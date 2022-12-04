https://ria.ru/20221204/deti-1836256916.html

На Украине детей готовили к террористической деятельности, заявили в ЛНР

На Украине детей готовили к террористической деятельности, заявили в ЛНР - РИА Новости, 04.12.2022

На Украине детей готовили к террористической деятельности, заявили в ЛНР

Сотрудники спецслужб РФ обнаружили в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских детских военно-патриотических клубов куклы, из которых детей РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T19:00

2022-12-04T19:00

2022-12-04T21:12

специальная военная операция на украине

россия

ссср

северодонецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836278994_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b6d1233fc7ade0014277efcd82b043f5.jpg

СЕВЕРОДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Сотрудники спецслужб РФ обнаружили в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских детских военно-патриотических клубов куклы, из которых детей учили делать самодельные взрывные устройства, а также инструкции по их изготовлению, сообщил РИА Новости один из проводивших обыск сотрудников.Ранее сообщалось, что спецслужбы обнаружили настольные игры с националистическим уклоном и литературу об агрессии СССР и современной России в здании социального центра Украинской греко-католической церкви, где базировалось польское отделение благотворительного фонда "Каритас" в освобожденном в ходе спецоперации Северодонецке.Он уточнил, что пропаганда нацизма проводилась в том числе в игровой форме, с помощью детских настольных игр, кроме того, детей вывозили на практические занятия, где обучали обращаться со стрелковым и холодным оружием, а также минировать территории и делать самодельные взрывные устройства."Дети готовились к террористической деятельности. Установка самодельных взрывных устройств, замаскированных под детские игрушки, под бытовые приборы. Вот одна из таких игрушек, которая была найдена в ходе оперативно-розыскных мероприятий", - рассказал сотрудник спецслужб.По данным следствия, родители воспитанников знали, чем занимаются дети, найдены их письменные разрешения на занятия в клубе, а также многочисленные фотографии с самих занятий.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

ссср

северодонецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники спецслужб РФ показали доказательства подготовки детей на Украине к подрывной деятельности Сотрудники спецслужб РФ обнаружили в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских детских военно-патриотических клубов куклы, из которых детей учили делать самодельные взрывные устройства, а также инструкции по их изготовлению, сообщил РИА Новости один из проводивших обыск сотрудников. 2022-12-04T19:00 true PT1M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, ссср, северодонецк