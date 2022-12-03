https://ria.ru/20221203/vsu-1836147718.html

Киев перебросил дополнительные силы в направлении Кременной, заявили в ЛНР

Киев перебросил дополнительные силы в направлении Кременной, заявили в ЛНР - РИА Новости, 03.12.2022

Киев перебросил дополнительные силы в направлении Кременной, заявили в ЛНР

Украинские войска перебросили дополнительные силы в сторону города Кременная в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T21:51

2022-12-03T21:51

2022-12-03T22:25

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 дек — РИА Новости. Украинские войска перебросили дополнительные силы в сторону города Кременная в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Он уточнил, что в данном районе выявили сразу три ударные группировки, усиленные польскими и немецкими наемниками.В конце ноября Марочко сообщал, что есть прямые и косвенные подтверждения того, что ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления в ЛНР. Так, противник с улучшением погоды планирует штурмовать республику по направлению Кременной, Сватово и на других участках.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836107378.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, андрей марочко, кременная, киев, донбасс, украина, вооруженные силы украины