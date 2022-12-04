https://ria.ru/20221204/dozhd-1836232290.html

Главред телеканала "Дождь"* сообщил об увольнении нескольких сотрудников

Главред телеканала "Дождь"* сообщил об увольнении нескольких сотрудников - РИА Новости, 04.12.2022

Главред телеканала "Дождь"* сообщил об увольнении нескольких сотрудников

Телеканал "Дождь"* остается в Латвии, несколько сотрудников объявили, что увольняются, сообщил РИА Новости главный редактор Тихон Дзядко**. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T16:28

2022-12-04T16:28

2022-12-04T17:08

в мире

тихон дзядко

дождь (телеканал)

латвия

грузия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* остается в Латвии, несколько сотрудников объявили, что увольняются, сообщил РИА Новости главный редактор Тихон Дзядко**."Канал остаётся там, где он находится. Да, несколько человек объявили, что увольняются", - сказал Дзядко**. По его словам, информация, появившаяся в СМИ, о переезде в Грузию не верна и является ложью.В Латвии телеканал "Дождь"* оштрафовали на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей".Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Руководитель информслужбы заявила о недопустимости формулировок, которые "могут зародить сомнение" в позиции канала.После этого министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала "Дождь"*, чтобы они вернулись работать в Россию.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь" за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221202/dozhd-1835988552.html

https://ria.ru/20221028/reestr-1827674360.html

латвия

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тихон дзядко, дождь (телеканал), латвия, грузия