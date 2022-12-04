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Просроченные долги россиян по потребкредитам достигли рекордных сумм - РИА Новости, 04.12.2022
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Просроченные долги россиян по потребкредитам достигли рекордных сумм
Просроченные долги россиян по потребкредитам достигли рекордных сумм - РИА Новости, 04.12.2022
Просроченные долги россиян по потребкредитам достигли рекордных сумм
Объем просроченных потребительских кредитов россиян в октябре продолжил увеличиваться - на 0,3% и по итогам месяца достиг рекордных 631,1 миллиарда рублей,... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T07:28
2022-12-04T07:31
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Объем просроченных потребительских кредитов россиян в октябре продолжил увеличиваться - на 0,3% и по итогам месяца достиг рекордных 631,1 миллиарда рублей, следует из данных "Скоринг бюро", которые есть в распоряжении РИА Новости.При этом количество просроченных свыше 90 дней потребительских ссуд в октябре немного снизилось - на 0,1%, до 4,032 миллиона кредитов."В последние месяцы виден легкий восходящий тренд уровня риска, который в настоящее время может быть практически безболезненно абсорбирован кредитной системой. Дальнейшие тенденции на рынке будут более ясны в начале следующего года, когда выйдет новая макроэкономическая статистика и будут видны первые итоги работы кредитной системы в условиях неопределенности", - прокомментировали в компании.Такое изменение произошло на фоне роста кредитного портфеля банков до максимальных уровней. Так, в октябре количество открытых у россиян потребительских ссуд увеличилось на 1,4% и впервые достигло показателя в 34,3 миллиона единиц. При этом объем портфеля увеличился на 1% и по итогам октября стал составлять 7,4 триллиона рублей.В результате доля просроченных свыше 90 дней потребкредитов в октябре снизилась: по числу таких ссуд - до 11,75% с 11,92% в сентябре, а по объему - до 8,49% с 8,55% месяцем ранее.
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экономика
Экономика
07:28 04.12.2022 (обновлено: 07:31 04.12.2022)
 
Просроченные долги россиян по потребкредитам достигли рекордных сумм

"Скоринг бюро": просроченные долги по потребкредитам достигли 631,1 миллиарда рублей

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Объем просроченных потребительских кредитов россиян в октябре продолжил увеличиваться - на 0,3% и по итогам месяца достиг рекордных 631,1 миллиарда рублей, следует из данных "Скоринг бюро", которые есть в распоряжении РИА Новости.
При этом количество просроченных свыше 90 дней потребительских ссуд в октябре немного снизилось - на 0,1%, до 4,032 миллиона кредитов.
Реклама микрофинансовой организации - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 01:16
Россиянам рассказали, откуда берется долг после погашения кредита
"В последние месяцы виден легкий восходящий тренд уровня риска, который в настоящее время может быть практически безболезненно абсорбирован кредитной системой. Дальнейшие тенденции на рынке будут более ясны в начале следующего года, когда выйдет новая макроэкономическая статистика и будут видны первые итоги работы кредитной системы в условиях неопределенности", - прокомментировали в компании.
Такое изменение произошло на фоне роста кредитного портфеля банков до максимальных уровней. Так, в октябре количество открытых у россиян потребительских ссуд увеличилось на 1,4% и впервые достигло показателя в 34,3 миллиона единиц. При этом объем портфеля увеличился на 1% и по итогам октября стал составлять 7,4 триллиона рублей.
В результате доля просроченных свыше 90 дней потребкредитов в октябре снизилась: по числу таких ссуд - до 11,75% с 11,92% в сентябре, а по объему - до 8,49% с 8,55% месяцем ранее.
Сотрудник федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа 2021, 12:12
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