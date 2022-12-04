https://ria.ru/20221204/arakhamiya-1836225544.html

Эксперт прокомментировал слова Арахамии о гарантиях безопасности России

Эксперт прокомментировал слова Арахамии о гарантиях безопасности России - РИА Новости, 04.12.2022

Эксперт прокомментировал слова Арахамии о гарантиях безопасности России

Слова депутата украинской Рады Давида Арахамии о гарантиях безопасности России рассчитаны на внутреннюю аудиторию, они абсурдны как предмет переговоров о... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T15:25

2022-12-04T15:25

2022-12-04T15:25

специальная военная операция на украине

в мире

давид арахамия

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верховная рада украины

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Слова депутата украинской Рады Давида Арахамии о гарантиях безопасности России рассчитаны на внутреннюю аудиторию, они абсурдны как предмет переговоров о серьезных вопросах и по сути являются самопиаром, заявил РИА Новости политолог Сергей Мельничук.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия ранее назвал условия, при которых Украина готова обеспечить России гарантии безопасности, среди них репарации и добровольная сдача ядерного оружия."Слова Арахамии - это не первое, и не последнее абсурдное представление об урегулировании. Такие "инициативы" могут служить нескольким целям: привлечь внимание к персоне предложившей, поднять боевой дух, набить цену будущим более реалистичным инициативам. Амбициозные и далекие от реальности заявления у чиновников на Украине прижились как способ самопиара. Эта "инициатива" Арахамии полностью рассчитана на внутреннюю аудиторию, особенно на радикалов. Очевидно, предложенный им сценарий никогда в реальности не воплотится. Украинским официальным лицам следовало бы подготавливать почву для капитуляции, но западные кураторы-спонсоры хотят видеть постоянный конфликт", - сказал Мельничук.

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836207513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, давид арахамия, украина, верховная рада украины, россия