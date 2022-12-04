https://ria.ru/20221204/draka-1836164703.html

Украинка устроила драку в немецком центре для беженцев

Украинка устроила драку в немецком центре для беженцев - РИА Новости, 04.12.2022

Украинка устроила драку в немецком центре для беженцев

Молодая украинка устроила драку с сотрудниками центра для временного проживания беженцев в Мюнхене из-за использования сетевого удлинителя, что было запрещено... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T04:05

2022-12-04T04:05

2022-12-04T06:53

в мире

олаф шольц

фридрих мерц

германия

украина

мюнхен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820359988_0:165:2592:1623_1920x0_80_0_0_40b330a6ff50e960fd3c9214dca33a60.jpg

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Молодая украинка устроила драку с сотрудниками центра для временного проживания беженцев в Мюнхене из-за использования сетевого удлинителя, что было запрещено правилами пожарной безопасности, сообщает Bild.Инцидент произошел в городском приюте для беженцев, рассчитанном на 250 жителей. Одной из участниц конфликта стала 20-летняя украинка, студентка юридического факультета, которая с июня проживает в центре вместе со своей 56-летней матерью.Как рассказала сама беженка, в день происшествия у нее был онлайн-семинар, при этом в боксе, где проходят занятия, не работал беспроводной интернет. "Я занималась в своем контейнерном доме", - сообщила девушка, представленная как Ивана. При этом она проложила сетевой удлинитель в свою комнату на случай, если ее компьютер (очевидно, ноутбук. – ред.) начнет разряжаться."Внезапно в мою комнату вошли мужчина и женщина из службы безопасности. Она (женщина. – ред.) потянулась за проводом и зарядкой. Я крикнула: "Стоп, это мое". Я положила провода под одеяло и легла сверху", - рассказала украинка.По ее словам, после этого в бокс зашла еще одна женщина, которая схватила ее за руку, другая сотрудница охраны взяла ее за свитер, после чего последовала "драка". Женщины, как утверждает Ивана, хотели отобрать у нее гаджеты и провода, а сама она "сопротивлялась и кричала о помощи".На снимках, опубликованных изданием, можно увидеть, как молодая девушка лежит на кровати, прижимая к себе телефон, на нее наседают две сотрудницы службы охрана и пытаются отобрать гаджет. Как пишет Bild, другие проживающие в центре украинцы начали снимать происходящее на видео, в бытовку также пришел директор приюта, который, по словам беженки, "не взял ее под свою защиту".В результате конфликта Ивана получила "легкие" повреждения руки и плеча, а также "душевную" травму. Она заявила, что "уже не чувствует себя в безопасности". "С тех пор мне страшно (жить. – ред.) в этом центре", - пожаловалась украинка.Как заявила представитель местного Консультативного совета по миграции Ольга Даб-Бюссеншютт, на указанный городской приют было подано много жалоб. "Многие беженцы там чувствуют себя дискриминированными", - заявила она. Местный социальный департамент выразил сожаление из-за произошедшего, подчеркнув, что использование удлинителей в боксах запрещено правилами пожарной безопасности, а украинка отказалась его сдать.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в страну прибыли свыше миллиона беженцев с Украины. При этом лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью Bild употребил выражение "социальный туризм", заявив, что беженцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину".

https://ria.ru/20221116/ubiystvo-1831806352.html

https://ria.ru/20221203/bezhentsy-1836093378.html

германия

украина

мюнхен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олаф шольц, фридрих мерц, германия, украина, мюнхен