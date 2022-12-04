В Казахстане одиннадцать домов остаются без тепла из-за аварии
В городе Экибсатуз одиннадцать домов еще не подключили к системе отопления после аварии
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Казахстан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 4 дек - РИА Новости. Одиннадцать жилых домов остаются не подключенными к центральному отоплению в городе Экибастуз на севере Казахстана после аварии на местной ТЭЦ, сообщил оперативный штаб по ликвидации ЧС.
Министерство энергетики Казахстана ранее сообщило, что в ночь на 27 ноября на Экибастузской ТЭЦ из-за повреждений на тепловых сетях были остановлены водогрейные котлы. Из-за аварии без тепла остался ряд микрорайонов города. В Экибастузе был объявлен режим ЧС. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг на фоне случившегося уволил главу Павлодарской области Абылкаира Скакова. Ликвидация последствий ЧС затруднена тем, что во многих оставшихся без отопления домах замерзли и лопнули батареи и канализационные трубы.
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"Аварийно-восстановительные работы в городе Экибастузе продолжаются. По состоянию на 08:00 часов (05:00 мск) 4 декабря остаются не подпитанными тепловые узлы 11 домов", - говорится в сообщении штаба.
Согласно пресс-релизу, в настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы, также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения.
В сообщении отмечается, что в Экибастузе имеется 689 многоэтажных домов. "Подключение оставшихся 11 домов планируется до конца дня. Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 500 человек", - сообщает оперштаб.
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