https://ria.ru/20221203/vstrecha-1836124583.html

Лукашенко встретится с министром обороны России

Лукашенко встретится с министром обороны России - РИА Новости, 03.12.2022

Лукашенко встретится с министром обороны России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу в Минске проведет встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщил близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T18:24

2022-12-03T18:24

2022-12-03T18:31

россия

александр лукашенко

белоруссия

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_0:13:2970:1684_1920x0_80_0_0_ca30056b41f44f9ebe603704438ef551.jpg

МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу в Минске проведет встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Сергей Шойгу во Дворце независимости. Президент проведет встречу с министром обороны России", - говорится в сообщении.Ранее в субботу белорусское минобороны сообщило, что Шойгу прибыл с рабочим визитом в Минск. Белорусский и российский министры обороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и подписали протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.

https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835475919.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, александр лукашенко, белоруссия, сергей шойгу