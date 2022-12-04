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Эксперт прокомментировал слова Арахамии о гарантиях безопасности России - РИА Новости, 04.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/arakhamiya-1836225544.html
Эксперт прокомментировал слова Арахамии о гарантиях безопасности России
Эксперт прокомментировал слова Арахамии о гарантиях безопасности России - РИА Новости, 04.12.2022
Эксперт прокомментировал слова Арахамии о гарантиях безопасности России
Слова депутата украинской Рады Давида Арахамии о гарантиях безопасности России рассчитаны на внутреннюю аудиторию, они абсурдны как предмет переговоров о... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:25
2022-12-04T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
давид арахамия
украина
верховная рада украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Слова депутата украинской Рады Давида Арахамии о гарантиях безопасности России рассчитаны на внутреннюю аудиторию, они абсурдны как предмет переговоров о серьезных вопросах и по сути являются самопиаром, заявил РИА Новости политолог Сергей Мельничук.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия ранее назвал условия, при которых Украина готова обеспечить России гарантии безопасности, среди них репарации и добровольная сдача ядерного оружия."Слова Арахамии - это не первое, и не последнее абсурдное представление об урегулировании. Такие "инициативы" могут служить нескольким целям: привлечь внимание к персоне предложившей, поднять боевой дух, набить цену будущим более реалистичным инициативам. Амбициозные и далекие от реальности заявления у чиновников на Украине прижились как способ самопиара. Эта "инициатива" Арахамии полностью рассчитана на внутреннюю аудиторию, особенно на радикалов. Очевидно, предложенный им сценарий никогда в реальности не воплотится. Украинским официальным лицам следовало бы подготавливать почву для капитуляции, но западные кураторы-спонсоры хотят видеть постоянный конфликт", - сказал Мельничук.
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836207513.html
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в мире, давид арахамия, украина, верховная рада украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Давид Арахамия, Украина, Верховная Рада Украины, Россия
15:25 04.12.2022
 
Эксперт прокомментировал слова Арахамии о гарантиях безопасности России

Политолог Мельничук назвал слова Арахамии о гарантиях безопасности России самопиаром

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия
Руководитель фракции Слуга народа в Верховной раде Украины Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Слова депутата украинской Рады Давида Арахамии о гарантиях безопасности России рассчитаны на внутреннюю аудиторию, они абсурдны как предмет переговоров о серьезных вопросах и по сути являются самопиаром, заявил РИА Новости политолог Сергей Мельничук.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия ранее назвал условия, при которых Украина готова обеспечить России гарантии безопасности, среди них репарации и добровольная сдача ядерного оружия.
"Слова Арахамии - это не первое, и не последнее абсурдное представление об урегулировании. Такие "инициативы" могут служить нескольким целям: привлечь внимание к персоне предложившей, поднять боевой дух, набить цену будущим более реалистичным инициативам. Амбициозные и далекие от реальности заявления у чиновников на Украине прижились как способ самопиара. Эта "инициатива" Арахамии полностью рассчитана на внутреннюю аудиторию, особенно на радикалов. Очевидно, предложенный им сценарий никогда в реальности не воплотится. Украинским официальным лицам следовало бы подготавливать почву для капитуляции, но западные кураторы-спонсоры хотят видеть постоянный конфликт", - сказал Мельничук.
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДавид АрахамияУкраинаВерховная Рада УкраиныРоссия
 
 
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