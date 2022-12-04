https://ria.ru/20221204/avariya-1836177606.html

В Казахстане одиннадцать домов остаются без тепла из-за аварии

В Казахстане одиннадцать домов остаются без тепла из-за аварии - РИА Новости, 04.12.2022

В Казахстане одиннадцать домов остаются без тепла из-за аварии

Одиннадцать жилых домов остаются не подключенными к центральному отоплению в городе Экибастуз на севере Казахстана после аварии на местной ТЭЦ, сообщил... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T09:11

2022-12-04T09:11

2022-12-04T09:11

жкх

касым-жомарт токаев

казахстан

павлодарская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766955020_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_61596ac55b702f2097c1b1e680d50378.jpg

АЛМА-АТА, 4 дек - РИА Новости. Одиннадцать жилых домов остаются не подключенными к центральному отоплению в городе Экибастуз на севере Казахстана после аварии на местной ТЭЦ, сообщил оперативный штаб по ликвидации ЧС.Министерство энергетики Казахстана ранее сообщило, что в ночь на 27 ноября на Экибастузской ТЭЦ из-за повреждений на тепловых сетях были остановлены водогрейные котлы. Из-за аварии без тепла остался ряд микрорайонов города. В Экибастузе был объявлен режим ЧС. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг на фоне случившегося уволил главу Павлодарской области Абылкаира Скакова. Ликвидация последствий ЧС затруднена тем, что во многих оставшихся без отопления домах замерзли и лопнули батареи и канализационные трубы."Аварийно-восстановительные работы в городе Экибастузе продолжаются. По состоянию на 08:00 часов (05:00 мск) 4 декабря остаются не подпитанными тепловые узлы 11 домов", - говорится в сообщении штаба.Согласно пресс-релизу, в настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы, также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения.В сообщении отмечается, что в Экибастузе имеется 689 многоэтажных домов. "Подключение оставшихся 11 домов планируется до конца дня. Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 500 человек", - сообщает оперштаб.

https://ria.ru/20221201/chs-1835533224.html

https://ria.ru/20221201/avariya-1835468062.html

казахстан

павлодарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, касым-жомарт токаев, казахстан, павлодарская область