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Народный совет ДНР планирует принять новую конституцию до конца года
Народный совет ДНР планирует принять новую конституцию до конца года - РИА Новости, 04.12.2022
Народный совет ДНР планирует принять новую конституцию до конца года
Проект новой конституции ДНР фактически готов, ее планируется принять до конца 2022 года, заявил председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T12:33
2022-12-04T12:33
2022-12-04T12:33
общество
владимир бидёвка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Проект новой конституции ДНР фактически готов, ее планируется принять до конца 2022 года, заявил председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка."Проект новой конституции Донецкой Народной Республики фактически готов, сейчас документ проходит финальные согласования. Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую конституцию Донецкой Народной Республики уже как субъекта Российской Федерации", - написал он в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир бидёвка, донецкая народная республика, донбасс, донецк
Общество, Владимир Бидёвка, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Донецк
Народный совет ДНР планирует принять новую конституцию до конца года
Председатель народного совета Бидевка: новую конституцию ДНР хотят принять до конца года