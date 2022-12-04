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Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 04.12.2022

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 143 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T09:19

2022-12-04T09:19

2022-12-04T09:19

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 143 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 143 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 14 домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Калининском районе Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры.

донецкая народная республика

донецк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины