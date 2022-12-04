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Российские силы поразили пункт дислокации украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 04.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/dnr-1836222558.html
Российские силы поразили пункт дислокации украинских националистов в ДНР
Российские силы поразили пункт дислокации украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 04.12.2022
Российские силы поразили пункт дислокации украинских националистов в ДНР
Российские войска в районе населенного пункта Диброва (ДНР) поразили пункт временной дислокации формирования украинских националистов, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:53
2022-12-04T14:53
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские войска в районе населенного пункта Диброва (ДНР) поразили пункт временной дислокации формирования украинских националистов, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия
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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
14:53 04.12.2022
 
Российские силы поразили пункт дислокации украинских националистов в ДНР

Российские силы поразили пункт дислокации украинских националистов в районе Диброва в ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий разведгруппы ВС РФ выполняет боевую задачу в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняет боевую задачу в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняет боевую задачу в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские войска в районе населенного пункта Диброва (ДНР) поразили пункт временной дислокации формирования украинских националистов, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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