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В Донецке обстрелами со стороны ВСУ повредило школу - РИА Новости, 04.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Донецке обстрелами со стороны ВСУ повредило школу
В Донецке обстрелами со стороны ВСУ повредило школу - РИА Новости, 04.12.2022
В Донецке обстрелами со стороны ВСУ повредило школу
Здание школы было повреждено в результате обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:14
2022-12-04T14:14
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Здание школы было повреждено в результате обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в результате обстрелов Куйбышевского района повреждено здание школы № 52 по улице Сомова", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об обстрелах Куйбышевского района города украинскими войсками, в том числе из РСЗО "Град" и снарядами калибром 155 миллиметров.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
14:14 04.12.2022
 
В Донецке обстрелами со стороны ВСУ повредило школу

Мэр Кулемзин сообщил о повреждении школы №52 Донецка после обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Здание школы было повреждено в результате обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в результате обстрелов Куйбышевского района повреждено здание школы № 52 по улице Сомова", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об обстрелах Куйбышевского района города украинскими войсками, в том числе из РСЗО "Град" и снарядами калибром 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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