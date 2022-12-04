https://ria.ru/20221204/dolgi-1836170409.html

Просроченные долги россиян по потребкредитам достигли рекордных сумм

Просроченные долги россиян по потребкредитам достигли рекордных сумм - РИА Новости, 04.12.2022

Просроченные долги россиян по потребкредитам достигли рекордных сумм

Объем просроченных потребительских кредитов россиян в октябре продолжил увеличиваться - на 0,3% и по итогам месяца достиг рекордных 631,1 миллиарда рублей,... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T07:28

2022-12-04T07:28

2022-12-04T07:31

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Объем просроченных потребительских кредитов россиян в октябре продолжил увеличиваться - на 0,3% и по итогам месяца достиг рекордных 631,1 миллиарда рублей, следует из данных "Скоринг бюро", которые есть в распоряжении РИА Новости.При этом количество просроченных свыше 90 дней потребительских ссуд в октябре немного снизилось - на 0,1%, до 4,032 миллиона кредитов."В последние месяцы виден легкий восходящий тренд уровня риска, который в настоящее время может быть практически безболезненно абсорбирован кредитной системой. Дальнейшие тенденции на рынке будут более ясны в начале следующего года, когда выйдет новая макроэкономическая статистика и будут видны первые итоги работы кредитной системы в условиях неопределенности", - прокомментировали в компании.Такое изменение произошло на фоне роста кредитного портфеля банков до максимальных уровней. Так, в октябре количество открытых у россиян потребительских ссуд увеличилось на 1,4% и впервые достигло показателя в 34,3 миллиона единиц. При этом объем портфеля увеличился на 1% и по итогам октября стал составлять 7,4 триллиона рублей.В результате доля просроченных свыше 90 дней потребкредитов в октябре снизилась: по числу таких ссуд - до 11,75% с 11,92% в сентябре, а по объему - до 8,49% с 8,55% месяцем ранее.

https://ria.ru/20220814/kredit-1809441416.html

https://ria.ru/20210801/dolgi-1743852957.html

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экономика