил выражение "социальный туризм", заявив, что беженцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину".
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в мире, олаф шольц, фридрих мерц, германия, украина, мюнхен
В мире, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Германия, Украина, Мюнхен
04:05 04.12.2022 (обновлено: 06:53 04.12.2022)
 
Украинка устроила драку в немецком центре для беженцев

Bild: в Мюнхене украинка подралась с сотрудниками приюта из-за запрещенного удлинителя

CC BY-SA 3.0 / Chris 73 / Мюнхен
Мюнхен - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
CC BY-SA 3.0 / Chris 73 /
Мюнхен. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Молодая украинка устроила драку с сотрудниками центра для временного проживания беженцев в Мюнхене из-за использования сетевого удлинителя, что было запрещено правилами пожарной безопасности, сообщает Bild.
Инцидент произошел в городском приюте для беженцев, рассчитанном на 250 жителей. Одной из участниц конфликта стала 20-летняя украинка, студентка юридического факультета, которая с июня проживает в центре вместе со своей 56-летней матерью.
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Как рассказала сама беженка, в день происшествия у нее был онлайн-семинар, при этом в боксе, где проходят занятия, не работал беспроводной интернет. "Я занималась в своем контейнерном доме", - сообщила девушка, представленная как Ивана. При этом она проложила сетевой удлинитель в свою комнату на случай, если ее компьютер (очевидно, ноутбук. – ред.) начнет разряжаться.
"Внезапно в мою комнату вошли мужчина и женщина из службы безопасности. Она (женщина. – ред.) потянулась за проводом и зарядкой. Я крикнула: "Стоп, это мое". Я положила провода под одеяло и легла сверху", - рассказала украинка.
По ее словам, после этого в бокс зашла еще одна женщина, которая схватила ее за руку, другая сотрудница охраны взяла ее за свитер, после чего последовала "драка". Женщины, как утверждает Ивана, хотели отобрать у нее гаджеты и провода, а сама она "сопротивлялась и кричала о помощи".
На снимках, опубликованных изданием, можно увидеть, как молодая девушка лежит на кровати, прижимая к себе телефон, на нее наседают две сотрудницы службы охрана и пытаются отобрать гаджет. Как пишет Bild, другие проживающие в центре украинцы начали снимать происходящее на видео, в бытовку также пришел директор приюта, который, по словам беженки, "не взял ее под свою защиту".
В результате конфликта Ивана получила "легкие" повреждения руки и плеча, а также "душевную" травму. Она заявила, что "уже не чувствует себя в безопасности". "С тех пор мне страшно (жить. – ред.) в этом центре", - пожаловалась украинка.
Как заявила представитель местного Консультативного совета по миграции Ольга Даб-Бюссеншютт, на указанный городской приют было подано много жалоб. "Многие беженцы там чувствуют себя дискриминированными", - заявила она. Местный социальный департамент выразил сожаление из-за произошедшего, подчеркнув, что использование удлинителей в боксах запрещено правилами пожарной безопасности, а украинка отказалась его сдать.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в страну прибыли свыше миллиона беженцев с Украины. При этом лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью Bild употребил выражение "социальный туризм", заявив, что беженцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину".
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