https://ria.ru/20221204/davlenie-1836193910.html
В Москве побит рекорд атмосферного давления 68-летней давности
В Москве побит рекорд атмосферного давления 68-летней давности - РИА Новости, 04.12.2022
В Москве побит рекорд атмосферного давления 68-летней давности
Суточный рекорд атмосферного давления 1954 года побит в столице в воскресенье, барометры показали 772,2 миллиметра ртутного столба, сообщил в своем... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T11:17
2022-12-04T11:17
2022-12-04T11:17
москва
общество
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Суточный рекорд атмосферного давления 1954 года побит в столице в воскресенье, барометры показали 772,2 миллиметра ртутного столба, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В столичном регионе уже более 10 суток атмосферное давление превышает нормы, а сегодня к 09.00 показания барометра вышли на пик – 772,2 миллиметров ртутного столба, что на 25 единиц выше нормы. Мало того, это рекордное значение для 4 декабря. Прежний максимум держался с 1954 года, когда в этот день было 766,8 миллиметров ртутного столба", - написал Тишковец.Также он отметил, что с сегодняшнего дня фон атмосферного давления начнет медленно понижаться, и вернется в свое климатическое русло к концу предстоящей недели.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
В Москве побит рекорд атмосферного давления 68-летней давности
Суточный рекорд атмосферного давления 1954 года побит в столице в воскресенье
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Суточный рекорд атмосферного давления 1954 года побит в столице в воскресенье, барометры показали 772,2 миллиметра ртутного столба, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столичном регионе уже более 10 суток атмосферное давление превышает нормы, а сегодня к 09.00 показания барометра вышли на пик – 772,2 миллиметров ртутного столба, что на 25 единиц выше нормы. Мало того, это рекордное значение для 4 декабря. Прежний максимум держался с 1954 года, когда в этот день было 766,8 миллиметров ртутного столба", - написал Тишковец.
Также он отметил, что с сегодняшнего дня фон атмосферного давления начнет медленно понижаться, и вернется в свое климатическое русло к концу предстоящей недели.