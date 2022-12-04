В Китае обратили внимание на деталь во время встречи Макрона и Байдена

16:31 04.12.2022 (обновлено: 18:15 04.12.2022)
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GT: помпезность приема Макрона в США противоречит реальным отношениями между странами
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон во время торжественного ужина на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон во время торжественного ужина на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Чрезмерная помпезность на приеме президента Франции Макрона в Соединенных Штатах не соответствует реальным отношениям Парижа с Вашингтоном, пишет Global Times.
"Прием Макрона был великолепным. На ужин подали омаров из штата Мэн, голубой сыр из Орегоны, а почетный караул встречал лидера, будучи одетым в форму XVIII века. <...> Это сильно контрастировало с разногласиями между США и Францией по различным вопросам и критикой США, с которой Макрон выступил перед поездкой", — отмечает автор.
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В статье подчеркивается, что сейчас трансатлантические отношения переживают серьезный кризис. При этом у США нет ни желания, ни возможности восстановить их на прежнем уровне.
Обозреватель напомнил, что, помимо разногласий по поводу Закона о снижении инфляции, Вашингтон также нанес удар Парижу год назад, когда из-за политики Байдена Австралия отказалась от многомиллиардной сделки с Францией.
Пятнадцатого сентября 2021 года Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли контрактом века, предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
Эммануэль Макрон находился с официальным визитом в США с 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с Джо Байденом в Белом доме.