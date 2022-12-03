Рейтинг@Mail.ru
Киев перебросил дополнительные силы в направлении Кременной, заявили в ЛНР - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221203/vsu-1836147718.html
Киев перебросил дополнительные силы в направлении Кременной, заявили в ЛНР
Киев перебросил дополнительные силы в направлении Кременной, заявили в ЛНР - РИА Новости, 03.12.2022
Киев перебросил дополнительные силы в направлении Кременной, заявили в ЛНР
Украинские войска перебросили дополнительные силы в сторону города Кременная в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T21:51
2022-12-03T22:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
андрей марочко
кременная
киев
донбасс
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_705150b732db9b50691955b35078a47b.jpg
ЛУГАНСК, 3 дек — РИА Новости. Украинские войска перебросили дополнительные силы в сторону города Кременная в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Он уточнил, что в данном районе выявили сразу три ударные группировки, усиленные польскими и немецкими наемниками.В конце ноября Марочко сообщал, что есть прямые и косвенные подтверждения того, что ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления в ЛНР. Так, противник с улучшением погоды планирует штурмовать республику по направлению Кременной, Сватово и на других участках.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836107378.html
кременная
киев
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8736ead1634cf1df1be6a7060eacb8b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей марочко, кременная, киев, донбасс, украина, вооруженные силы украины
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, В мире, Андрей Марочко, Кременная, Киев, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины
21:51 03.12.2022 (обновлено: 22:25 03.12.2022)
 
Киев перебросил дополнительные силы в направлении Кременной, заявили в ЛНР

Марочко: ВСУ перебросили под Кременную три группировки с немецкими и польскими наемниками

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 дек — РИА Новости. Украинские войска перебросили дополнительные силы в сторону города Кременная в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Кременная", — сказал Марочко.

Он уточнил, что в данном районе выявили сразу три ударные группировки, усиленные польскими и немецкими наемниками.
В конце ноября Марочко сообщал, что есть прямые и косвенные подтверждения того, что ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления в ЛНР. Так, противник с улучшением погоды планирует штурмовать республику по направлению Кременной, Сватово и на других участках.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 16:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска по ночам завозят технику в Запорожье, заявил Рогов
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВ миреАндрей МарочкоКременнаяКиевДонбассУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала