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В Китае обратили внимание на деталь во время встречи Макрона и Байдена - РИА Новости, 04.12.2022
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В Китае обратили внимание на деталь во время встречи Макрона и Байдена
В Китае обратили внимание на деталь во время встречи Макрона и Байдена - РИА Новости, 04.12.2022
В Китае обратили внимание на деталь во время встречи Макрона и Байдена
Чрезмерная помпезность на приеме президента Франции Макрона в Соединенных Штатах не соответствует реальным отношениям Парижа с Вашингтоном, пишет Global Times. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T16:31
2022-12-04T18:15
в мире
цены на нефть
эммануэль макрон
джо байден
сша
франция
париж
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Чрезмерная помпезность на приеме президента Франции Макрона в Соединенных Штатах не соответствует реальным отношениям Парижа с Вашингтоном, пишет Global Times."Прием Макрона был великолепным. На ужин подали омаров из штата Мэн, голубой сыр из Орегоны, а почетный караул встречал лидера, будучи одетым в форму XVIII века. &lt;...&gt; Это сильно контрастировало с разногласиями между США и Францией по различным вопросам и критикой США, с которой Макрон выступил перед поездкой", — отмечает автор.В статье подчеркивается, что сейчас трансатлантические отношения переживают серьезный кризис. При этом у США нет ни желания, ни возможности восстановить их на прежнем уровне."Франция, как и ЕС в целом, должна выступить против, выразить протест и бойкотировать США, которые грубо нарушают принципы ВТО", — считает автор.Обозреватель напомнил, что, помимо разногласий по поводу Закона о снижении инфляции, Вашингтон также нанес удар Парижу год назад, когда из-за политики Байдена Австралия отказалась от многомиллиардной сделки с Францией.Пятнадцатого сентября 2021 года Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли контрактом века, предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.Эммануэль Макрон находился с официальным визитом в США с 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с Джо Байденом в Белом доме.
https://ria.ru/20221202/bayden-1835952210.html
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в мире, цены на нефть, эммануэль макрон, джо байден, сша, франция, париж, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), aukus
В мире, Цены на нефть, Эммануэль Макрон, Джо Байден, США, Франция, Париж, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), AUKUS
16:31 04.12.2022 (обновлено: 18:15 04.12.2022)
 
В Китае обратили внимание на деталь во время встречи Макрона и Байдена

GT: помпезность приема Макрона в США противоречит реальным отношениями между странами

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон во время торжественного ужина на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон во время торжественного ужина на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон во время торжественного ужина на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Чрезмерная помпезность на приеме президента Франции Макрона в Соединенных Штатах не соответствует реальным отношениям Парижа с Вашингтоном, пишет Global Times.
"Прием Макрона был великолепным. На ужин подали омаров из штата Мэн, голубой сыр из Орегоны, а почетный караул встречал лидера, будучи одетым в форму XVIII века. <...> Это сильно контрастировало с разногласиями между США и Францией по различным вопросам и критикой США, с которой Макрон выступил перед поездкой", — отмечает автор.
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В статье подчеркивается, что сейчас трансатлантические отношения переживают серьезный кризис. При этом у США нет ни желания, ни возможности восстановить их на прежнем уровне.
"Франция, как и ЕС в целом, должна выступить против, выразить протест и бойкотировать США, которые грубо нарушают принципы ВТО", — считает автор.
Обозреватель напомнил, что, помимо разногласий по поводу Закона о снижении инфляции, Вашингтон также нанес удар Парижу год назад, когда из-за политики Байдена Австралия отказалась от многомиллиардной сделки с Францией.
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Пятнадцатого сентября 2021 года Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли контрактом века, предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
Эммануэль Макрон находился с официальным визитом в США с 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с Джо Байденом в Белом доме.
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В миреЦены на нефтьЭммануэль МакронДжо БайденСШАФранцияПарижЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)AUKUS
 
 
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