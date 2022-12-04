https://ria.ru/20221204/donetsk-1836217176.html
В Донецке обстрелами со стороны ВСУ повредило школу
В Донецке обстрелами со стороны ВСУ повредило школу - РИА Новости, 04.12.2022
В Донецке обстрелами со стороны ВСУ повредило школу
Здание школы было повреждено в результате обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:14
2022-12-04T14:14
2022-12-04T14:14
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_5dc2600898f7c75e06afd9e43713b20a.jpg
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Здание школы было повреждено в результате обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в результате обстрелов Куйбышевского района повреждено здание школы № 52 по улице Сомова", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об обстрелах Куйбышевского района города украинскими войсками, в том числе из РСЗО "Град" и снарядами калибром 155 миллиметров.
донецк
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В Донецке обстрелами со стороны ВСУ повредило школу
Мэр Кулемзин сообщил о повреждении школы №52 Донецка после обстрелов со стороны ВСУ