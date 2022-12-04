https://ria.ru/20221204/ammiak-1836204631.html

В Госдуме прокомментировали планы Киева по срыву транзита аммиака

В Госдуме прокомментировали планы Киева по срыву транзита аммиака - РИА Новости, 04.12.2022

В Госдуме прокомментировали планы Киева по срыву транзита аммиака

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя информацию о подготовке киевским режимом срыва инициативы ООН по... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T11:37

2022-12-04T11:37

2022-12-04T11:43

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя информацию о подготовке киевским режимом срыва инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса, заявил РИА Новости, что даже планы о реализации такого действия "бесчеловечны" и указывают на "неадекватность" команды Владимира Зеленского."Это одно из тех действий, которое указывает на все большую неадекватность сегодняшней команды, которая сидит в Киеве, возглавляется Зеленским… Что касается ситуации с аммиаком, с его транспортировкой - это все события того же ряда. Все, что можно посоветовать в этой связи команде Зеленского, его офису... и всем остальным, кто так или иначе определяет курс киевского режима, одуматься… Даже сами планы о реализации такого рода действия без их осуществления будут на суде истории свидетельствовать о бесчеловечности существующего, установившегося в Киеве режима", - заявил он.По словам парламентария, граждане Украины и близлежащих стран уже привыкли к ударам по Запорожской АЭС, что является "символом полного абсурда"."К сожалению, граждане разных стран, в том числе находящиеся непосредственно вблизи Украины, сами украинцы привыкли к сообщениям об ударах по Запорожской АЭС, что является символом полного абсурда и готовности пойти на любые авантюры ради достижения своих целей", - добавил депутат.Военно-дипломатический источник заявил РИА Новости, что киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса. По его словам, на территории Одесского припортового завода "будут осуществлены направленные взрывы зарядов взрывчатки на купольных крышах хранилищ для аммиака в целях разрушения подвесных перекрытий, а также подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака, под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара" российских вооруженных сил".

https://ria.ru/20221201/ammiak-1835434905.html

https://ria.ru/20221204/ssha-1836183393.html

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тольятти

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