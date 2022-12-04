https://ria.ru/20221204/dnr-1836178854.html
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 04.12.2022
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 143 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T09:19
2022-12-04T09:19
2022-12-04T09:19
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 143 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 143 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 14 домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Калининском районе Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры.
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 143 боеприпаса по республике за сутки