https://ria.ru/20221204/bayden-1836166164.html

"Заставил замолчать": американцев возмутило решение Байдена

"Заставил замолчать": американцев возмутило решение Байдена - РИА Новости, 04.12.2022

"Заставил замолчать": американцев возмутило решение Байдена

Зрители телеканала CBS раскритиковали решение президента США Джо Байдена подписать закон о принудительном предотвращении забастовки американских... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T05:09

2022-12-04T05:09

2022-12-04T05:09

в мире

джо байден

сша

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Зрители телеканала CBS раскритиковали решение президента США Джо Байдена подписать закон о принудительном предотвращении забастовки американских железнодорожников.Как ранее заявил американский лидер, подписание закона позволило избежать "катастрофы" в экономике страны. При этом он признал, что проблема с больничными у работников отрасли остается нерешенной, но пообещал работать в этом направлении."Вместо того, чтобы защищать права рабочих, он заставил их замолчать", - заявил пользователь Cameron Glynn."Профсоюзы железнодорожников должны продолжать бастовать, когда все их рабочие окажутся в тюрьме, правительство очень быстро поймет, что обучение новых работников занимает больше одного дня", - призвал Jason Armstrong."Когда этот парень что-то подписывает, рабочий человек страдает", - заметил Let’s go Brandon."Я думал, что Джо и демократы были большими сторонниками профсоюзов", - отметил Hanover Fist."Какие меры принимаются для обеспечения оплачиваемых больничных для железнодорожников? "Мы продолжим бороться" — недостаточный ответ", - указал samuel mcmillin."Закон подписан, но что мешает железнодорожникам просто не выполнять свою работу?" – задался вопросом Ricardo Rodriguez."Вы можете заставить организацию принять условия, но вы не можете заставить сделать это работника", - резюмировал dpedd12.Американские законодатели ранее обеими палатами постановили "обеспечить решение неурегулированных разногласий между отдельными железными дорогами в лице Национального комитета конференции перевозчиков… и отдельными их работниками", приняв документ против "угроз отдельных трудовых организаций в отношении необходимых транспортных услуг" США.Претензии к работодателям четырех из 12 отраслевых профсоюзов уже 9 декабря грозили вылиться в забастовку с участием 100 тысяч американских железнодорожников. По данным организации Anderson Economic Group, за первую же неделю забастовки экономика США могла бы потерять 1 миллиард долларов. Байден настаивал на принятии соглашения на постоянной основе между профсоюзами и крупнейшими компаниями в том виде, в котором оно было согласовано в сентябре в качестве временной меры.

https://ria.ru/20221128/zabastovka-1834652432.html

https://ria.ru/20221202/velikobritaniya-1835825033.html

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в мире, джо байден, сша