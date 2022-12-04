https://ria.ru/20221204/davlenie-1836193910.html

В Москве побит рекорд атмосферного давления 68-летней давности

В Москве побит рекорд атмосферного давления 68-летней давности - РИА Новости, 04.12.2022

В Москве побит рекорд атмосферного давления 68-летней давности

Суточный рекорд атмосферного давления 1954 года побит в столице в воскресенье, барометры показали 772,2 миллиметра ртутного столба, сообщил в своем... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T11:17

2022-12-04T11:17

2022-12-04T11:17

москва

общество

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Суточный рекорд атмосферного давления 1954 года побит в столице в воскресенье, барометры показали 772,2 миллиметра ртутного столба, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В столичном регионе уже более 10 суток атмосферное давление превышает нормы, а сегодня к 09.00 показания барометра вышли на пик – 772,2 миллиметров ртутного столба, что на 25 единиц выше нормы. Мало того, это рекордное значение для 4 декабря. Прежний максимум держался с 1954 года, когда в этот день было 766,8 миллиметров ртутного столба", - написал Тишковец.Также он отметил, что с сегодняшнего дня фон атмосферного давления начнет медленно понижаться, и вернется в свое климатическое русло к концу предстоящей недели.

https://ria.ru/20221204/pogoda-1836183250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"