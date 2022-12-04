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На Украине детей готовили к террористической деятельности, заявили в ЛНР - РИА Новости, 04.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/deti-1836256916.html
На Украине детей готовили к террористической деятельности, заявили в ЛНР
На Украине детей готовили к террористической деятельности, заявили в ЛНР - РИА Новости, 04.12.2022
На Украине детей готовили к террористической деятельности, заявили в ЛНР
Сотрудники спецслужб РФ обнаружили в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских детских военно-патриотических клубов куклы, из которых детей РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T19:00
2022-12-04T21:12
специальная военная операция на украине
россия
ссср
северодонецк
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Сотрудники спецслужб РФ обнаружили в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских детских военно-патриотических клубов куклы, из которых детей учили делать самодельные взрывные устройства, а также инструкции по их изготовлению, сообщил РИА Новости один из проводивших обыск сотрудников.Ранее сообщалось, что спецслужбы обнаружили настольные игры с националистическим уклоном и литературу об агрессии СССР и современной России в здании социального центра Украинской греко-католической церкви, где базировалось польское отделение благотворительного фонда "Каритас" в освобожденном в ходе спецоперации Северодонецке.Он уточнил, что пропаганда нацизма проводилась в том числе в игровой форме, с помощью детских настольных игр, кроме того, детей вывозили на практические занятия, где обучали обращаться со стрелковым и холодным оружием, а также минировать территории и делать самодельные взрывные устройства."Дети готовились к террористической деятельности. Установка самодельных взрывных устройств, замаскированных под детские игрушки, под бытовые приборы. Вот одна из таких игрушек, которая была найдена в ходе оперативно-розыскных мероприятий", - рассказал сотрудник спецслужб.По данным следствия, родители воспитанников знали, чем занимаются дети, найдены их письменные разрешения на занятия в клубе, а также многочисленные фотографии с самих занятий.
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Сотрудники спецслужб РФ показали доказательства подготовки детей на Украине к подрывной деятельности
Сотрудники спецслужб РФ обнаружили в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских детских военно-патриотических клубов куклы, из которых детей учили делать самодельные взрывные устройства, а также инструкции по их изготовлению, сообщил РИА Новости один из проводивших обыск сотрудников.
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россия, ссср, северодонецк
Специальная военная операция на Украине, Россия, СССР, Северодонецк
19:00 04.12.2022 (обновлено: 21:12 04.12.2022)
 
На Украине детей готовили к террористической деятельности, заявили в ЛНР

Спецслужбы России: детей в украинском патриотическом клубе готовили к минно-взрывному делу

Читать ria.ru в
СЕВЕРОДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Сотрудники спецслужб РФ обнаружили в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских детских военно-патриотических клубов куклы, из которых детей учили делать самодельные взрывные устройства, а также инструкции по их изготовлению, сообщил РИА Новости один из проводивших обыск сотрудников.
Ранее сообщалось, что спецслужбы обнаружили настольные игры с националистическим уклоном и литературу об агрессии СССР и современной России в здании социального центра Украинской греко-католической церкви, где базировалось польское отделение благотворительного фонда "Каритас" в освобожденном в ходе спецоперации Северодонецке.
"Хозяин этой квартиры Бондарь Сергей Алексеевич. Бондарь являлся основателем военно-патриотического клуба "Каскад" (северодонецкого отделения - ред.), целью которого было воспитание нацистской идеологии, подготовка к террористической деятельности, владение стрелковым оружием и подготовка к минно-взрывному делу", - рассказал собеседник агентства на месте событий.
Он уточнил, что пропаганда нацизма проводилась в том числе в игровой форме, с помощью детских настольных игр, кроме того, детей вывозили на практические занятия, где обучали обращаться со стрелковым и холодным оружием, а также минировать территории и делать самодельные взрывные устройства.
"Дети готовились к террористической деятельности. Установка самодельных взрывных устройств, замаскированных под детские игрушки, под бытовые приборы. Вот одна из таких игрушек, которая была найдена в ходе оперативно-розыскных мероприятий", - рассказал сотрудник спецслужб.
По данным следствия, родители воспитанников знали, чем занимаются дети, найдены их письменные разрешения на занятия в клубе, а также многочисленные фотографии с самих занятий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСССРСеверодонецк
 
 
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