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"Укроборонпром" сообщил о завершении работ по созданию ударного БПЛА - РИА Новости, 04.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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"Укроборонпром" сообщил о завершении работ по созданию ударного БПЛА
"Укроборонпром" сообщил о завершении работ по созданию ударного БПЛА - РИА Новости, 04.12.2022
"Укроборонпром" сообщил о завершении работ по созданию ударного БПЛА
Украина завершает работы по созданию собранного ударного беспилотника, применить его планируют до конца года, заявила в воскресенье пресс-секретарь... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:58
2022-12-04T17:58
специальная военная операция на украине
алексей резников
украина
укроборонпром
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украина завершает работы по созданию собранного ударного беспилотника, применить его планируют до конца года, заявила в воскресенье пресс-секретарь государственного концерна "Укроборонпрома" Наталья Сад.Предполагается, что украинский беспилотник сможет нести боевую часть в 75 килограммов и иметь дальность полета до 1000 километров.Ранее минобороны Украины сообщало, что "Укроборонпром" начал выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра. Министр ведомства Алексей Резников обещал увеличить их производство.
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алексей резников, украина, укроборонпром
Специальная военная операция на Украине, Алексей Резников, Украина, Укроборонпром
17:58 04.12.2022
 
"Укроборонпром" сообщил о завершении работ по созданию ударного БПЛА

Пресс-секретарь "Укроборонпром" Сад сообщила о завершении работы по созданию ударного БПЛА

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСтенд компании "Укроборонпром"
Стенд компании Укроборонпром - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стенд компании "Укроборонпром". Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украина завершает работы по созданию собранного ударного беспилотника, применить его планируют до конца года, заявила в воскресенье пресс-секретарь государственного концерна "Укроборонпрома" Наталья Сад.
"Позади - ряд успешных испытаний. И мы переходим к этапу испытания под действием радиоэлектронной борьбы. После того, как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ, мы надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года - стараемся обещания соблюсти", - заявила Сад в эфире всеукраинского телеканала "Рада".
Предполагается, что украинский беспилотник сможет нести боевую часть в 75 килограммов и иметь дальность полета до 1000 километров.
Ранее минобороны Украины сообщало, что "Укроборонпром" начал выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра. Министр ведомства Алексей Резников обещал увеличить их производство.
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей РезниковУкраинаУкроборонпром
 
 
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