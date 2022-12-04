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В ЛНР трое сотрудников коммунальных служб погибли из-за взрыва - РИА Новости, 04.12.2022
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В ЛНР трое сотрудников коммунальных служб погибли из-за взрыва
В ЛНР трое сотрудников коммунальных служб погибли из-за взрыва - РИА Новости, 04.12.2022
В ЛНР трое сотрудников коммунальных служб погибли из-за взрыва
Трое сотрудников коммунальных служб погибли в результате взрыва неустановленного взрывного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T08:57
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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Трое сотрудников коммунальных служб погибли в результате взрыва неустановленного взрывного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики."В лесополосе между населенными пунктами Троицкое и Калиново 3 декабря при выполнении работ по опиливанию деревьев вдоль дороги произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего погибло 3 человека (мужчины 1970, 1984, 2000, г.р.)", - сообщил представитель МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЖКХ
08:57 04.12.2022 (обновлено: 08:59 04.12.2022)
 
В ЛНР трое сотрудников коммунальных служб погибли из-за взрыва

МЧС ЛНР: трое сотрудников коммунальных служб погибли из-за взрыва

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЗимний лес
Зимний лес - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Зимний лес. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Трое сотрудников коммунальных служб погибли в результате взрыва неустановленного взрывного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
"В лесополосе между населенными пунктами Троицкое и Калиново 3 декабря при выполнении работ по опиливанию деревьев вдоль дороги произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего погибло 3 человека (мужчины 1970, 1984, 2000, г.р.)", - сообщил представитель МЧС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЖКХ
 
 
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