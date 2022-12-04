https://ria.ru/20221204/bayden-1836233225.html

В Китае обратили внимание на деталь во время встречи Макрона и Байдена

В Китае обратили внимание на деталь во время встречи Макрона и Байдена - РИА Новости, 04.12.2022

В Китае обратили внимание на деталь во время встречи Макрона и Байдена

Чрезмерная помпезность на приеме президента Франции Макрона в Соединенных Штатах не соответствует реальным отношениям Парижа с Вашингтоном, пишет Global Times. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T16:31

2022-12-04T16:31

2022-12-04T18:15

в мире

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Чрезмерная помпезность на приеме президента Франции Макрона в Соединенных Штатах не соответствует реальным отношениям Парижа с Вашингтоном, пишет Global Times."Прием Макрона был великолепным. На ужин подали омаров из штата Мэн, голубой сыр из Орегоны, а почетный караул встречал лидера, будучи одетым в форму XVIII века. <...> Это сильно контрастировало с разногласиями между США и Францией по различным вопросам и критикой США, с которой Макрон выступил перед поездкой", — отмечает автор.В статье подчеркивается, что сейчас трансатлантические отношения переживают серьезный кризис. При этом у США нет ни желания, ни возможности восстановить их на прежнем уровне."Франция, как и ЕС в целом, должна выступить против, выразить протест и бойкотировать США, которые грубо нарушают принципы ВТО", — считает автор.Обозреватель напомнил, что, помимо разногласий по поводу Закона о снижении инфляции, Вашингтон также нанес удар Парижу год назад, когда из-за политики Байдена Австралия отказалась от многомиллиардной сделки с Францией.Пятнадцатого сентября 2021 года Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли контрактом века, предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.Эммануэль Макрон находился с официальным визитом в США с 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с Джо Байденом в Белом доме.

https://ria.ru/20221202/bayden-1835952210.html

https://ria.ru/20221203/makron-1836105894.html

https://ria.ru/20221203/bayden-1836103325.html

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