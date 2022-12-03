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Лукашенко встретится с министром обороны России - РИА Новости, 03.12.2022
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Лукашенко встретится с министром обороны России
Лукашенко встретится с министром обороны России - РИА Новости, 03.12.2022
Лукашенко встретится с министром обороны России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу в Минске проведет встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщил близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T18:24
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россия
александр лукашенко
белоруссия
сергей шойгу
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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу в Минске проведет встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Сергей Шойгу во Дворце независимости. Президент проведет встречу с министром обороны России", - говорится в сообщении.Ранее в субботу белорусское минобороны сообщило, что Шойгу прибыл с рабочим визитом в Минск. Белорусский и российский министры обороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и подписали протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.
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россия, александр лукашенко, белоруссия, сергей шойгу
Россия, Александр Лукашенко, Белоруссия, Сергей Шойгу
18:24 03.12.2022 (обновлено: 18:31 03.12.2022)
 
Лукашенко встретится с министром обороны России

Президент Белоруссии Лукашенко встретится с министром обороны России Шойгу

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу в Минске проведет встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Сергей Шойгу во Дворце независимости. Президент проведет встречу с министром обороны России", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу белорусское минобороны сообщило, что Шойгу прибыл с рабочим визитом в Минск. Белорусский и российский министры обороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и подписали протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.
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