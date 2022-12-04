Рейтинг@Mail.ru
Охранник объяснил, почему мужчину в камуфляже не пустили в бар в Краснодаре - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221204/bar-1836176041.html
Охранник объяснил, почему мужчину в камуфляже не пустили в бар в Краснодаре
Охранник объяснил, почему мужчину в камуфляже не пустили в бар в Краснодаре - РИА Новости, 04.12.2022
Охранник объяснил, почему мужчину в камуфляже не пустили в бар в Краснодаре
Мужчину в камуфляже не пустили в принадлежащий певцу Сергею Жукову бар "Руки вверх!" в Краснодаре не из-за военной формы, а из-за агрессивного поведения,... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T08:56
2022-12-04T18:34
общество
краснодар
руки вверх! (группа)
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg
КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Мужчину в камуфляже не пустили в принадлежащий певцу Сергею Жукову бар "Руки вверх!" в Краснодаре не из-за военной формы, а из-за агрессивного поведения, рассказал РИА Новости сотрудник заведения.Накануне в соцсетях появилось видео, на котором слышно, как охранник бара объясняет посетителю, что не может впустить его, так как дресс-код заведения запрещает приходить в камуфляже. "Я военный человек. У меня нет другой одежды. Я приехал на два дня всего лишь. Вы понимаете, в какое время вы сейчас находитесь?" — говорит снимающий.По его словам, мужчина был с сослуживцами, но те общались "нормально, не на повышенных тонах", и только герой видео вел себя агрессивно. Это и стало основной причиной, по которой ему отказали в посещении бара.Охранник добавил, что этот инцидент произошел в начале недели и за это время администрация не предъявила ему никаких претензий. "Это все элементарно можно проверить по камерам", — добавил он.Владелец сети "Руки вверх!" Сергей Жуков, со своей стороны, сообщил, что отменил запрет на вход в его заведения в военной форме. Он также рассказал, что попытался связаться с мужчинами, которых не пустили. Если они военные или вернулись из зоны боевых действий, Жуков пообещал лично пригласить их в бар вместе с друзьями и сослуживцами. Но, по его словам, аккаунт, с которого рассылали видео, закрыт и на контакт не выходит.
https://ria.ru/20221127/dobrovolets-1834618582.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_ae960f2b6e974333767126b4f30a51e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, краснодар, руки вверх! (группа), краснодарский край
Общество, Краснодар, Руки Вверх! (группа), Краснодарский край
08:56 04.12.2022 (обновлено: 18:34 04.12.2022)
 
Охранник объяснил, почему мужчину в камуфляже не пустили в бар в Краснодаре

Охранник бара "Руки вверх!": мужчину в камуфляже не пустили в заведение из-за агрессии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Мужчину в камуфляже не пустили в принадлежащий певцу Сергею Жукову бар "Руки вверх!" в Краснодаре не из-за военной формы, а из-за агрессивного поведения, рассказал РИА Новости сотрудник заведения.
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором слышно, как охранник бара объясняет посетителю, что не может впустить его, так как дресс-код заведения запрещает приходить в камуфляже. "Я военный человек. У меня нет другой одежды. Я приехал на два дня всего лишь. Вы понимаете, в какое время вы сейчас находитесь?" — говорит снимающий.

"Камуфляж — это не единственная причина, по которой он не должен был пройти в заведение, он вел себя очень агрессивно — это раз. Во-вторых, он был в нетрезвом состоянии. Я просто выполнял условия, которые мне ставит администрация заведения, для этого я здесь и нахожусь. На видео только часть диалога. В остальной части разговора была нецензурная брань в наш адрес с первых слов, как он подошел. Вы понимаете формат нашего заведения, у нас тут отдыхают, а такие агрессивные люди будут просто мешать, и это не имеет никакого отношения к участникам спецоперации. Агрессивные люди у нас не проходят", — объяснил собеседник агентства.

По его словам, мужчина был с сослуживцами, но те общались "нормально, не на повышенных тонах", и только герой видео вел себя агрессивно. Это и стало основной причиной, по которой ему отказали в посещении бара.
Охранник добавил, что этот инцидент произошел в начале недели и за это время администрация не предъявила ему никаких претензий. "Это все элементарно можно проверить по камерам", — добавил он.
Владелец сети "Руки вверх!" Сергей Жуков, со своей стороны, сообщил, что отменил запрет на вход в его заведения в военной форме. Он также рассказал, что попытался связаться с мужчинами, которых не пустили. Если они военные или вернулись из зоны боевых действий, Жуков пообещал лично пригласить их в бар вместе с друзьями и сослуживцами. Но, по его словам, аккаунт, с которого рассылали видео, закрыт и на контакт не выходит.
Бармен наливает коктейль - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 19:45Специальная военная операция на Украине
Спикер саратовской облдумы осудил работников бара, куда не пустили военного
 
ОбществоКраснодарРуки Вверх! (группа)Краснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала