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Киев перебросил дополнительные силы в направлении Кременной, заявили в ЛНР
Киев перебросил дополнительные силы в направлении Кременной, заявили в ЛНР - РИА Новости, 03.12.2022
Киев перебросил дополнительные силы в направлении Кременной, заявили в ЛНР
Украинские войска перебросили дополнительные силы в сторону города Кременная в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T21:51
2022-12-03T21:51
2022-12-03T22:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
андрей марочко
кременная
киев
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 дек — РИА Новости. Украинские войска перебросили дополнительные силы в сторону города Кременная в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Он уточнил, что в данном районе выявили сразу три ударные группировки, усиленные польскими и немецкими наемниками.В конце ноября Марочко сообщал, что есть прямые и косвенные подтверждения того, что ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления в ЛНР. Так, противник с улучшением погоды планирует штурмовать республику по направлению Кременной, Сватово и на других участках.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836107378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, андрей марочко, кременная, киев, донбасс, украина, вооруженные силы украины
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, В мире, Андрей Марочко, Кременная, Киев, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины
21:51 03.12.2022 (обновлено: 22:25 03.12.2022)
Киев перебросил дополнительные силы в направлении Кременной, заявили в ЛНР
Марочко: ВСУ перебросили под Кременную три группировки с немецкими и польскими наемниками