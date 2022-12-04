https://ria.ru/20221204/dnr-1836209797.html

Народный совет ДНР планирует принять новую конституцию до конца года

Народный совет ДНР планирует принять новую конституцию до конца года - РИА Новости, 04.12.2022

Народный совет ДНР планирует принять новую конституцию до конца года

Проект новой конституции ДНР фактически готов, ее планируется принять до конца 2022 года, заявил председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T12:33

2022-12-04T12:33

2022-12-04T12:33

общество

владимир бидёвка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Проект новой конституции ДНР фактически готов, ее планируется принять до конца 2022 года, заявил председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка."Проект новой конституции Донецкой Народной Республики фактически готов, сейчас документ проходит финальные согласования. Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую конституцию Донецкой Народной Республики уже как субъекта Российской Федерации", - написал он в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

донецкая народная республика

донбасс

донецк

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Ольга Фомченкова

общество, владимир бидёвка, донецкая народная республика, донбасс, донецк