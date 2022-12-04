https://ria.ru/20221204/bar-1836176041.html

Охранник объяснил, почему мужчину в камуфляже не пустили в бар в Краснодаре

Охранник объяснил, почему мужчину в камуфляже не пустили в бар в Краснодаре - РИА Новости, 04.12.2022

Охранник объяснил, почему мужчину в камуфляже не пустили в бар в Краснодаре

Мужчину в камуфляже не пустили в принадлежащий певцу Сергею Жукову бар "Руки вверх!" в Краснодаре не из-за военной формы, а из-за агрессивного поведения,... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T08:56

2022-12-04T08:56

2022-12-04T18:34

общество

краснодар

руки вверх! (группа)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Мужчину в камуфляже не пустили в принадлежащий певцу Сергею Жукову бар "Руки вверх!" в Краснодаре не из-за военной формы, а из-за агрессивного поведения, рассказал РИА Новости сотрудник заведения.Накануне в соцсетях появилось видео, на котором слышно, как охранник бара объясняет посетителю, что не может впустить его, так как дресс-код заведения запрещает приходить в камуфляже. "Я военный человек. У меня нет другой одежды. Я приехал на два дня всего лишь. Вы понимаете, в какое время вы сейчас находитесь?" — говорит снимающий.По его словам, мужчина был с сослуживцами, но те общались "нормально, не на повышенных тонах", и только герой видео вел себя агрессивно. Это и стало основной причиной, по которой ему отказали в посещении бара.Охранник добавил, что этот инцидент произошел в начале недели и за это время администрация не предъявила ему никаких претензий. "Это все элементарно можно проверить по камерам", — добавил он.Владелец сети "Руки вверх!" Сергей Жуков, со своей стороны, сообщил, что отменил запрет на вход в его заведения в военной форме. Он также рассказал, что попытался связаться с мужчинами, которых не пустили. Если они военные или вернулись из зоны боевых действий, Жуков пообещал лично пригласить их в бар вместе с друзьями и сослуживцами. Но, по его словам, аккаунт, с которого рассылали видео, закрыт и на контакт не выходит.

https://ria.ru/20221127/dobrovolets-1834618582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, краснодар, руки вверх! (группа), краснодарский край