https://ria.ru/20221204/ammiak-1836204631.html
В Госдуме прокомментировали планы Киева по срыву транзита аммиака
В Госдуме прокомментировали планы Киева по срыву транзита аммиака - РИА Новости, 04.12.2022
В Госдуме прокомментировали планы Киева по срыву транзита аммиака
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя информацию о подготовке киевским режимом срыва инициативы ООН по... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T11:37
2022-12-04T11:37
2022-12-04T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя информацию о подготовке киевским режимом срыва инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса, заявил РИА Новости, что даже планы о реализации такого действия "бесчеловечны" и указывают на "неадекватность" команды Владимира Зеленского."Это одно из тех действий, которое указывает на все большую неадекватность сегодняшней команды, которая сидит в Киеве, возглавляется Зеленским… Что касается ситуации с аммиаком, с его транспортировкой - это все события того же ряда. Все, что можно посоветовать в этой связи команде Зеленского, его офису... и всем остальным, кто так или иначе определяет курс киевского режима, одуматься… Даже сами планы о реализации такого рода действия без их осуществления будут на суде истории свидетельствовать о бесчеловечности существующего, установившегося в Киеве режима", - заявил он.По словам парламентария, граждане Украины и близлежащих стран уже привыкли к ударам по Запорожской АЭС, что является "символом полного абсурда"."К сожалению, граждане разных стран, в том числе находящиеся непосредственно вблизи Украины, сами украинцы привыкли к сообщениям об ударах по Запорожской АЭС, что является символом полного абсурда и готовности пойти на любые авантюры ради достижения своих целей", - добавил депутат.Военно-дипломатический источник заявил РИА Новости, что киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса. По его словам, на территории Одесского припортового завода "будут осуществлены направленные взрывы зарядов взрывчатки на купольных крышах хранилищ для аммиака в целях разрушения подвесных перекрытий, а также подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака, под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара" российских вооруженных сил".
https://ria.ru/20221201/ammiak-1835434905.html
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в мире, владимир зеленский, дмитрий новиков, одесса, тольятти, киев, госдума рф, оон, одесский припортовый завод
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Новиков, Одесса, Тольятти, Киев, Госдума РФ, ООН, Одесский припортовый завод
11:37 04.12.2022 (обновлено: 11:43 04.12.2022)
В Госдуме прокомментировали планы Киева по срыву транзита аммиака
Депутат Новиков: планы по срыву транзита аммиака говорят о неадекватности режима в Киеве
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя информацию о подготовке киевским режимом срыва инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса, заявил РИА Новости, что даже планы о реализации такого действия "бесчеловечны" и указывают на "неадекватность" команды Владимира Зеленского.
"Это одно из тех действий, которое указывает на все большую неадекватность сегодняшней команды, которая сидит в Киеве, возглавляется Зеленским… Что касается ситуации с аммиаком, с его транспортировкой - это все события того же ряда. Все, что можно посоветовать в этой связи команде Зеленского, его офису... и всем остальным, кто так или иначе определяет курс киевского режима, одуматься… Даже сами планы о реализации такого рода действия без их осуществления будут на суде истории свидетельствовать о бесчеловечности существующего, установившегося в Киеве режима", - заявил он.
По словам парламентария, граждане Украины и близлежащих стран уже привыкли к ударам по Запорожской АЭС, что является "символом полного абсурда".
"К сожалению, граждане разных стран, в том числе находящиеся непосредственно вблизи Украины, сами украинцы привыкли к сообщениям об ударах по Запорожской АЭС, что является символом полного абсурда и готовности пойти на любые авантюры ради достижения своих целей", - добавил депутат.
Военно-дипломатический источник заявил РИА Новости, что киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН
по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти
– Одесса. По его словам, на территории Одесского припортового завода
"будут осуществлены направленные взрывы зарядов взрывчатки на купольных крышах хранилищ для аммиака в целях разрушения подвесных перекрытий, а также подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака, под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара" российских вооруженных сил".