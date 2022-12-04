https://ria.ru/20221204/avariya-1836251771.html
В ЮАР девять человек погибли при ДТП
В ЮАР девять человек погибли при ДТП - РИА Новости, 04.12.2022
В ЮАР девять человек погибли при ДТП
Девять человек погибли при ДТП в провинции Мпумаланга в Южно-Африканской Республике, сообщило подразделение министерства транспорта, ответственное за управление РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T18:21
2022-12-04T18:21
2022-12-04T18:21
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Девять человек погибли при ДТП в провинции Мпумаланга в Южно-Африканской Республике, сообщило подразделение министерства транспорта, ответственное за управление дорожным движением в ЮАР.По данным газеты Citizen, жертвы, включая водителей машин, скончались на месте. Сообщается, что причиной столкновения мог стать опасный обгон.Газета отмечает, что несчастный случай случился всего через неделю после того, как шесть человек трагически погибли в другом ДТП в Мпумаланге.
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в мире, авто, юар
В ЮАР девять человек погибли при ДТП
Министерство транспорта: в ЮАР в провинции Мпумаланга девять человек погибли при ДТП