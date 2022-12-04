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В Донецке обстрелами со стороны ВСУ повредило школу

В Донецке обстрелами со стороны ВСУ повредило школу - РИА Новости, 04.12.2022

В Донецке обстрелами со стороны ВСУ повредило школу

Здание школы было повреждено в результате обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T14:14

2022-12-04T14:14

2022-12-04T14:14

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

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донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Здание школы было повреждено в результате обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в результате обстрелов Куйбышевского района повреждено здание школы № 52 по улице Сомова", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об обстрелах Куйбышевского района города украинскими войсками, в том числе из РСЗО "Град" и снарядами калибром 155 миллиметров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины