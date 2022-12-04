https://ria.ru/20221204/bespilotnik-1836249288.html
"Укроборонпром" сообщил о завершении работ по созданию ударного БПЛА
"Укроборонпром" сообщил о завершении работ по созданию ударного БПЛА - РИА Новости, 04.12.2022
"Укроборонпром" сообщил о завершении работ по созданию ударного БПЛА
Украина завершает работы по созданию собранного ударного беспилотника, применить его планируют до конца года, заявила в воскресенье пресс-секретарь... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:58
2022-12-04T17:58
2022-12-04T17:58
специальная военная операция на украине
алексей резников
украина
укроборонпром
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украина завершает работы по созданию собранного ударного беспилотника, применить его планируют до конца года, заявила в воскресенье пресс-секретарь государственного концерна "Укроборонпрома" Наталья Сад.Предполагается, что украинский беспилотник сможет нести боевую часть в 75 килограммов и иметь дальность полета до 1000 километров.Ранее минобороны Украины сообщало, что "Укроборонпром" начал выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра. Министр ведомства Алексей Резников обещал увеличить их производство.
https://ria.ru/20221129/snaryady-1835121765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей резников, украина, укроборонпром
Специальная военная операция на Украине, Алексей Резников, Украина, Укроборонпром
"Укроборонпром" сообщил о завершении работ по созданию ударного БПЛА
Пресс-секретарь "Укроборонпром" Сад сообщила о завершении работы по созданию ударного БПЛА