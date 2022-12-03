https://ria.ru/20221203/zelenskiy-1836152830.html
Зеленский назвал донецкое направление самым "горячим и болезненным"
Зеленский назвал донецкое направление самым "горячим и болезненным" - РИА Новости, 03.12.2022
Зеленский назвал донецкое направление самым "горячим и болезненным"
Владимир Зеленский заявил, что, по докладам командующих, донецкое направление самое "горячее и болезненное" для украинских войск. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T23:02
2022-12-03T23:02
2022-12-03T23:02
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
андрей марочко
артемовск
киев
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что, по докладам командующих, донецкое направление самое "горячее и болезненное" для украинских войск.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил РИА Новости, что украинский командный пункт, дислоцирующийся в Артемовске (украинское название - Бахмут), готов к эвакуации из города.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Зеленский назвал донецкое направление самым "горячим и болезненным"
Зеленский: по докладам командующих, донецкое направление самое "горячее и болезненное"