https://ria.ru/20221204/bar-1836176041.html
Охранник объяснил, почему мужчину в камуфляже не пустили в бар в Краснодаре
Охранник объяснил, почему мужчину в камуфляже не пустили в бар в Краснодаре - РИА Новости, 04.12.2022
Охранник объяснил, почему мужчину в камуфляже не пустили в бар в Краснодаре
Мужчину в камуфляже не пустили в принадлежащий певцу Сергею Жукову бар "Руки вверх!" в Краснодаре не из-за военной формы, а из-за агрессивного поведения,... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T08:56
2022-12-04T08:56
2022-12-04T18:34
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руки вверх! (группа)
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КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Мужчину в камуфляже не пустили в принадлежащий певцу Сергею Жукову бар "Руки вверх!" в Краснодаре не из-за военной формы, а из-за агрессивного поведения, рассказал РИА Новости сотрудник заведения.Накануне в соцсетях появилось видео, на котором слышно, как охранник бара объясняет посетителю, что не может впустить его, так как дресс-код заведения запрещает приходить в камуфляже. "Я военный человек. У меня нет другой одежды. Я приехал на два дня всего лишь. Вы понимаете, в какое время вы сейчас находитесь?" — говорит снимающий.По его словам, мужчина был с сослуживцами, но те общались "нормально, не на повышенных тонах", и только герой видео вел себя агрессивно. Это и стало основной причиной, по которой ему отказали в посещении бара.Охранник добавил, что этот инцидент произошел в начале недели и за это время администрация не предъявила ему никаких претензий. "Это все элементарно можно проверить по камерам", — добавил он.Владелец сети "Руки вверх!" Сергей Жуков, со своей стороны, сообщил, что отменил запрет на вход в его заведения в военной форме. Он также рассказал, что попытался связаться с мужчинами, которых не пустили. Если они военные или вернулись из зоны боевых действий, Жуков пообещал лично пригласить их в бар вместе с друзьями и сослуживцами. Но, по его словам, аккаунт, с которого рассылали видео, закрыт и на контакт не выходит.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, краснодар, руки вверх! (группа), краснодарский край
Общество, Краснодар, Руки Вверх! (группа), Краснодарский край
08:56 04.12.2022 (обновлено: 18:34 04.12.2022)
Охранник объяснил, почему мужчину в камуфляже не пустили в бар в Краснодаре
Охранник бара "Руки вверх!": мужчину в камуфляже не пустили в заведение из-за агрессии
КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Мужчину в камуфляже не пустили в принадлежащий певцу Сергею Жукову бар "Руки вверх!" в Краснодаре не из-за военной формы, а из-за агрессивного поведения, рассказал РИА Новости сотрудник заведения.
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором слышно, как охранник бара объясняет посетителю, что не может впустить его, так как дресс-код заведения запрещает приходить в камуфляже. "Я военный человек. У меня нет другой одежды. Я приехал на два дня всего лишь. Вы понимаете, в какое время вы сейчас находитесь?" — говорит снимающий.
"Камуфляж — это не единственная причина, по которой он не должен был пройти в заведение, он вел себя очень агрессивно — это раз. Во-вторых, он был в нетрезвом состоянии. Я просто выполнял условия, которые мне ставит администрация заведения, для этого я здесь и нахожусь. На видео только часть диалога. В остальной части разговора была нецензурная брань в наш адрес с первых слов, как он подошел. Вы понимаете формат нашего заведения, у нас тут отдыхают, а такие агрессивные люди будут просто мешать, и это не имеет никакого отношения к участникам спецоперации. Агрессивные люди у нас не проходят", — объяснил собеседник агентства.
По его словам, мужчина был с сослуживцами, но те общались "нормально, не на повышенных тонах", и только герой видео вел себя агрессивно. Это и стало основной причиной, по которой ему отказали в посещении бара.
Охранник добавил, что этот инцидент произошел в начале недели и за это время администрация не предъявила ему никаких претензий. "Это все элементарно можно проверить по камерам", — добавил он.
Владелец сети "Руки вверх!" Сергей Жуков, со своей стороны, сообщил, что отменил запрет на вход в его заведения в военной форме. Он также рассказал, что попытался связаться с мужчинами, которых не пустили. Если они военные или вернулись из зоны боевых действий, Жуков пообещал лично пригласить их в бар вместе с друзьями и сослуживцами. Но, по его словам, аккаунт, с которого рассылали видео, закрыт и на контакт не выходит.