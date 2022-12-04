https://ria.ru/20221204/avariya-1836176168.html

В ЛНР трое сотрудников коммунальных служб погибли из-за взрыва

В ЛНР трое сотрудников коммунальных служб погибли из-за взрыва - РИА Новости, 04.12.2022

В ЛНР трое сотрудников коммунальных служб погибли из-за взрыва

Трое сотрудников коммунальных служб погибли в результате взрыва неустановленного взрывного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T08:57

2022-12-04T08:57

2022-12-04T08:59

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жкх

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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Трое сотрудников коммунальных служб погибли в результате взрыва неустановленного взрывного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики."В лесополосе между населенными пунктами Троицкое и Калиново 3 декабря при выполнении работ по опиливанию деревьев вдоль дороги произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего погибло 3 человека (мужчины 1970, 1984, 2000, г.р.)", - сообщил представитель МЧС.

https://ria.ru/20221201/avariya-1835468062.html

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2022

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх