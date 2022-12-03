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Зеленский назвал донецкое направление самым "горячим и болезненным" - РИА Новости, 03.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/zelenskiy-1836152830.html
Зеленский назвал донецкое направление самым "горячим и болезненным"
Зеленский назвал донецкое направление самым "горячим и болезненным" - РИА Новости, 03.12.2022
Зеленский назвал донецкое направление самым "горячим и болезненным"
Владимир Зеленский заявил, что, по докладам командующих, донецкое направление самое "горячее и болезненное" для украинских войск. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T23:02
2022-12-03T23:02
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
андрей марочко
артемовск
киев
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что, по докладам командующих, донецкое направление самое "горячее и болезненное" для украинских войск.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил РИА Новости, что украинский командный пункт, дислоцирующийся в Артемовске (украинское название - Бахмут), готов к эвакуации из города.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
киев
донецкая народная республика
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в мире, владимир зеленский, андрей марочко, артемовск, киев, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Андрей Марочко, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
23:02 03.12.2022
 
Зеленский назвал донецкое направление самым "горячим и болезненным"

Зеленский: по докладам командующих, донецкое направление самое "горячее и болезненное"

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что, по докладам командующих, донецкое направление самое "горячее и болезненное" для украинских войск.
"Провел очередное заседание ставки. Командующие доложили ситуацию на конкретных направлениях, на самых важных направлениях. На Донбассе: Бахмут (Артемовск -ред.), Соледар - сейчас, как и раньше самые горячие и болезненные", - заявил Зеленский видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил РИА Новости, что украинский командный пункт, дислоцирующийся в Артемовске (украинское название - Бахмут), готов к эвакуации из города.
Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск.
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