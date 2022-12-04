https://ria.ru/20221204/avariya-1836251771.html

В ЮАР девять человек погибли при ДТП

В ЮАР девять человек погибли при ДТП - РИА Новости, 04.12.2022

В ЮАР девять человек погибли при ДТП

Девять человек погибли при ДТП в провинции Мпумаланга в Южно-Африканской Республике, сообщило подразделение министерства транспорта, ответственное за управление РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T18:21

2022-12-04T18:21

2022-12-04T18:21

в мире

авто

юар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584774208_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_acd70d3132a77652ad187d533725e5b1.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Девять человек погибли при ДТП в провинции Мпумаланга в Южно-Африканской Республике, сообщило подразделение министерства транспорта, ответственное за управление дорожным движением в ЮАР.По данным газеты Citizen, жертвы, включая водителей машин, скончались на месте. Сообщается, что причиной столкновения мог стать опасный обгон.Газета отмечает, что несчастный случай случился всего через неделю после того, как шесть человек трагически погибли в другом ДТП в Мпумаланге.

https://ria.ru/20221204/obryad-1836249644.html

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, юар