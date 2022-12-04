https://ria.ru/20221204/dnr-1836222558.html
Российские силы поразили пункт дислокации украинских националистов в ДНР
Российские силы поразили пункт дислокации украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 04.12.2022
Российские силы поразили пункт дислокации украинских националистов в ДНР
Российские войска в районе населенного пункта Диброва (ДНР) поразили пункт временной дислокации формирования украинских националистов, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:53
2022-12-04T14:53
2022-12-04T14:53
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831356878_0:135:3078:1866_1920x0_80_0_0_3525515321c01ae0f3588464372f72cb.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские войска в районе населенного пункта Диброва (ДНР) поразили пункт временной дислокации формирования украинских националистов, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20221204/neftebaza-1836222405.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831356878_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_ff72c2c73435a5caddc10854489d2453.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские силы поразили пункт дислокации украинских националистов в ДНР
Российские силы поразили пункт дислокации украинских националистов в районе Диброва в ДНР