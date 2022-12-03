https://ria.ru/20221203/vstrecha-1836124583.html
Лукашенко встретится с министром обороны России
Лукашенко встретится с министром обороны России - РИА Новости, 03.12.2022
Лукашенко встретится с министром обороны России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу в Минске проведет встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщил близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T18:24
2022-12-03T18:24
2022-12-03T18:31
россия
александр лукашенко
белоруссия
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_0:13:2970:1684_1920x0_80_0_0_ca30056b41f44f9ebe603704438ef551.jpg
МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу в Минске проведет встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Сергей Шойгу во Дворце независимости. Президент проведет встречу с министром обороны России", - говорится в сообщении.Ранее в субботу белорусское минобороны сообщило, что Шойгу прибыл с рабочим визитом в Минск. Белорусский и российский министры обороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и подписали протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.
https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835475919.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_286:70:2924:2048_1920x0_80_0_0_1f8dc064e1b7373b495c8b097b952a3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, белоруссия, сергей шойгу
Россия, Александр Лукашенко, Белоруссия, Сергей Шойгу
18:24 03.12.2022 (обновлено: 18:31 03.12.2022)
Лукашенко встретится с министром обороны России
Президент Белоруссии Лукашенко встретится с министром обороны России Шойгу