https://ria.ru/20221203/zelenskiy-1836152830.html

Зеленский назвал донецкое направление самым "горячим и болезненным"

Зеленский назвал донецкое направление самым "горячим и болезненным" - РИА Новости, 03.12.2022

Зеленский назвал донецкое направление самым "горячим и болезненным"

Владимир Зеленский заявил, что, по докладам командующих, донецкое направление самое "горячее и болезненное" для украинских войск. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T23:02

2022-12-03T23:02

2022-12-03T23:02

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

андрей марочко

артемовск

киев

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что, по докладам командующих, донецкое направление самое "горячее и болезненное" для украинских войск.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил РИА Новости, что украинский командный пункт, дислоцирующийся в Артемовске (украинское название - Бахмут), готов к эвакуации из города.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, андрей марочко, артемовск, киев, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины