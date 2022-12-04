https://ria.ru/20221204/bespilotnik-1836249288.html

"Укроборонпром" сообщил о завершении работ по созданию ударного БПЛА

"Укроборонпром" сообщил о завершении работ по созданию ударного БПЛА - РИА Новости, 04.12.2022

"Укроборонпром" сообщил о завершении работ по созданию ударного БПЛА

Украина завершает работы по созданию собранного ударного беспилотника, применить его планируют до конца года, заявила в воскресенье пресс-секретарь... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T17:58

2022-12-04T17:58

2022-12-04T17:58

специальная военная операция на украине

алексей резников

украина

укроборонпром

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украина завершает работы по созданию собранного ударного беспилотника, применить его планируют до конца года, заявила в воскресенье пресс-секретарь государственного концерна "Укроборонпрома" Наталья Сад.Предполагается, что украинский беспилотник сможет нести боевую часть в 75 килограммов и иметь дальность полета до 1000 километров.Ранее минобороны Украины сообщало, что "Укроборонпром" начал выпуск артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра. Министр ведомства Алексей Резников обещал увеличить их производство.

https://ria.ru/20221129/snaryady-1835121765.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

алексей резников, украина, укроборонпром