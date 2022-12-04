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В ЮАР девять человек погибли при ДТП - РИА Новости, 04.12.2022
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В ЮАР девять человек погибли при ДТП
В ЮАР девять человек погибли при ДТП - РИА Новости, 04.12.2022
В ЮАР девять человек погибли при ДТП
Девять человек погибли при ДТП в провинции Мпумаланга в Южно-Африканской Республике, сообщило подразделение министерства транспорта, ответственное за управление РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T18:21
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Девять человек погибли при ДТП в провинции Мпумаланга в Южно-Африканской Республике, сообщило подразделение министерства транспорта, ответственное за управление дорожным движением в ЮАР.По данным газеты Citizen, жертвы, включая водителей машин, скончались на месте. Сообщается, что причиной столкновения мог стать опасный обгон.Газета отмечает, что несчастный случай случился всего через неделю после того, как шесть человек трагически погибли в другом ДТП в Мпумаланге.
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в мире, авто, юар
В мире, Авто, ЮАР
18:21 04.12.2022
 
В ЮАР девять человек погибли при ДТП

Министерство транспорта: в ЮАР в провинции Мпумаланга девять человек погибли при ДТП

© Pixabay / Pixabay / Ulrike MaiАвтомобили на дороге, ЮАР
Автомобили на дороге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Pixabay / Pixabay / Ulrike Mai
Автомобили на дороге, ЮАР. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Девять человек погибли при ДТП в провинции Мпумаланга в Южно-Африканской Республике, сообщило подразделение министерства транспорта, ответственное за управление дорожным движением в ЮАР.
"Крупная авария произошла в субботу на дороге R35... Лобовое столкновение, которое привело к гибели девяти человек, произошло между седаном и легким грузовым автомобилем. Причина столкновения неизвестна и будет расследоваться", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
По данным газеты Citizen, жертвы, включая водителей машин, скончались на месте. Сообщается, что причиной столкновения мог стать опасный обгон.
Газета отмечает, что несчастный случай случился всего через неделю после того, как шесть человек трагически погибли в другом ДТП в Мпумаланге.
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